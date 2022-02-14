Посевной календарь на март 2022: какие дни благоприятны для работы на земле

Посевной лунный календарь на март 2022 года поможет спланировать работу с растениями наиболее благоприятным образом. Так, считается, что спутник Земли может влиять на здоровье и рост сельскохозяйственных культур.

В первый месяц весны у садоводов и огородников немало забот. Уже можно начинать сеять овощи, готовить почву для посадки и вносить удобрения. Также в марте в садах обрезают деревья и кусты, когда угроза сильных морозов миновала. Как выбрать наиболее удачную дату для работы на земле, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Согласно лунному календарю, для профилактической обработки от вредителей благоприятны дни 9, 10, 16, 17, 23 и 24 марта. Для посева салата – 3-8, 11-13 и 29-31 марта, шпината – 3, 6-8 и 11-13 марта, рукколы и горчицы – 21 и 22 марта.

Рассаду лучше всего пикировать 3-14, 16-17, 19-23, 25, 26 и 29-31 марта. Высевать томаты на рассаду рекомендуется 6-8, 11-13 и 21-22 марта, сладкий и горький перец – 1, 3-8, 11-13, 21-22, 29-31, баклажаны – 1, 6-8, 11-13, 21-22 и 29-31 марта. При этом важно также учитывать такие факторы, как качество семян, рассады и погодные условия.

Дни 2, 16, 17, 18 и 31 марта неблагоприятны для посевов и посадок любых растений.

Новолуние – 2 марта в 19:38 по Киеву.

Полнолуние – 18 марта в 09:21.

Растущая Луна – со 2 по 17 марта.

Убывающая Луна – 1 марта и с 19 по 31 марта.

Первая четверть – 10 марта в 12:46.

Третья четверть – 25 марта в 07:39.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь на март 2022 года с благоприятными и неблагоприятными датами для личной жизни и бизнеса.