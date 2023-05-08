Последние дни ретроградного Меркурия: что принесут каждому знаку. Гороскоп

Наконец-то можно с облегчением выдохнуть – период ретроградного Меркурия подходит к концу. Неделя с 8 по 14 мая будет словно начало освобождения после затяжного сложного этапа.

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По словам астрологов, во время этой ретроградности было много трудных моментов: приходилось постоянно пересматривать свои планы и настраиваться на внезапные неприятности. Последняя неделя ретрограда может также принести задержки и проблемы, но следует помнить, что дальше станет легче.

Овен

На этой неделе неожиданные сообщения могут принести радостные известия. Астрологи говорят, что вы можете ощутить давление со стороны членов семьи. Полезно проявлять терпение и взаимопонимание с родными, а не сразу вступать в споры. Во вторник, 9 мая, Солнце в Тельце совмещается с Ураном в вашем доме денег. Вы можете быть в восторге от новой бизнес-идеи или плана заработка.

Телец

На этой неделе сделаете что-нибудь авантюрное. Во вторник, 9 мая, Солнце в Тельце соединится с Ураном в вашем доме личного самовыражения. Это идеальное время для изменений, а изменения следует начинать с вашего физического состояния. Обратитесь к врачу, если чувствуете недомогание. Чаще бывайте на открытом воздухе. Порадуйте себя спа-процедурами и новыми покупками.

Близнецы

Вы можете потратить много денег на то, что связано с образованием или работой. Возможно, вы захотите приобрести видеокурс, который достаточно дорог, чтобы нарушить вашу финансовую стабильность. Во вторник, 9 мая, Солнце в Тельце соединяется с Ураном в вашем доме духовности. Звезды советуют уделить внимание самообразованию, заняться благотворительностью или попытаться начать духовное путешествие.

Рак

В начале недели возможны споры. Вы можете не согласиться с кем-то, кто действительно убежден в своей правоте. Обычно вы просто позволяете окружающим иметь собственное мнение, но теперь вы можете ощущать необходимость бросить вызов этому человеку, чтобы показать факты и дать им понять слабость его аргументов. Готовьтесь к дебатам.

Лев

На этой неделе вы продемонстрируете свои таланты. Возможно, вы воздерживаетесь от творчества, потому что боитесь, что другие люди будут критиковать вашу работу. Но это несправедливо. Вы должны делать все возможное, чтобы выразить свою уникальность – на бумаге или через музыку или танец. Настало хорошее время, чтобы показать искусство миру. Во вторник, 9 мая, Солнце в Тельце соединяется с Ураном в вашем доме карьеры. Вы сможете получить большую карьерную возможность, которая появится совершенно неожиданно.

Дева

Вы можете встретить кого-то, кто разделяет ваши убеждения. Во вторник, 9 мая, Солнце в Тельце соединится с Ураном в вашем доме путешествий и впечатлений. Вам просто нужно взять хотя бы день отдыха и побыть наедине с собой на природе.

Весы

Вы откажетесь от рутины. Некоторые события изменят ваше мышление. Делайте то, что лучше умеете, и сосредоточьтесь на том, чтобы другие чувствовали себя комфортно. Хватит ждать благоприятной возможности – просто живите в полную каждую минуту. Во вторник, 9 мая, Солнце в Тельце соединится с Ураном в вашем доме ресурсов. Вы захотите попробовать что-нибудь новое в сфере финансов.

Скорпион

В пути следует соблюдать осторожность. Возможны задержки, затруднения и аварии. По возможности следует пока отказаться от путешествий. Во вторник, 9 мая, Солнце в Тельце соединяется с Ураном в вашем доме отношений. Если вы ищете любовь, вы можете встретить кого-то особенного.

Стрелец

На этой неделе можно погнаться за своими страстями. Но если вы останетесь гибкими, то сможете с легкостью преодолеть любые препятствия. В личной жизни наконец-то наступит гармония и уют. Вероятны многообещающие встречи.

Козерог

На этой неделе вам может понадобиться компромисс, чтобы найти баланс. Вероятны споры по финансовым вопросам. Вам может показаться, что кто-то из семьи тратит слишком много средств, когда стоило бы экономить. Попытайтесь поговорить и найти выход из ситуации.

Водолей

Во вторник, 9 мая, Солнце в Тельце соединяется с Ураном в вашем доме веселья и удовольствия. Не работайте сегодня, если это возможно. Сделайте что-нибудь веселое, креативное или немного авантюрное. Это хороший день, чтобы собраться вместе с друзьями или семьей.

Рыбы

На этой неделе может начаться неожиданный любовный роман. Вы можете встретить кого-то, кто на самом деле (по крайней мере, внешне) не отвечает вашим представлениям об идеальном партнере. Но это благоприятный день, чтобы нарушить собственные правила любви. Вы готовы мыслить нестандартно.

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