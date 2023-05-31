Овнов ждет богатство, а Близнецов – любовь: подробный гороскоп на июнь

Астрологическая ситуация в начале июня дает всем знакам зодиака шансы на значительные изменения в жизни. Эти дни могут повлиять на всю вторую половину года, поэтому начало лета важно провести правильно, заложить основы успеха на ближайшие месяцы.

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Астрологи называют лучшим способом провести этот месяц пребываниt на природе, детокс от соцсетей, живое общение и практику присутствия здесь и сейчас. Узнайте, что звезды готовят вашему знаку зодиака.

Овен

Июнь может быть самым благополучным в финансовом отношении месяцем этого года. Если вы усердно работали в предыдущие месяцы, ждите увеличения прибыли. Но помните, что богатство – это больше, чем просто число на вашем банковском счете. Богатство также состоит в том, что вы транслируете в мир и получаете от него. Как только 5 июня Венера войдет в ваш огненный знак Льва, вам будет предложено занять центральное место, позволить себе быть замеченными и излучать радостные вибрации, поскольку ваш сектор судьбы, творчества, славы и настоящей любви будет активирован. Запишитесь на курсы актерского мастерства, начните создавать свой роман или сценарий. Ближе к концу месяца ситуация станет замедляться для вас. В последние недели июня вы будете сосредоточены на самосовершенствовании и, возможно, не так сильно будете искать социальных контактов. Если вам потребуется уединение, позвольте его себе.

Телец

Вам пора выйти из своей зоны комфорта и показать миру, что вы не так предсказуемы, как о вас думают. Юпитер в вашем знаке делает вас более упрямыми и уверенными. Но вместе с влиянием Марса он может заставить вас легко потерять самообладание в начале месяца. Дайте выход своей страсти через отношения с любимым человеком или творчество. В середине июня вы почувствуете вдохновение вырваться из рутины, особенно на работе. Это может привести к неожиданному финансовому успеху в ближайшие шесть месяцев. Но поскольку Сатурн, Нептун и Плутон ретроградны в этом месяце, вам будет полезно избегать импульсивного принятия решений, не отвлекаться на незначительное и слушать интуицию. После начала сезона Рака ваша чувственность вырастет и вы начнете больше доверять себе.

Близнецы

С самого начала июнь поможет разогреть романтическую связь в вашей жизни веселым и живым способом. Венера, планета любви, входит во Льва 5 июня, освещая ваш сектор общения вплоть до 8 октября. Этот длительный транзит повышает вашу уверенность, но при этом вы можете несколько увлечься дерзостью и вербальной агрессией, следите за словами – вы можете сжечь мосты из-за своих слов, вместо того чтобы наводить их. На работе эти качества помогут вам убедить коллег и начальство в своей правоте. Это хороший случай показать себя и попросить увеличения зарплаты. Также вы сможете наконец-то отважиться попросить прощения в дружбе или романтическом партнерстве. Ближе к концу месяца вы осознаете, что люди уважают вас больше, если ваши действия соответствуют вашим словам, и вам будет легче привести все в порядок.

Рак

В начале месяца вы можете чувствовать себя физически и эмоционально истощенными. И это может быть знаком для вас избавиться от излишней нагрузки, которую вы взяли на себя как на работе, так и в социальной жизни. Вы не должны всегда быть для всех спасителем. Как только Плутон, планета трансформации, вернется обратно в Козерог 11 июня, ваш сектор партнерства и брака будет подсвечен до конца 2023 года. Отношения займут центральное место в ваших мыслях, даже если вы хотите сосредоточиться на других важных темах. Вспомните, какая история отношений разыгрывалась в вашей жизни с января по март 2023 года — скорее всего, в этой истории есть что-то большее, и ретроградный Плутон поможет вам раскрыть ее. К началу вашего сезона вы будете чувствовать себя более цельной и мудрой версией себя. Воспользуйтесь этим, чтобы перестать думать о худшем сценарии и визуализировать свою идеальную жизнь.

Лев

До 8 октября Венера находится в вашем знаке и вы являетесь фаворитом вселенной. Последние несколько месяцев вы спокойно занимались своим делом, а не сражались за внимание. Но сейчас это изменится. Все хотят вашего внимания, даже если у вас не очень есть на это время и силы. Полнолуние в Стрельце 4 июня активирует ваш сектор славы, творчества и настоящей любви, еще больше усиливая ваш магнетизм. Все, о чем вы попросите в этом месяце, скорее всего, легко придет, поэтому будьте осторожны со своими желаниями. Также будьте внимательны к своему окружению – сейчас вы сможете изменить круг общения, оставив в нем только нужных людей. Также вы сможете найти новых друзей. Конец месяца проведите дома и отклоняйте приглашения, которые вам не по душе.

Дева

Отношения с другими людьми в начале месяца будут очень напряженными. Вы можете поскандалить с домочадцами или вступить в яростный спор с соседом или коллегой. Хотя вы не можете контролировать то, что происходит с вами, вы можете контролировать свою реакцию на это. И это будет вашим космическим испытанием в это полнолуние. Но и после о зоне комфорта вам будет мечтать не время. Вы будете чувствовать себя уязвимо и склоняться к агрессивным реакциям. Первые три недели июня могут оказаться для вас не самыми гладкими. Вдобавок ближайшие четыре месяца ваши отношения будут проходить через период переоценки. И только когда Солнце войдет в Рака, вам станет немного легче. Вы сможете закончить месяц с большим терпением, любовью и сочувствием, чем вы испытывали раньше. Обратите их в первую очередь на себя.

Весы

Все мысли и чувства, которые вы сдерживали за последние шесть месяцев, чтобы сохранить мир, наконец вырвутся наружу в первые же дни июня. Это может быть несколько драматично и даже немного гневно. Но вы заслуживаете того, чтобы чувствовать гнев и открыто выражать его. К середине месяца страсти улягутся и вы сможете уладить все конфликты, которые вызвали в начале. Ретроградный Сатурн в Рыбах еще больше исцелит ваши раны, напоминая вам о силе установления мирных, но крепких границ с людьми, которые сознательно или бессознательно пользуются вашей щедростью. Конец июня принесет вам повышенную чувствительность, но это будет хорошая возможность отвлечься от эмоций и сосредоточиться на карьере. Но не забывайте, что чувства тоже нужно проживать и осознавать, иначе они начнут играть против вас

Скорпион

Вы пережили трудный период и теперь можете делать что угодно. Позвольте своему внутреннему ребенку взять на себя инициативу. Надоела работа – откажитесь от нее, даже если вы понятия не имеете, что будет дальше. Поскольку ваш сектор денег и безопасности активируется полной Луной в Стрельце, а Юпитер, планета удачи, находится в Тельце, активизируя ваш сектор брака, есть вероятность, что дальнейшие события будут чувственными и неожиданными. Но Плутон, Сатурн и Нептун, которые будут ретроградны в июне, могут заставить вас сомневаться в себе. Особенно когда вы находитесь на грани изменения своей жизни к лучшему. Но вы не должны позволять страху мешать вам жить той жизнью, к которой стремится ваша душа. Записывайте опасения и не избегайте их, а ищите решений. Приход сезона Рака станет для вас облегчением и настоящим благословением.

Стрелец

В начале месяца вы будете в центре внимания. Вход Венеры в знак Льва 5 июня побуждает вас быть беззастенчиво эгоистичным. Если люди постоянно действуют вам на нервы, вы можете решить дистанцироваться от них вместо того, чтобы постоянно давать им второй шанс. Но уже через несколько месяцев, когда период ретроградности истечет, они могут вернуться. Так что воспользуйтесь этим периодом, чтобы отдохнуть друг от друга. В середине месяца новолуние в Близнецах поможет вам начать новый роман. Флиртуйте с кем угодно, а выбирайте только достойных. Когда начнется сезон Рака, в вашей жизни может наступить период настоящей нежности. Вы сможете сконцентрироваться на развитии глубокой близости только со своей половинкой.

Козерог

Первую половину июня вы посвятите глубокому самоанализу. Но при этом вы можете поставить себя в защитную позицию. Не бойтесь этого. Чем большую разборчивость вы проявите относительно того, на кого и на что будете тратить время и энергию, тем лучше. В середине месяца у вас появится шанс улучшить свое здоровье. Займитесь, наконец, спортом или своим питанием, найдите партнера по тренировкам. Но заботьтесь о том, чтобы все это доставляло вам удовольствие, иначе выгорание не заставит себя ждать. После начала сезона Рака центральное место в вашей жизни займут отношения. И вы, возможно, обнаружите, что в первую очередь сильнее влюбляетесь в себя. Эта энергия любви к себе привлечет в вашу жизнь больше космических совпадений не только в романтических отношениях, но и в плане дружбы. Вселенная дает вам то, что вы когда-то хотели. И от вас зависит, примете ли вы эти благословения.

Водолей

Полнолуние 4 июня – это ваш шанс наконец-то реализовать свою творческую страсть или хобби, которое вы постоянно откладывали. Вы испытаете огромное чувство страсти и драйва. Реализуйте их ради вашего внутреннего ребенка. К моменту, когда Луна войдет в новый цикл, вы, возможно, уже встанете на путь переосмысления своих ценностей. Один из ваших планетарных управляющих, Сатурн, только что начал свое ретроградное движение в Рыбах, и вам будет казаться, что вы превращаетесь в кого-то совсем нового. Неважно, чем вы когда-нибудь славились. Вы будете в настроении дистанцироваться от ярлыков и категорий и жить жизнью, которая не поддается определению. Сначала это может показаться своеобразным кризисом идентичности, но на самом деле вы вступаете в период глубокого освобождения. Наступление сезона Рака положительно повлияет на ваше ментальное состояние. Вы будете открыты для того, чтобы успокоить свой ум и задействовать интуитивную осознанность.

Рыбы

В конце мая Нептун, планета фантазий, начнет свое пятимесячное ретроградное движение через ваш знак. Вы почувствуете влияние этого мощного движения, как только июнь вступит в свои права. А с 17 июня в вашем знаке войдет в ретроград Сатурн. Эти два ретрограда помогут вам перенастроить свое сознание, особенно если вы чувствовали себя в ловушке менталитета жертвы. Вы доберетесь до корня боли или травмы, которые вас донимают снова и снова. И хотя трансформация не произойдет сразу, этот мощный месяц предоставляет ворота и путь для сознательного исцеления любых глубоких устаревших ран. Чувство легкости придет в середине месяца. Позвольте себе радоваться и забавляться, словно вы ребенок на любимой игровой площадке. Вспомните о хобби и интересах, которыми вы раньше пренебрегали. Начало сезона Рака активирует ваш сектор веселья, судьбы и творчества – ваша жизнь наконец-то наполнится радостью и счастьем.

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