Пора экспериментировать: гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Воздействие Меркурия усиливается на этой неделе, планета руководит нашим умом и логикой. Это дает нам толчок к переосмыслению своих поступков, отношение к жизни и планированию дел, которыми уже давно хотели заняться.

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До конца июня будет ощущаться ускоренная, насыщенная жизнь, наполненная нескончаемым списком дел. Астрологи составили прогноз, который поможет разобраться в себе и выбрать правильное направление движения.

Овен

На этой неделе вам необходимо выяснить, кто вы на самом деле , и тогда вы обязательно полюбите себя. Это непременно прояснит ваш разум, и сделает еще более привлекательным.

Телец

Сейчас у вас есть возможность выделить свои цели, приоритеты и ценности. Необходимо четко проговорить свои потребности и знать, чего вы на самом деле хотите.

Близнецы

Нужно осознать, что вы многогранны, а ваша игривость привлекает людей. Экспериментируйте с разными идеями и обязательно почувствуете, что на самом деле подходит вам.

Рак

Ответы на все вопросы лежат в вашем подсознании. Вам нужно исследовать свой ум и выйти за уровень "поверхности".

Лев

Мечты могут стать реальными, если вы поделитесь ими с людьми, которым вы доверяете. Их помощь может очень помочь в реализации планов.

Дева

Сейчас благоприятное время для любой публичной работы или переговоров по заработной плате. Положитесь на свой авторитет.

Весы

Войдите в темп с жизнью, двигайтесь вместе с ней. Именно так вы попадете в нужное место и найдете нужного человека.

Скорпион

Не бойтесь смелых действий. На этой неделе у вас есть шанс воплотить свою безумную идею в жизнь и это только укрепит вас.

Стрелец

Слова и элегантность – это ваши сильные стороны, используйте это, чтобы развивать дипломатичность в ваших отношениях. Это поможет создать идеи, которые вы так долго искали.

Козерог

Вам необходимо найти дело, которым вы искренне хотите заниматься. Вложите туда всю свою энергию, и это поможет вам найти себя.

Водолей

Положитесь на свое любопытство, исследуйте, ищите что-то новое и вы обязательно найдете ответы на все вопросы.

Рыбы

Эта неделя благоприятна для выражения своих глубоких чувств своим близким. Ваши эмоции важны для них.

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