Пора побеждать: что предсказывает гороскоп Таро всем знакам на этой неделе

Неделя подходит к концу и наступает время планировать выходные. Тем, кто ориентируется на гороскопы, карты Таро подскажут, как лучше провести эти дни.

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Эксперты рассказали, что ждет каждый астрологический знак отдельно. И определили общую карту для всех. Узнайте, что они предсказывают.

Общая карта для всех – Шестерка жезлов

Пора пройти свой круг почета. Вы были в ударе, вы побеждали и теперь можно пожинать плоды своего труда и наслаждаться хорошо проделанной работой. Чем лучше вы отпразднуете свой успех, тем большего сможете добиться в будущем. Так что будьте уверены и оптимистичны. Поставьте перед собой новую цель или лучше проработайте существующую. Вы можете добиться большего, чем вы думаете.

Овен – Шестерка пентаклей

Вы по-настоящему щедрый человек вам нравится быть добрым к другим людям. Вы легко отдаете и искренне радуетесь чужим успехам. Ваша карта побуждает вас проявлять доброту, поддержку и щедрость. Активно ищите возможности помочь другим на их пути. Это доставит вам радость и будет хорошо для вашей кармы.

Телец – Отшельник

Ваша карта приглашает вас остаться дома, отвлечься от повседневной жизни, побыть одному и сосредоточиться. Сведите к минимуму свои контакты и углубитесь в себя. Отшельник – это о поиске просветления, решении проблемы, о понимании чего-то сложного. Сосредоточьтесь на своем самом сложном задании, выделите время, чтобы вникнуть в него, и вам все удастся.

Близнецы – Дурак

Несмотря на неприятное название, это радостная карта, несущая новые начинания и свежий старт. Вы наконец-то сможете активировать большое изменение, о котором мечтали так давно. Не слушайте других, делайте то, что доставляет вам радость и вдохновение, волнует вас и внушает оптимизм. Не беспокойтесь пока о долгосрочном плане, просто сделайте первый шаг.

Рак – Король мечей

Что бы вас ни беспокоило, знайте, что лучший выход — быть рациональным, логичным и сосредоточиться на игре в долгую. Не отвлекайтесь на то, что происходит в данный момент. Думайте о том, что вы хотите сделать завтра и вложите всю свою энергию в этот результат. Ваша карта обращает внимание на эмоции, которые управляют вами, но призывает действовать внимательно и с четким расчетом. Думайте головой, а не сердцем.

Лев – Пятерка мечей

Вы пережили сложный шторм, причинивший вам боль. Этот конфликт трудно будет урегулировать в долгосрочной перспективе, так что пока возвращайтесь в тихие воды. Вы многому научились, стали более устойчивой личностью. Заземлитесь и подумайте, как найти компромиссы или решения, как достичь перемирия. И не провоцируйте новых стычек.

Дева – Семерка мечей

Если вы хотите добиться наилучших результатов, действуйте честно и по совести. К сожалению, не все в вашем окружении будут вести себя так же и будут иметь положительные намерения. Имейте это в виду. Будьте осторожны, предусмотрительны и аккуратны с людьми, которым вы не совсем доверяете или не очень хорошо знаете. Не надо проявлять грубость и пренебрежение, достаточно будет воздержаться от излишней откровенности. Будьте начеку. Будьте благоразумны. Пусть люди сами покажут вам, кто они.

Весы – Двойка мечей

Вам нравится принимать решения, а не отвечать за их результат. Но время пришло. Вы снова все долго откладывали и много думали – пора сделать выбор и предстать лицом к лицу с результатами. Проявите серьезность, учтите все за и против, определите крайний срок. Если после проделанной работы вы хорошо и крепко спите, значит вы решили все правильно и пора действовать.

Скорпион – Королева жезлов

Если вам грустно и скучно, сделайте что-нибудь с этим самостоятельно. Спланируйте свое свободное время, пригласите друзей, устройте вечеринку, повеселитесь. Сбалансируйте свою рабочую и личную жизнь в сторону веселья и приключений. Забронируйте поездку, встретьтесь с теми, кого любите, посетите новое место, запишитесь на курсы, попробуйте новое занятие, послушайте музыку, которую раньше не слышали. Наслаждайтесь жизнью.

Стрелец – Королева пентаклей

Вам следует проанализировать свои сферы работы, финансов, дома и здоровья. Как продвигаются дела? Насколько комфортно вы себя чувствуете? Какие цели у вас есть, и как вы работаете над ними? Если прогресса нет, то почему? Возьмите на себя ответственность за свою жизнь, позаботьтесь о себе, внесите необходимые изменения. Скорректируйте свой график, чтобы уделять больше времени и энергии вещам, которые приносят вам пользу, благополучие и безопасность.

Козерог – Сила

Принимайте жизненные уроки. Наберитесь мужества для борьбы с неблагоприятными обстоятельствами. Сила обещает вам успех, обещает, что вы справитесь, окрепнете и вырастете как личность. Не останавливайтесь, принимайте новые вызовы, выходите из зоны комфорта, ставьте себе большие цели и работайте на большие результаты. Вы заслуживаете успеха и сейчас самое время заложить его основы.

Водолей – Королева кубков

Для вас пришла пора расслабиться и получить удовольствие от медленной жизни. Ухаживайте за собой, делайте оздоровительные процедуры, заботьтесь о своей красоте. Глубоко спите, хорошо питайтесь, побеспокойтесь о своем вдохновении и хорошем настроении. Познакомьтесь с людьми, которые дарят вам хорошее настроение, запланируйте веселый отдых.

Рыбы – Семерка жезлов

На этой неделе вы берете на себя ответственность. Вы требуете большего и можете даже злиться, когда вам мешают его получить. Вам придется постоять за себя или за кого-то, кого вы любите, на этой неделе. Но вы выиграете это сражение, только если явитесь на поединок. Так что будьте решительны в отстаивании своих интересов.

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