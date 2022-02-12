Лунный календарь на март 2022: какие дни удачны для личной жизни и бизнеса

Лунный календарь на март 2022 года поможет спланировать график дел с учетом влияния Луны. Так, с точки зрения астрологии, спутник Земли зависимо от своей фазы может оказывать серьезное воздействие на успешность в личной и деловой сферах.

В определенные лунные дни рекомендуется соблюдать особенную осторожность во всем и стараться контролировать эмоции. Календарь благоприятных и неблагоприятных дат марта – далее в материале OBOZREVATEL.

Дни 3, 7, 8, 9, 11, 16, 23 и 24 марта, согласно лунному календарю, в целом благоприятны для бизнеса и личной жизни.

Видео дня

27 марта – наиболее неблагоприятная дата месяца. В этот день не рекомендуются новые начинания и знакомства.

Все остальные дни месяца являются нейтральными.

Новолуние – 2 марта в 19:38 по киевскому времени.

Полнолуние – 18 марта в 09:21.

Растущая Луна – со 2 по 17 марта.

Убывающая Луна – 1 марта и с 19 по 31 марта.

Первая четверть – 10 марта в 12:46.

Третья четверть – 25 марта в 07:39.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2022 года. О том, сколько выходных будет в Украине в первый месяц весны – в материале по ссылке.