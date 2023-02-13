Повод для праздника или борьба за справедливость: гороскоп  до 19 февраля для всех знаков зодиака 

У Овнов появится повод для праздника, их ждет много радостных эмоций. Водолеи будут бороться за справедливость.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 19 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будете радоваться и что-то праздновать. Может, общепринятые праздники, а может, какие-то собственные достижения или семейные торжества, главное, что у вас будет повод встретиться с хорошими людьми и поднять бокал.

Телец

Сотрудничество с другими людьми на этой неделе обещает быть особенно успешным. И это касается и работы, и ваших увлечений, и личной жизни. За что бы вы ни взялись, объединив свои усилия с другими, можете рассчитывать на лучшие перспективы.

Близнецы

Вам сейчас нужно время для восстановления сил, поэтому эту неделю лучше провести в совершенно спокойном ритме, предпочитая не спонтанные действия, а четкий и размеренный распорядок дня, где было бы место для отдыха.

Рак

Сейчас вы работаете так же, как и всегда, выполняете ту же работу, но она вам начинает приносить большие деньги, возможно, за счет того, что вашу деятельность начинают выше ценить, а возможно потому, что и вы уже больше себя уважаете.

Лев

Вас испытывают на "слабо", проверяют, насколько вы сильный игрок или опытный специалист, так что, что бы вы ни делали, вы находитесь под пристальным присмотром, вас и ваши реакции сейчас исследуют для того, чтобы сделать определенные выводы.

Дева

Приходится очень много работать, и здесь поддержка ваших близких будет просто невероятной, ведь они способны не только ходить на цыпочках, пока вы отдыхаете, или помогать по хозяйству, но и давать прекрасные идеи и советы.

Весы

Солидные люди предлагают вам сотрудничество, и это случается очень редко, поэтому учтите это предложение, проанализируйте все его преимущества и вероятные недостатки. Может, действительно вам стоит бросить все и принять этот вызов.

Скорпион

Работа как-то сейчас не слишком продвигается вперед, вы словно топчитесь на одном месте, ни на шаг не приближаясь к цели. Но не стоит винить всех вокруг или обстоятельства, пока вы не сделать все, что зависит от вас.

Стрелец

Можете несколько потерять контроль над ситуацией и придется проживать эту неделю совсем не так, как вы того хотите, а так, как вас заставляют обстоятельства. И такие моменты бывают, примите это и не тратьте силы и время на противостояние.

Козерог

Пришло время передавать свои знания и опыт другим, ведь у вас сейчас могут появиться ученики и последователи, которые будут впитывать каждое ваше слово, пытаться воспроизвести каждое ваше движение.

Водолей

Вопросы восстановления справедливости становятся все более актуальными, вы сейчас становитесь свидетелями того, как само провидение выступает на стороне светлых сил, и тот, кто поступает неправедно, сейчас получает по заслугам.

Рыбы

Финансовое состояние улучшается, или, по крайней мере, приходят определенные идеи на этот счет. И это совсем не о том, что нужно будет больше работать, забыв о собственных интересах, еде и сне.

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