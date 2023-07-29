Пора пересмотреть свои ценности: гороскоп на полнолуние в августе

Полная Луна в августе поможет освободиться от тяжести, которая тянет некоторые знаки зодиака вниз. Медитация, духовная практика или спокойный разговор с близкими помогут справиться с этим.

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Ретроградная Венера в знаке Льва способна наполнить страстью и энергией ваши отношения. Астрологи составили гороскоп, который покажет, чего ждать в последний месяц лета.

Овен

На пути, который вы выбрали, чтобы воплотить мечты в жизнь, могут возникать препятствия и вызовы. Но не волнуйтесь, потому что вам по силам преодолеть все проблемы. Хотя у вас может быть стресс и неуверенность, но поддержка друзей и близких поможет предотвратить это. Пересмотрите свои ценности и подумайте, помогают ли они вам расти.

Телец

Полная Луна положительно повлияет на вас. Вы захотите заняться своей карьерой, но не забывайте уделять внимание семье и близким. Вы сможете всего добиться, если будете окружены поддержкой семьи.

Близнецы

Вы можете настолько сильно полагаться на знания, что не замечаете, как вами управляют ваши эмоции. Доверьтесь своей интуиции и все решится само собой. Не усложняйте себе жизнь тяжелыми размышлениями и самокритикой.

Рак

В августе будет время, чтобы оглянуться назад и пересмотреть свои ценности. Сильные эмоции и чувства могут на вас негативно влиять. Внутреннее равновесие и трезвый и спокойный ум помогут преодолеть все проблемы и найти правильные решения.

Лев

Полная Луна может задеть ваше сердце и заставить поверить, что мнение других важнее вашего. Вы свободный человек и можете делать то, что пожелаете, несмотря на осуждение людей. Выберите себя и свои чувства.

Дева

Девы, вам пора уходить в отпуск. Вам трудно найти время по уходу за собой, но сделайте это, чтобы наполниться новыми силами и энергией. Взгляните по-новому на то, что раньше вас раздражало.

Весы

Пора сосредоточиться на своих целях. Вы можете добиться большего успеха, а погоня за своими мечтами тоже может быть приятна. Избавьтесь от вредных привычек и перестаньте общаться с людьми, которые препятствуют вам на пути к поставленной цели.

Скорпион

Обратите внимание на свою карьеру. Сезон Львов – это всегда лучшее время для Скорпионов, чтобы попасть в центр внимания. Выйдите из своей зоны комфорта, и это положительно повлияет на вас, а новые знакомства помогут в работе.

Стрелец

Перечитайте книги, которые вызывают у вас приятные чувства и зажигают огонек внутри. Ретроградная Венера может вернуть вас в прошлое, чтобы повысить вашу самооценку и помочь двигаться вперед.

Козерог

В августе вас ждут немало вызовов и проблем, но не бойтесь просить помощи у других. Это не снизит ваш авторитет. Также вы можете завести новые знакомства, которые положительно отразятся на вашем будущем.

Водолей

Бескорыстие заведет вас гораздо дальше, чем одержимость собой. Сейчас отличное время инвестировать в своих друзей. Проявите интерес к близким, это поможет вам восстановить чувство надежды и веры в себя.

Рыбы

Сейчас самое время реально посмотреть на ситуацию, а не вводить себя в заблуждение. Вы слишком поверили в то, что невозможно доказать и это может сбить вас с правильного пути. Пересмотрите свои дела на работе и проведите время с семьей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп, который покажет, кому ожидать проблем в отношениях или повышения на работе в августе.

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