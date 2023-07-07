Чья карьера взлетит в июле: гороскоп на месяц

Астрологи называют нынешний июль – месяцем значительных возможностей для всех знаков зодиака. Но один из них будет особенно успешен. И, прежде всего, с карьерной точки зрения.

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Анализ транзитов месяца показывает, что многочисленные возможности и взлет карьеры ожидает Стрельцов. Для них нынешний сезон Рака станет действительно прорывным. Но для начала придется справиться с некоторыми тяжелыми чувствами.

К середине месяца звезды указывают на большую внутреннюю работу, которую должны проделать Стрельцы, чтобы осознать важные для себя вещи или установить желаемые отношения. Прошлое полнолуние в Козероге позволило представителям знака не потерять землю под ногами. И более того – четко увидеть свои материальные и финансовые цели, а также сделать к ним несколько важных шагов.

С середины месяца у Стрельцов должен начаться значительный приток энергии – таким будет влияние Марса. С этого момента важно будет сконцентрироваться на своих профессиональных целях и начать проявлять инициативу.

В то же время, Меркурий подарит интеллектуальный голод и желание всестороннего развития. Стрельцам захочется новых впечатлений и знаний. Реализовывать их лучше всего через общение с интересными и опытными людьми. Но полезны будут все способы.

Когда 17 июля в знаке Рака родится новая Луна, важно будет не позволить страхам удерживать от испытания чего-нибудь нового. Корни этого страха заключаются в прошлом, а от его бремени лучше избавляться, беря с собой в будущее только уроки, а не ограничения.

С переходом Солнца в знак Льва 22 июля Стрельцам захочется приключений и риска, ведущего к росту. И это будет хорошая возможность перестать прятаться в зоне комфорта. Венера, которая в этот же день начнет свое ретроградное движение, побуждающее представителей знака быть открытыми к экспериментам в чувствах и отношениях. С этого может начаться перестройка системы убеждений и открытие новых перспектив для романтических завоеваний. Это может принести немало мудрости.

Резкое развитие карьеры может начаться с 28 июля, когда в соответствующем секторе окажутся одновременно Меркурий и Марс. Поэтому на последние дни июля лучше запланировать важные переговоры, подписание крупных соглашений и принятие ключевых решений.

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