Повлияют затмения: май принесет всем знакам зодиака сюрпризы

Несмотря на то, что мы переходим из апреля в май в самый разгар коридора затмений и ретроградного Меркурия, все же будущий месяц должен побаловать все знаки разными сюрпризами. Продолжающийся сезон Тельца призывает не спешить и уделять внимание телесным удовольствиям. Думайте о духовном, прислушивайтесь к собственным озарениям.

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А затмение Луны 5 мая принесет с собой кульминацию истории, которая развивалась у каждого из нас в последние два года. Это могут быть несколько шокирующие события, но они в любом случае принесут пользу. Астрологи рассказали, где искать выгоду от этого затмения всем знакам зодиака.

Овен

Лунное затмение в Скорпионе 5 мая погружает вас в глубины вашей психики. Вы можете столкнуться со своими подавленными чувствами или энергетическим бременем, скрытым под поверхностью. Не игнорируйте их, решайте свои проблемы.

Телец

Вам лунное затмение принесет большие потрясения в сфере партнерских отношений. Приготовьтесь к тому, что они могут завершиться и дальше вам придется действовать самостоятельно. В лучшем случае, эти отношения переживут значительную трансформацию.

Близнецы

Переход в ваш сезон ближе к концу мая пройдет под знаком Марса и Плутона, которые будут заряжать вас энергией и вдохновлять на трансформации. Ваша социальная выносливость возрастет и вы почувствуете тягу к новым впечатлениям.

Рак

Весь апрель вы посвятили налаживанию и укреплению социальных связей и несколько забросили личную жизнь. Но лунное затмение вернет вас в мир романтики. С 5 мая ожидайте волнующих свиданий и высокого уровня чувственности в отношениях.

Лев

Вам май принесет блестящие перспективы в профессиональной сфере. Ожидайте новых возможностей и укрепления состояния примерно с середины месяца. Вы будете удивлены, как бурно и успешно развивается ваша карьера. Но вы этого заслуживаете.

Дева

В период лунного затмения вы можете почувствовать тягу к приключениям, столкнуться с желанием попробовать что-то за пределами вашей зоны комфорта. Не бойтесь этого желания. Именно вне зоны комфорта начинается зона роста.

Весы

В вашу зону карьеры входит романтическая планета Венера, которая к тому же управляет вашим знаком. Это значит, что пора поработать над своим публичным образом. Не пренебрегайте такой возможностью, она принесет гармонию в ваши рабочие отношения.

Скорпион

Ретроградный Меркурий в первой половине мая побуждает вас пересмотреть все неразрешенные споры с вашей второй половинкой. Будьте осторожны, это может вернуть вас к старым моделям отношений или даже толкнуть в объятия бывшего.

Стрелец

Вы будете полны желания служить и помогать другим. Но не переживайте, это не только не помешает вам заниматься своими делами. Вы еще и станете заметно продуктивнее в том, что касается ваших личных интересов.

Козерог

Вам давно нужно отвлечься и освежить голову. Лунное затмение станет для вас именно тем временем, которое взбудоражит энергию в вашей социальной жизни. Будьте среди людей, общайтесь, веселитесь – это пойдет вам только на пользу.

Водолей

В последнее время вы были озабочены тонкой внутренней работой, занимаясь незаметным для других самосовершенствованием. Что ж, пора продемонстрировать эти результаты. Ваша трансформация сама станет заметной окружающим – готовьтесь принимать комплименты.

Рыбы

С 7 мая планета любви Венера переходит в ваш сектор романтики. Ваша личная жизнь исполнится гармоничным вибрациям. Вы можете встретить человека, в которого глубоко влюбитесь, или зажечь новую искусительную искру в давних отношениях.

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