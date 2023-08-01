Повлияет ретроградный Меркурий: подробный гороскоп на август для всех знаков

Ретроградные Меркурий, Сатурн, Юпитер, Уран и Плутон могут создать неожиданные повороты и препятствия в жизни. Поэтому всем знакам зодиака нужно быть осторожными и терпеливыми в последний месяц лета.

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Однако 13 августа Солнце сойдётся в один ряд с ретроградной Венерой и это добавит романтику и страсть в отношения. Астрологи составили гороскоп, который поможет преодолеть проблемы в жизни и наладить романтические отношения.

Овен

Август принесет Овнам множество неожиданных и приятных сюрпризов. Новолуние в знаке Льва разожжет ваше воображение, что поможет показать свою уникальность и решительность. Это наполнит вас энергией и новыми силами, чтобы привлечь внимание и выделиться.

Не бойтесь выйти за пределы своей зоны комфорта, чтобы открыть новые возможности. Сосредоточьтесь на своих целях и направляйте силы на достижение желаемого. Будьте готовы принять свою страстную сторону и поступать так, как подсказывает вам сердце.

Телец

Ретроградная Венера оказывает на вас значительное влияние. Вы много думали о своих ценностях и прошлых отношениях. Но сосредоточьтесь на том, что действительно важно для вас. Это поможет лучше понять свои желания, потребности и ожидания от нынешних отношений.

Откажитесь от привычек и убеждений, мешающих вам наполниться энергией и улучшить романтические отношения. Проявите сочувствие и заботу к себе.

Близнецы

Это идеальное время, чтобы составить планы и осуществить их. Новолуние поможет добиться желаемого и разработать стратегию на будущее. Будьте открыты к новым идеям и возможностям. Потому что ретроградный Меркурий может создать помехи на вашем пути.

Будьте терпеливы к себе и другим, потому что некоторые ситуации могут быть напряженными. Позвольте вашей интуиции управлять вами и найдите время подумать, прежде чем действовать импульсивно.

Рак

Полная Луна прольет свет на те аспекты жизни, которые вы не замечаете. Это время, чтобы погрузиться в отношения и переоценить их. Задумайтесь, действительно ли они отвечают вашим ценностям и эмоциональным потребностям.

Будьте открыты к новым знакомствам, это поможет вам исцелиться. Вы еще построите настоящие и крепкие отношения в будущем.

Лев

Пересмотрите свои отношения и освободитесь от каких-либо обязательств, не позволяющих вам развиваться. Вы гордый и творческий знак с яркой индивидуальностью и харизмой, но в отношениях, в которых нет поддержки, эти качества незаметны.

Полная Луна поможет вам отстоять свои потребности и избавиться от людей, которые не уважают вас. Не бойтесь вести сложные разговоры или устанавливать четкие границы в ваших отношениях.

Дева

В августе вы будете в центре внимания и сможете показать все, на что способны. Меркурий становится ретроградным в тот же день, когда начинается ваш сезон. Поэтому могут возникнуть трудности в общении и принятии решений.

Но не позволяйте этому разрушить вашу уверенность. Используйте свои аналитические навыки и навыки решения проблем. Гордитесь своими достижениями и не недооценивайте себя.

Весы

В начале августа полная Луна сойдет в вашем пятом доме творчества, романтики и самовыражения. Это дает вам возможность избавиться от любых творческих ограничений. Восстановите проекты, которые когда-то отложили или которыми пренебрегли.

Избавьтесь от страхов, которые, возможно, сдерживали вас в прошлом, и решитесь показать миру свою настоящую творческую сторону. Также проверьте свои романтические отношения и обсудите все с партнером.

Скорпион

Уделите время себе и отдохните от работы, сосредоточьтесь на личной жизни. Это даст вам возможность пересмотреть свои приоритеты и убедиться, что у вас есть все, чтобы добиться личного и духовного развития.

Обсудите свои потребности и желания с близкими и будьте открыты для их поддержки и любви. Укрепите отношения с семьей и окружайте себя людьми, которые способствуют вашему росту.

Стрелец

В августе Солнце будет в вашем десятом доме карьеры. Сейчас идеальное время, чтобы обратить внимание на свои личные амбиции, а также профессиональные цели. Весь ваш упорный труд наконец-то окупится и на вас обратят внимание. Покажите свои уникальные навыки и не бойтесь выражать свое мнение.

Но будьте осторожны на работе, потому что ретроградный Меркурий может создать помехи для достижения ваших целей. Прежде чем приступить к новым проектам, убедитесь, что вы полностью понимаете, как их выполнить.

Козерог

В августе вы можете испытывать эмоциональное напряжение, но от него можно будет избавиться, освободив место для новых идей. Будучи земным знаком, вы имеете репутацию человека серьезного, решительного и сосредоточенного на своих целях.

Но вы слишком много времени уделяете работе. Уделите время себе и немного отдохните. Вы сможете найти действенные решения для проблем, мешающих вам прогрессировать. Будьте готовы выходить за пределы своей зоны комфорта и рисковать.

Водолей

В августе вы наполнитесь мощной энергией, которая подчеркнет вашу индивидуальность и заставит освободиться от напрасных надежд. Люди воспринимают вас как новатора и провидца. Вы имеете творческий взгляд на жизнь и живете в соответствии со своими идеалами и принципами.

Не бойтесь быть уникальным и нестандартно мыслить. У вас есть сила определить свой собственный путь в жизни, оставаясь верными себе. Гордитесь тем, кем вы являетесь.

Рыбы

Ретроградный Меркурий принесет вам необыкновенную энергию. В этот период может быть сложнее общаться с другими и это может привести к трудностям в ваших отношениях.

Вы будете думать о разговорах или событиях из прошлого, которые вызывают неприятные ощущения. Не позволяйте этим воспоминаниям обременять ваши нынешние отношения. Проявляйте терпение и сострадание к другим.

Ретроградный Меркурий – это время для размышлений и самопроверки. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы поразмышлять над своими чувствами, а также над проблемами, которые вы не можете решить.

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