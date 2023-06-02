Полнолуние в июне сделает Львов свободными, а Козерогам принесет успешный проект. Гороскоп

Полнолуние утром 4 июня по киевскому времени состоится в огненном знаке Стрельца и принесет всем знакам немало откровений. Это будет время проверки ценностей и чувства собственного достоинства. А также время большого творчества и построения планов на будущее.

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Астрологи обещают не просто озарения, но и неожиданные новости. А что именно принесет субботнее полнолуние именно вашему знаку, читайте в гороскопе.

Овен

Ваше восприятие финансов и безопасности продолжает развиваться, вы все больше преодолеваете менталитет нищеты. То, что когда-то было под вопросом, наконец-то осуществится для вас. Бесконечные возможности и неопределенные шансы медленно, но неуклонно приобретают смысл. Ждите внезапных новостей, которые форсируют для вас изменения в жизни. Сейчас вы, как никогда, полны энергии и отваги, и полнолуние покажет, как ими воспользоваться.

Телец

Вам не нужно чье-то одобрение, чтобы добиться успеха. Подумайте, куда вы вкладывали свое время и энергию? Теперь хорошее время отступить от дружбы и целей, с которыми вы больше не резонируете. Подумайте, какое бремя вы хотите снять с себя. Честно об этом скажите. Ваши слова могут шокировать даже вас, но правда принесет освобождение. И не переживайте, без поддержки близких вы не останетесь.

Близнецы

Ваши былые ценности вызывают у вас ностальгию и сентиментальность. Но вы начинаете отдавать себе отчет, что, хотя вы уделяли им приоритетное внимание, они больше не работают и их лучше отпустить. Вам придется смириться с неприятным открытием по отношению к другу или партнеру, которые больше не вписываются в вашу систему ценностей. И принять непростое решение – готовы ли вы на новый компромисс или из с вас хватит.

Рак

Венера и Юпитер в зоне карьеры, подсвеченные вашим покровителем Луной в полной силе, побуждают вас внимательнее присмотреться к своим уникальным талантам, умениям и способностям. Задумайтесь, достойна ли работа, которую вы делаете, того, чтобы ею заниматься. Вы можете пойти на риск, который проверит вашу уверенность в себе. Но не бойтесь, у вас хватит смелости – вы знаете, что делаете.

Лев

Отказ от занятий, которые энергетически истощают вас, принесет освобождение. К тому же вы сможете взять на себя инициативу в романтических отношениях. Да и не только в них. Освобожденный ресурс позволит вам запустить проект, который вы давно обдумывали. Расставьте приоритеты в своих целях как в личном, так и в профессиональном плане. Сейчас вы в полной силе, чтобы начать это путешествие.

Дева

Туман неоднозначности, нависший над вашим ощущением безопасности, медленно рассеивается. Вы готовы пересмотреть свои убеждения и создать новое видение собственного дома. Для этого может потребоваться изменение установок или планов, но звезды обещают, что вы получите поддержку друзей. Так что доверьтесь интуиции и начинайте движение вперед.

Весы

Уверены ли вы в своей личной жизни или вас сковывают личные обязательства? В вашем ближайшем окружении меняется динамика власти и только от вас зависит, будут это изменения к лучшему или к худшему. Не умалчивайте ничего, будьте откровенны с близкими, чтобы пройти этот путь без ошибок. Вместе с тем на работе вы можете просить о повышении или прибавке к зарплате – шансы их получить очень высоки.

Скорпион

Присмотритесь к балансу того, что вы отдаете и что получаете. Возможно, мучившее вас в последнее время чувство недовольства связано с тем, что здесь что-то нарушилось. Это может быть как баланс эмоций, так и финансовая выгода от работы. Вы сейчас можете по-новому осознать свою ценность как профессионала. И воспользоваться этим знанием, чтобы улучшить свое положение.

Стрелец

Это полнолуние – ваше, и вы чувствуете, как в вашей жизни все наконец становится на свои места. Вы получаете все новые и новые возможности улучшить свою жизнь, а также имеете терпение и мудрость, чтобы выбрать лучшие из них. Держитесь подальше от нереалистичных ожиданий или однобоких суждений. И не упускайте импульса, ведь именно сейчас вы заряжены на положительные сдвиги.

Козерог

Отбросьте скромность. Признание, которое вы получаете сейчас поможет вам запустить и выполнить проект вашей мечты. Поэтому позвольте людям видеть плоды вашего труда и хвалить их. Вам не время находиться в тени, даже если это создает определенный дискомфорт. У вас есть поддержка и одобрение близких, а что еще нужно для успеха. Доверяйте своей интуиции и принимайте все, что дает вам судьба, с благодарностью.

Водолей

Вы больше не можете врать себе и отрицать свои настоящие желания. Ваша душа настрадалась из-за этой лжи, отпустите ее на свободу. Вы по-новому смотрите на семью, свой дом и на собственные обязательства. Приведите свои взгляды в гармонию с реальностью. Чем более открытыми в этом вы будете, тем лучше. Это может привести к грандиозным сдвигам в хорошую сторону.

Рыбы

Только вы можете заставить себя увидеть возможности, окружающие вас отовсюду. Полнолуние подсветит сферу вашего авторитета и репутации. У вас есть все ресурсы, чтобы продвинуться в карьере. Посмотрите вокруг и начинайте действовать. Это не только напомнит вам о вашей фактической ценности, но и подарит глубокое чувство удовлетворения от прошлых достижений. Сияйте, потому что вы – настоящий бриллиант.

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