Пора начать что-то новое: гороскоп Таро для всех знаков на неделю

Если вы запутались или чувствуете неуверенность, хорошим выходом может стать обращение к картам Таро. Они в символическом виде дадут дельную подсказку. Или могут спрогнозировать предстоящие события. К примеру, на основе традиционного гороскопа.

Видео дня

Перед вами гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 апреля. Узнайте о своем предсказании от карт на ближайшие дни. А также об общем для всех прогнозе на основе главной карты недели.

Карта недели – Паж пентаклей

Карта символизирует энтузиазм новых начинаний. На этой неделе вам предлагается как-нибудь проявить свои творческие таланты. Возьмите идеи, с которыми вы мысленно играли, и начните их воплощать. Если вы будете достаточно сосредоточены и преданы делу, вы можете превратить свои мечты в реальность.

Овен – Восьмерка пентаклей

Используйте свои креативные таланты с пользой. Чем больше вы создаете и оттачиваете свое мастерство, тем больше люди замечают то, что вы делаете. И тем большее вдохновение получаете вы. Проявите себя, дайте другим возможность признать свои уникальные возможности. Это будет побуждать вас продолжать создавать вещи, которыми вы действительно будете гордиться.

Телец – Колесница

Ваша карта недели поощряет силу воли, действия и самоконтроль. Смело берите поводья своей жизни и двигайтесь к поставленным целям так, как вы считаете нужным. Сейчас не время пассивно ждать, пока с вами произойдет что-нибудь хорошее. Все, что стоит иметь, требует тяжелой работы и дисциплины. Укрепите свой ум и эмоции и направляйтесь в будущее, не останавливаясь ни перед какими препятствиями.

Близнецы – Девятка мечей

Вы страдаете от какой-то потери или разочарования. Она могла быть предсказуемой или очень неожиданной. В любом случае вы находитесь в стрессе и, возможно, даже чувствуете, что не сможете оправиться никогда. Дайте себе время погрустить и исцелиться. Помните – все, через что вы проходите, действительно сложно, но вы можете использовать этот опыт для дальнейшего роста. Боль утихнет, а опыт останется.

Рак – Справедливость

Соответствуют ли ваши убеждения вашим действиям? Отображает ли ваш выбор ваше истинное "я"? Карта недели призывает вас ответить на эти вопросы. Это особенно важно, если вы сейчас стоите перед важным решением. Выбор будет иметь долгосрочное влияние не только на вас, но и на ваших близких. Соединитесь со своей интуицией и позвольте ей быть компасом, который ведет вас по правильному пути, чтобы вы могли избежать непредвиденных последствий в будущем.

Лев – Двойка мечей

Ваша карта указывает на то, что сейчас вы можете ощущать нерешительность. Ваша неуверенность в собственных силах побуждает вас откладывать решение какого-то важного вопроса. Но обстоятельства напоминают вам – как бы вы ни пытались проигнорировать свои проблемы, сами по себе они не исчезнут. Вместо того чтобы сосредотачиваться на последствиях принятия неправильного решения, подумайте, что может произойти, если вы вообще его не примете. Бездействие часто может привести к более серьезным проблемам в будущем.

Дева – Король пентаклей

Удача в ваших руках! Ваша карта указывает на то, что у вас есть все необходимое для создания финансового достатка в вашей жизни, поэтому вам стоит взять идеи, которые вы обдумывали, и начать воплощать их в жизнь. Вы думали о том, чтобы начать новый бизнес или сделать инвестиции? Сейчас самое время. Если вы хорошо обдумаете план и подготовите необходимые шаги, полученный результат поразит вас.

Весы – Умеренность

Вам выпала карта баланса и воздержания. Постарайтесь сохранять стабильное настроение и проявлять терпение на этой неделе. Возможно, вы сопротивлялись изменениям в своей жизни или позволяли стрессовой ситуации одержать над вами верх. Если это так, измените свой подход, разрешите потоку нести вас. Как только вы найдете внутренний баланс, внешние обстоятельства тоже придут к равновесию.

Скорпион – Маг

Весь мир у вас в руках, так что раскрывайте свой потенциал по полной. У вас есть все, чтобы добиться того, чего вы еще не имеете. Ищете новую работу? Пытаетесь завязать романтические отношения? Пробуете улучшить финансовое положение? Определитесь с целями и начинайте движение. Дальнейшие события будут происходить, как по волшебству.

Стрелец – Восьмерка мечей

Вы чувствуете себя как в ловушке и не видите выхода из ваших нынешних обстоятельств. Но действительно ли внешние факторы привели вас сюда? Или может это результат ваших личных действий? Неуверенность, страх и сомнение часто являются чувствами, которые держат нас в определенных негативных ситуациях гораздо дольше, чем нам нужно. Присмотритесь, возможно, это вы сами навязали себе обстоятельства, которые сдерживают вас.

Козерог – Король мечей

На этой неделе вам, возможно, придется принимать какое-то важное решение или изучать что-то ранее неизвестное в определенной области своей жизни. Полагайтесь на свой ум. Чтобы сориентироваться в ситуации, пользуйтесь логикой и интеллектом – не эмоциями. Вы определите правильный путь только тогда, когда действительно доберетесь до сути дела, а это может произойти только тогда, когда вы проявляете беспристрастность. Посмотрите на вещи через призму разума, и вы увидите, как перед вами появится путь.

Водолей – Десятка жезлов

Вы чувствуете, что несете на своих плечах огромное бремя. Возможно, вы слишком многое взяли на себя, пытаясь достичь своей цели. Поэтому теперь так важно избавиться от лишних обязанностей или попросить о помощи. Это может быть горькой пилюлей, вам может мешать гордость и нежелание делиться полномочиями. Однако если вы этого не сделаете, успех может оказаться под угрозой. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться жизнью, поэтому попросите помощи на этой неделе.

Рыбы – Верховный жрец

На этой неделе вы можете заняться новым делом. Возможно, вы чувствовали себя так, будто потеряли цель и нуждались в ком-то, кто правильно вас направит. Если вы давно хотели присоединиться к новой группе, сейчас самое время. Сообщество единомышленников даст вам недостающую поддержку и поможет определить дальнейшее направление. Новые союзники могут стать для вас большим источником энергии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие три знака зодиака ждут наибольшие трудности в мае.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.