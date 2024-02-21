Пора выбирать себя: гороскоп для всех знаков на февральское полнолуние

С астрологической точки зрения полнолуние – это время освобождения от лишнего и ненужного, возможность отпустить ситуацию, замедлиться и заняться самоанализом. В феврале полнолуние состоится 24 числа в знаке Девы, подталкивая нас сделать выбор в жизни.

Астрологи убеждают, что правильным будет научиться выбирать себя. Что это означает для вашего знака, узнайте из гороскопа дальше.

Овен

Ваши навыки откроются, когда вы освободите место для себя, чтобы позволить себе быть далеко не идеальным. Откажитесь от мысли, что вам нужно угодить всем. Вы можете получить много мудрости из собственного опыта. Воображать, что вам скажут другие в ответ на ваши поступки и слова, не нужно и очень утомительно. Сосредоточьтесь не на результате, а на процессе.

Телец

Подумайте во время полноуния про деньги. Возможно, отложите покупку дорогостоящего гаджета мечты на более удобное время или придумайте, во что инвестировать. Но если вы точно знаете, что расходы вернут вас к себе, купите то, чего вам так хотелось. Нам всем нужны перерывы, и когда вы станете хорошо относиться к себе, вы обнаружите, что ваша энергетическая батарея заряжена и готова к работе.

Близнецы

Позвольте себе наслаждаться тишиной в своем доме. Да, ситуация может выглядеть, словно разваливается все, но нет смысла беспокоиться о том, что вам неподвластно. Наслаждайтесь присутствием в жизни и текущим моментом. Вы можете почувствовать определенное давление общества, требующее знать, что вы будете делать дальше. Не слишком обращайте внимание на него – вам лучше знать, какой темп вам подходит.

Рак

Уметь анализировать себя – это ваш дар. Но не нужно им злоупотреблять. Вы можете начать относиться к себе несправедливо. У вас может возникнуть ощущение, что ваш внутренний ребенок противостоит внешним взрослым людям. На самом деле, то, что вы чувствуете, немного сложнее. Сосредоточьтесь на том, чтобы ценить того человека, которым вы стали. И не усложняйте.

Лев

Вы знаете, во что верите, и вам это нравится. Вы понимаете, что не все золото, что блестит, и не обязательно жить безупречной жизнью. Вы научились понимать ценность того, что дает вам чувство безопасности. То, как вы обосновываете все, что вам близко, зависит от ваших навыков и опыта. Не следует слишком анализировать свой выбор. Доверяйте себе.

Дева

Вам не хочется говорить всю правду о себе. Сейчас вы цените возможность сидеть в стороне и наблюдать, откуда в вашу жизнь приходят другие люди и что они приносят с собой. Это важный этап приобретения опыта. Он временный, но значимый. Поэтому смотрите на мир вокруг себя и получайте новые знания с удовольствием.

Весы

Вы рискуете в море логических раздумий потерять голос своей интуиции. Ее подсказка обычно быстротечна и едва уловима. Но она хорошо служит вам, помогая находить правильные ответы. И иногда это иррациональное знание ответа – это все, что вам нужно. Поэтому восстановите связь с интуицией и наслаждайтесь жизнью.

Скорпион

Перестаньте анализировать свою дружбу. Вы можете увидеть определенный потенциал или угадать еще несказанные слова. Позвольте им остаться невысказанными. Контролировать результат и пытаться предсказать будущее – самое плохое. Вы находитесь именно там, где должны быть, и готовы к тому, что есть в вашей жизни. Наслаждайтесь процессом и сосредоточьтесь на общении с теми, кто вам важен.

Стрелец

Вам хочется улучшить свое материальное положение – начните двигаться к этому. Обновите свое резюме, разошлите заявки в несколько хороших мест. Вам есть чем похвастаться и чем гордиться. И до тех пор, пока вы действительно не начнете говорить о том, что это важно, вы будете продолжать упускать большие возможности.

Козерог

Вы знаете, о чем говорите, и иногда эти слова достаточно жестоки. Мир заставляет вас сомневаться в себе и своей экспертности, подвергает испытанию ваше собственное мнение. Но вы отлично знаете, когда правда на вашей стороне. Перестаньте разрешать хейтерам заставлять вас сомневаться в себе и позаботьтесь о своей самооценке. Даже если вы немного ошибаетесь, по крайней мере, вы можете вырасти на этом опыте.

Водолей

Что бы вы ни сказали, это ставит вас в уязвимое положение. Перестаньте слишком много думать о душевной боли, неприятии или потенциальном стыде, которые могут возникнуть, если вы поделитесь своей истиной. Только правда обеспечит вам крепкую связь с реальностью и другими людьми. Не разрешайте страхам и эмоциям управлять вами.

Рыбы

Вы не думаете, кем может стать для вас человек, пока не впустите его в свою жизнь. Не надо излишне анализировать, критиковать или жестко судить других. Особенно по внешности. Чем больше суждений вы проецируете на человека, не приглашая его к разговору, тем больше вы его отталкиваете. И рискуете потерять счастье.

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