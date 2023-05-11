Повышение зарплаты или новые краски в любви: гороскоп Таро для всех знаков до конца мая

Ретроградный Меркурия, который будет властвовать до 14 мая, может вызвать проблемы в общении, путешествиях и бизнесе. Однако в конце мая ситуация наладится.

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По словам астрологов, новолуние в Тельце станет началом возрождения и обновления для тех, кто нуждается в больших изменениях. Последний месяц весны будет действительно судьбоносным для представителей некоторых знаков.

Овен

Карты Таро: Король монет, Семерка монет, Справедливость

Значение: изменение курса

Вы пришли к определенному важному осознанию и это, вероятно, приведет к долгосрочному изменению курса. Ничего не произойдет мгновенно. Вы хотите сделать правильное, трудное дело, лучшее для вашего будущего в долгосрочной перспективе. Вы также хотите испытывать гордость и удовольствие от своей работы. Король монет видит, как вы отправляетесь на более выгодный путь с большим потенциалом. Это начало новой главы.

Телец

Карты Таро: Король кубков, Четверка жезлов, Шестерка мечей

Значение: приготовьтесь двигаться дальше

Старая добрая истина: для того, чтобы жизнь наполнилась чем-то новым, нужно оставить старое в прошлом. Это звучит очевидно, но вы безумно ненавидите что-то терять. Четверка жезлов – это повышение, переезд или смена дома, а Шестерка мечей – это обещание, что вы готовы к этому, и настало правильное время. Король Кубков просит вас быть добрыми и терпеливыми к своим чувствам.

Близнецы

Карты Таро: Умеренность, Туз Жезлов, Двойка Кубков

Значение: здоровые отношения

Туз жезлов символизирует новое начало и намекает на то, что вы собираетесь что-то коренным образом изменить в личной жизни. Возможно это касается не только романтической сферы, но и близкой дружбы. Наступил период взаимной поддержки и близости. Умеренность показывает, что вы оба довели ситуацию до крайности и в последнее время были слишком эмоциональны.

Рак

Карты Таро: Королева кубков, Семерка кубков, Тройка кубков

Значение: благоприятный период

Трио эмоциональных и искренних карт показывает, что ваши отношения будут в центре внимания. Тройка кубков – это приглашение на вечеринку, празднование и удовольствие. Семерка кубков просит вас визуализировать свое идеальное видение любви. А Королева кубков просит вас серьезно отнестись к уходу за собой. Найдите время для глубокого отдыха, хорошо ешьте, двигайтесь, танцуйте, слушайте музыку, читайте интересные книги и будьте честными.

Лев

Карты Таро: Четверка кубков, Тройка мечей, Король мечей

Значение: вы увидите правду

Вполне возможно, что вы недавно чуть-чуть увлеклись чем-то (или кем-то), пошли ва-банк, подумали "вот оно" – а потом вдруг обнаружили, что слишком ошибались. Четверка кубков показывает, что вы чувствуете себя немного разочарованным. Тройка мечей предостерегает, что, возможно, вы станете жертвой обмана. Король мечей просит вас быть объективными, бесстрастными и логичными. Посмотрите на ситуацию фактически, разберите ее, признайте свои ошибки и двигайтесь дальше.

Дева

Карты Таро: Шестерка кубков, Дурак, Семерка мечей

Значение: еще один шанс

Вероятно, вы захотите вернуть кого-нибудь из прошлого в свою жизнь и дать ему второй шанс. Вы будете готовы все простить и забыть. Но Семерка мечей напоминает вам, что не нужно оправдываться или преклоняться перед этим человеком или ситуацией. Шестерка кубков и Дурак сочетаются, чтобы показать, что это настоящее новое начало, это имеет потенциал для будущего, но вы должны определиться со своими потребностями и больше не допускать токсичных людей в свою жизнь.

Весы

Карты Таро: Девятка монет, Император, Девятка мечей

Значение: обращение к заботе

Лучший ответ на волнение – действие. Вы сразу чувствуете себя лучше, когда начинаете бороться со своими страхами прагматичным и практичным способом. Исследуйте варианты, взвешивайте их, вносите изменения, найдите ответы и идеи. Император показывает, что вы берете на себя ответственность и контроль. Вы понимаете, что не можете продолжать чрезмерно думать об этих вещах. Вы понимаете, что пора отбросить страхи и действовать. Девятка монет обещает, что это поворотный момент, изменение пути к лучшему.

Скорпион

Карты Таро: Пятерка мечей, Влюбленные, Туз мечей

Значение: будьте готовы к борьбе

Пятерка с Тузом мечей указывают на то, что вы стоите на правильной стороне истории. Вы отстаиваете себя, вы что-то защищаете, вы делаете то, что считаете нужным. Карта влюбленных просит вас решить, чего вы действительно хотите от этого. Как выглядит победа? Как выглядит перемирие? Что можно принимать, а что нет? Знайте свои границы и старайтесь контролировать ситуацию.

Стрелец

Карты Таро: Паж монет, Королева жезлов, Королева монет

Значение: сила народа

Эта тройка карт указывает на то, что в мае первоочередную роль будет играть общение. Вы будете в восторге от знакомств и переговоров, но некоторые люди заставят вас чувствовать гнев и раздражение. Воспринимайте все спокойно. Паж и королева монет указывают, что с изменением обстоятельств меняются и наши ожидания и потребности. Королева Жезлов видит друга или партнера, который стремится к приключениям и помогает вам наслаждаться жизнью.

Козерог

Карты Таро: Король Жезлов, Тройка Жезлов, Семка Жезлов

Значение: новая энергия

Тройка карт Жезлов принесет в вашу жизнь прилив свежей, возобновляющей энергии. Семерка жезлов заставляет вас бороться за то, во что вы действительно верите и что хотите защитить. Тройка жезлов предвещает новые и удивительные возможности. И, наконец, Король Жезлов указывает, что вы хотите начать новые занятия, мастер-классы, путешествовать, изменить образ жизни и работать над личным развитием.

Водолей

Карты Таро: Мир, Паж мечей, Суд

Значение: время пробудиться

Это мощная тройка карт, указывающих на то, что вы почувствуете тревожный звонок, который приведет к совершенно новой эре в вашей жизни. Правосудие и Мир являются основными картами тайн, ведущих к этому прозрению и изменению жизни. Это может означать завершение чего-либо, путешествия или переезды.

Рыбы

Карты Таро: Повешенный, Звезда, Императрица

Значение: прекрасный май

Три главные карты тайн указывают на то, что предстоящий месяц действительно изменит правила игры. Повешенный показывает, что в последнее время вы чувствовали себя немного разочарованными. Не бойтесь, потому что появится новая идея, которая все решит. Мыслите нестандартно, будьте изобретательны, посмотрите на вещи под новым углом. Звезда просит вас нацелиться высоко. Чем выше вы стремитесь, тем лучше получите результат. Императрица показывает, что ваша любовь и семейная жизнь будут процветать.

Ранее OBOZREVATEL публиковал любовный гороскоп Таро для всех знаков на май.

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