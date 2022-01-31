Лунный календарь на февраль 2022: какие дни благоприятны для бизнеса и личной жизни

Лунный календарь на февраль 2022 года поможет спланировать график на месяц с учетом различных фаз Луны. Так, в астрологии считается, что спутник Земли способен влиять на успешность дел в личной и деловой сферах.

В некоторые дни рекомендуется быть особенно осторожным во всем и держать под контролем эмоции. Обо всех благоприятных и неблагоприятных датах февраля читайте в материале OBOZREVATEL.

Дни 2, 3, 7, 9, 10, 14, 17, 21 и 24 февраля в целом благоприятны для бизнеса и личной жизни.

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26 февраля – наиболее неблагоприятная дата месяца. В этот день не рекомендуются знакомства, новые начинания в бизнесе и других сферах.

Остальные дни в феврале 2022 года являются нейтральными.

Новолуние – 1 февраля в 07:49 по киевскому времени.

Полнолуние – 16 февраля в 19:00.

Растущая Луна – с 2 по 15 февраля.

Убывающая Луна – с 17 по 28 февраля.

Первая четверть – 8 февраля в 15:52.

Третья четверть – 24 февраля в 00:35.

Ранее OBOZREVATEL публиковал посевной лунный календарь на февраль 2022 года. Чтобы организовать работу с растениями удачно, следует также учитывать фазы Луны.