Повод для праздника или много встреч: гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака

У Стрельцов появится повод для праздника, они получат очень хорошие новости. Водолеи проведут много встреч.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 20 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня нет особого желания выполнять роль послушного винтика системы. Потому что вы уже не хотите просто выполнять свои функции и следовать правилам и предписаниям, вы ведь уверены, что способны на большее.

Телец

Открывается второе дыхание, вы сегодня многое успеваете сделать и легко достигаете результатов, поскольку находите именно тот источник вдохновения, который придает вам безумные силы на все эти свершения.

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Близнецы

Внезапно можете попасть на светское мероприятие, выставку, конференцию, где будет возможность и себя показать, и на людей посмотреть, и время хорошо провести, интересных новостей и сведений наслушаться.

Рак

Чем бы вы сегодня ни занимались, все вам приносит деньги, будь то ваша работа, увлечения, контакты, творчество или что угодно. Даже внезапные идеи или общение с незнакомыми людьми могут монетизироваться.

Лев

Сейчас нужно будет достойно и быстро пройти все бюрократические инстанции или властные коридоры, получить нужные вам подписи ответственных лиц, уладить все свои дела во всех этих официальных кабинетах.

Дева

Будет несколько скучно, в последнее время один день похож на другой, и они не слишком интересно проходят. Захочется как-то разнообразить жизнь, развлечься, встретиться с тем, кто вас вдохновляет на что-нибудь прекрасное.

Весы

Есть сегодня что-то в воздухе такое, что заставляет вас летать как на крыльях и работать как электровеник. А даже самые скучные задачи руководства вы способны превратить в очень творческие и сделать их легко и непринужденно.

Скорпион

Вам сегодня будут обещать отдать средства, может, даже пришло время каких-либо выплат, но велика вероятность, что вы их так и не получите. Возможно, сроки перенесут или ваши должники передумают.

Стрелец

Настроение будет праздничным. А возможно, это вы просто готовитесь к какому-то празднику и настолько прониклись этими вопросами, что находитесь в том замечательном состоянии, когда само ожидание праздника намного приятнее, чем сам праздник.

Козерог

Прибыли растут, и вы сейчас можете себя вознаградить за ваши труды, талант и потраченные усилия. Поэтому не экономьте сегодня на разных удовольствиях, похвалите себя и подарите что-нибудь памятное и приятное.

Водолей

Сегодня контактов будет гораздо больше, чем обычно, и не всегда по вашему желанию. К вам сейчас буквально целая очередь выстраивается из желающих пообщаться, что-то рассказать, расспросить или поделиться.

Рыбы

Не делайте поспешных выводов и легкомысленных шагов, даже если вам кажется, что вы получаете достаточно выгодные предложения, за которые нужно хвататься. На самом деле сегодня могут вылезти разные подводные камни и коварные нюансы.

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