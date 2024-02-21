Какие знаки зодиака разочарует сезон Овна: гороскоп

Сезон Овна считается началом астрологического рока. Он возвращает нас к реальности после мечтательного сезона Рыб и призывает к активным действиям и росту, ведь именно на это время приходится весеннее равноденствие и началонастоящего тепла.

Что в этом году Овна принесет каждому из знаков зодиака, рассказали профессиональные астрологи. Узнайте свой прогноз из материала дальше.

Овен

В самом начале сезона ваша правящая планета Марс перемещается из Близнецов в Рак. В этот период вы можете испытывать более сильные эмоции и желание проводить больше времени с людьми, которые для вас наиболее важны, а не с толпой незнакомцев. Ваш секрет успеха – следовать за интуицией и обращать внимание на ее подсказки. Это также хорошее время для рассмотрения концепции внутреннего роста и возрождения. Вам необходимо оставаться верными тому, кто вы есть, и открыто говорить о новых начинаниях.

Телец

Самое главное для Тельца – не относиться слишком серьезно к личной жизни в сезон Овна. Этот сезон разбудит у вас динамизм, веселье и экстраверсию. Смех и игра могут стать отличным способом воссоединиться с самим собой. Радуйте своего внутреннего ребенка и сосредотачивайтесь на внешней жизни. Это поможет запустить процесс самоисцеления старых внутренних ран.

Близнецы

Ваши лучшие черты начнут раскрываться в сезон Овна. Вы будете чувствовать себя увереннее и излучать привлекательность. Вам захочется больше общаться с другими людьми, и вы даже сможете завести новых друзей. В общественных делах и на работе соблюдайте сосредоточенность, прямоту и уверенность. От этого выиграют все.

Рак

В центре внимания – серьезные начинания и большие планы. Ваша чувствительность и проницательность не всегда дает вам проявлять настойчивость. Но сейчас пора изменить это. Научитесь говорить о своих потребностях и стоять за себя. Вы будете чувствовать себя увереннее, но не забывайте подумать перед тем, как что-нибудь сказать. Не скрывайте свое разочарование, работайте над развитием карьеры, заботьтесь о своей безопасности и не терпите молча то, что вам не нравится, особенно несправедливость. Вот основные ключи к успеху.

Лев

Пора добиваться своих самых смелых целей. Поскольку сезон Овна активизирует ваши путешествия и дальние поездки, вы можете начать активно мечтать отправиться в новое место больше обычного. Вам захочется новых впечатлений и острых ощущений. В этом сезоне вам будет казаться, что все может произойти неожиданно, но важно не забывать корректировать темп и не торопиться. Сдерживайте интенсивность своих порывов, чтобы не переутомиться и не перенапрячь себя.

Дева

Ваша уверенность возрастет, и вы будете готовы оказаться в центре внимания. Но также в сезон Овна не забудьте позаботиться о своих финансах. Это будет хорошее время, чтобы заключить долгосрочные контракты на работе или активно работать с финансовыми партнерами. Полнолуние в Весах приносит с собой мощные целебные энергии, которые вы можете использовать для решения сердечных проблем и укрепления близких отношений. Возьмите на себя ответственность за свои действия и связи.

Весы

Сезон Овна просит Весы проявить свою позицию в близких отношениях, перестав всем угождать. Это именно та сфера, которой вам нужно уделить больше внимания. И успех придет. Но чтобы достичь желаемого, вам придется быть верными себе и стать немного смелее. Если вы уверены, что вы понравитесь человеку, в которого вы влюблены или подумываете пригласить кого-нибудь на свидание, это будет удачный период для такого шага.

Скорпион

Физические упражнения и йога были в ваших планах уже давно, но вы никогда не уделяли им достаточного внимания. Этот сезон – идеальное время исправить это и позаботиться о своей форме. Но не забывайте также о личном развитии. Ставьте свое психическое и физическое здоровье во главу угла. У вас может появиться ощущение, что вы сильны и можете контролировать любую ситуацию. Используйте это для флирта и веселья. Это сделает вас очень привлекательным человеком. Хотя не ваших людей может и отпугнуть.

Стрелец

Сделайте все возможное, чтобы сохранять концентрацию в течение всего сезона Овна. Такие аспекты, как открытия, творчество, любовь и приключения, будут на переднем плане для вас. Вам захочется начать новые проекты, познакомиться с новыми людьми или посетить новые места. Но не слишком увлекайтесь мечтами – вам нужно будет твердо стоять на ногах. Если хотите оказаться в центре всех интересующих вас событий, не пытайтесь спешить, чтобы все успеть – тщательно планируйте и сохраняйте медленный темп.

Козерог

Для вас важно будет внести изменения в свой дом и семейную ситуацию. Если у вас есть проблемы дома, сезон Овна может быть лучшим временем для решения этих проблем. Постарайся быть немного более терпеливым к себе и другим. Вы можете стать более склонными к непоследовательности в поведении. Но не переживайте слишком сильно, экспериментировать – это самый лучший способ узнать больше о том, кем вы являетесь. Будьте смелыми, и у вас появится лучшая версия себя.

Водолей

В сезон Овна вам необязательно быть идеальными, потому что вы и так уж идеальны. Вы почувствуете повышенное стремление к свободе, страсти, общению и творчеству. Вам не нужно ждать, пока обстоятельства сложатся идеально, чтобы начать что-то новое, начинайте прямо сейчас. Начало астрологического года будет наиболее вдохновляющей порой для Водолеев. Они поверят в свои способности и способность добиваться всего желаемого.

Рыбы

Вы наконец-то сможете расставить приоритеты в своей жизни. Увидите, что вам нужно больше жить для себя, а не все время заботиться о других. Вам будет непросто стать более сосредоточенными на себе, но это будет главный урок, который вы усвоите в этом сезоне. Вы возвращаетесь в реальность. Начните с создания плана сбережений, поиска новой работы или дополнительных источников дохода. Увеличение доходов может преломить вашу личную ситуацию и повысить уверенность в себе.

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