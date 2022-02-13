Полнолуние в феврале 2022: чем особенно и что нельзя делать

В среду, 16 февраля в 19:00 по киевскому времени состоится последнее зимнее полнолуние. Его называют Снежной, или Голодной Луной.

Фаза полной Луны считается неблагоприятным периодом, когда высок риск конфликтных ситуаций и ухудшения самочувствия. О том как пережить февральское полнолуние, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Февральская полная Луна известна как Снежная Луна, или Голодная Луна. Так ее прозвали в связи с сильными снегопадами, которые обычно идут в это время. Кроме того, холодная и снежная погода затрудняла охоту и добычу пропитания.

Видео дня

В астрологии полная Луна считается неким кульминационным моментом. Февральское полнолуние характеризуют как время романтики, отношений, творческого самовыражения, достижения целей и выполнения обещаний. Многие могут ощутить некое озарение, которое поможет выразить себя.

В момент полнолуния Луна будет находиться в знаке Льва. Это может означать тягу к общению, развлечениям, склонность к авантюрам и необдуманную рискованность.

Дни полнолуния обычно отмечаются повышенной эмоциональностью, поэтому стоит максимально контролировать себя, соблюдать спокойствие и настраиваться на позитив. Избыток энергии можно направить в творчество. Полезно сделать генеральную уборку и завершить все начатые дела.

В полнолуние крайне не рекомендуется принимать спонтанные решения, рисковать и соглашаться на авантюры. Все финансовые дела, заключение серьезных контрактов, договоров, сделок с недвижимостью и акциями лучше отложить.

То же касается плановых хирургических операций, поездок, переездов и других важных мероприятий.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь на февраль 2022 года, а также календарь стрижек и посевной календарь на последний месяц зимы.