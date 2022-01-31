Лунный календарь на февраль 2022: какие дни благоприятны для бизнеса и личной жизни
Лунный календарь на февраль 2022 года поможет спланировать график на месяц с учетом различных фаз Луны. Так, в астрологии считается, что спутник Земли способен влиять на успешность дел в личной и деловой сферах.
В некоторые дни рекомендуется быть особенно осторожным во всем и держать под контролем эмоции. Обо всех благоприятных и неблагоприятных датах февраля читайте в материале OBOZREVATEL.Благоприятные лунные дни в феврале 2022 года
Дни 2, 3, 7, 9, 10, 14, 17, 21 и 24 февраля в целом благоприятны для бизнеса и личной жизни.
26 февраля – наиболее неблагоприятная дата месяца. В этот день не рекомендуются знакомства, новые начинания в бизнесе и других сферах.
Остальные дни в феврале 2022 года являются нейтральными.
Новолуние – 1 февраля в 07:49 по киевскому времени.
Полнолуние – 16 февраля в 19:00.
Растущая Луна – с 2 по 15 февраля.
Убывающая Луна – с 17 по 28 февраля.
Первая четверть – 8 февраля в 15:52.
Третья четверть – 24 февраля в 00:35.
Ранее OBOZREVATEL публиковал посевной лунный календарь на февраль 2022 года. Чтобы организовать работу с растениями удачно, следует также учитывать фазы Луны.