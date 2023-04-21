Три знака зодиака ждут проблемы в мае: кому будет не сладко

21 апреля начался период ретроградного Меркурия. Он продлится до 14 мая и принесет некоторым знакам испытания и эмоциональные вызовы.

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Май будет тяжелым месяцем для Дев, Весов и Скорпионов. По словам астрологов, придется принимать важные решения и преодолевать многие трудности в профессиональной сфере и личной жизни.

Дева

Девам предстоит решить трудную дилемму касаемо проблем с партнером. Вероятно, даже возникнет вопрос, следует ли продолжать отношения. Возможно, наступила пора для новой страницы в жизни? Звезды советуют не принимать поспешных решений, а тщательно и взвешенно проанализировать ситуацию. От вашего решения будет зависеть судьба обоих.

Весы

Астрологи прочат Весам проблемы на работе. Возможно, вы давно сомневались в целесообразности смены места работы – поэтому пора действовать. Вероятны конфликты с коллегами и руководством. Звезды рекомендуют обновить резюме и подумать о новых перспективах.

Скорпион

Ваши родные и друзья будут нуждаться в вашей поддержке и участии. По словам астрологов, май будет для вас тяжелым месяцем, но нужно сохранять ясность мыслей и выносливость, чтобы пережить проблемные ситуации.

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