Повезет во всем: три знака зодиака с лучшим гороскопом на июль

Каждая личная победа – это не просто результат ваших усилий, а целый комплекс причин. Вместе с вашими стараниями вклад делают другие люди, обстоятельства и, конечно, влияние планет. Особенно это чувствуется в мистический сезон Рака.

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Меркурий во Льве и Марс в Деве – основные астрологические энергии этого месяца. Они дают преимущество людям эмоциональным, тем, кто в ладу со своим "я". И три знака получат благодаря этому значительную пользу в ближайшие недели, утверждают астрологи. Узнайте, есть ли вы среди них.

Рак

Июль станет для вас месяцем расстановки точек над "i". Это может быть неприятно, если речь идет об осознании своей ответственности, но это все равно серьезное изменение к лучшему, которое сделает вас гораздо сильнее. Так вы сможете отпустить старые обиды и двигаться вперед без лишнего обременения. Более того, вы начнете четко различать токсичных людей вокруг себя и дистанцироваться от них. Вы будто исцелитесь после отравления. Ощущение облегчения, когда вы его осознаете, может быть ошеломляющим. Похвалите себя за этот личностный рост.

Лев

Ваш разум сейчас очень острый и ясный, вы видите людей насквозь и хорошо различаете попытки манипулирования. Постарайтесь не действовать быстро. Дайте недоброжелателям раскрыть весь свой замысел. Это поможет вам избежать всех ловушек и направить свою жизнь так, как нужно вам, а не другим людям. Транзитный Меркурий перейдет во Льва в середине июля, где уже находится Венера. Это прекрасно повлияет на вашу личную жизнь. Но постарайтесь общаться с близкими обдуманно, так вы создадите еще более гармоничные отношения.

Дева

Сейчас вы способны писать свою историю самостоятельно. Вселенная дает вам паузу в быстром течении жизни, которое сбивало вас с ног в последнее время. Используйте ее, чтобы глубоко отдохнуть, омолодить тело и душу и понять, какие творческие начинания нужны вам прямо сейчас. Приток энергии вы почувствуете уже в середине июля. Это может повысить вашу чувствительность и некоторые вещи станут для вас слишком эмоциональными. Смотрите на них как на источник вдохновения. И постарайтесь воздержаться от конфликтов. Этот навык станет одним из лучших приобретений этого месяца.

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