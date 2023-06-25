Полнолуние перевернет жизнь: кому ждать серьезные изменения в июле. Гороскоп

В июле полнолуние состоится в самом начале месяца – 3 числа в 14:39 по киевскому времени. Его можно будет наблюдать в созвездии Козерога, где оно будет противостоять Солнцу в Раке. Это означает повышение уровня осознанности, причем как разумом, так и сердцем. Нам будут даны космические подсказки и инструменты для их интеграции.

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Астрологи проанализировали космическую обстановку на это полнолуние. И дали рекомендации и прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Ваше призвание очень важно для вас. Вы делаете не то, что вам говорят делать, а то, в чем вы самые искусны. Речь идет о ваших личных ценностях и о том, в чем состоят ваши таланты. Полнолуние покажет, что вы, возможно, достигли критического момента в своем призвании. Это момент, когда вы можете решить, видите ли вы новые вершины, которые хотите покорить или чувствуете еще недостигнутые цели. А может вам покажется, что самое время пожинать плоды своего тяжелого труда и труда. А может, и все вместе. Вы этого заслуживаете.

Телец

Ваши убеждения настолько сильны, что вы можете не только брать от них вдохновение, но и делиться им с другими. Полнолуние в июле призывает вас сделать что-то продуктивное с этим вашим талантом. Возможно, вам есть чему научить других, и вы могли бы формализовать этот процесс, проведя мастер-класс. А может, вы готовы взять под крыло кого-то, как наставник. Еще один хороший вариант – это завести профессиональный блог или подкаст. Что бы это ни было, не позволяйте своему таланту и дару пропадать зря.

Близнецы

Вы можете думать, что главные в вашей жизни сейчас ум или харизма, но полнолуние покажет, что на самом деле к вам привлекает людей ваша уязвимость и умение открывать им свое сердце. Воспользуйтесь этим, чтобы сказать о том, что важно для вас. Просто будьте тем, кто вы есть, говорите то, что думаете, и не скрывайте того, что чувствуете. Не бойтесь чувств, возникающих в это лунное время. Это путь к вашему исцелению.

Рак

Ваше огромное сердце способно вместить множество людей, вы умеете проявлять невероятную эмпатию и ставить себя на место других людей. Полнолуние подсветит этот уникальный талант. Используйте свою эмпатичность для преодоления разрывов между людьми, в том числе между собой и другими. Не ищите в себе недостатков и не критикуйте себя. Это время сострадания и понимания. Кто угодно может потерпеть неудачу – это часть жизни. Важно иметь, на кого опереться в этот момент. Когда вы примете это, вы сможете двигаться дальше.

Лев

Вы умеете заметить настоящее чудо в обыденном и придать положительную окраску абсолютной серости. Во время полнолуния посмотрите на свою жизнь в новом свете. Как вы можете доставлять больше радости каждый день? Можете ли вы найти новый взгляд на старые вещи? Да, все может быть точно таким, каким кажется на первый взгляд – безо всякой магической составляющей. Во всяком случае с вами остается ваше умение ценить радость. Создайте больше чудес. Это принесет пользу в первую очередь вам.

Дева

Начните делиться с миром своим творчеством. Пора отбросить в сторону свои страхи и неуверенность в себе, какими бы значительными они вам ни казались сначала. Вы не из тех знаков, которые известны своей жаждой быть в центре внимания, но это полнолуние призывает вас задуматься, не пора ли попробовать это изменить? Если бы вам дали коробку с подарком, оставили бы вы его завернутым? И как бы его использовали тогда? Вариантов немного, верно? Не будьте подарком, который оставили в коробке. Пора сиять.

Весы

Вы так настроены на мысли и чувства других, что часто ставите их потребности выше своих собственных. Но пора обратить внимание и на себя. Подумайте, что вам нужно, чтобы чувствовать себя спокойно и защищено? Да, это может быть непросто и требует работы над собой, но так вы увидите свои собственные желания и свой собственный путь. К тому же, это единственный способ получить ту любовь, которой заслуживаете именно вы. Будьте к себе добрее и нежнее.

Скорпион

Вы обладаете острым и хитрым умом. Июльское полнолуние призывает вас максимально доверять ему. Полагайтесь на свой ум и не сомневайтесь ни в себе, ни в других людях. Спросите себя, что вам сложнее – доверять себе или окружающим. Если вы всегда ожидаете, что вас кто-нибудь разочарует, скорее всего, так оно и будет. Но что если они этого не сделают? Перестаньте изводить себя просчитыванием вариантов. Вам в любом случае хватит сил, чтобы пройти через то, что готовит вам судьба.

Стрелец

Есть люди, которые рождены быть дерзкими и смелыми, и вы – из них. В полнолуние напомните себе об этом. Почему вы играете осторожно, когда ваша душа призывает идти ва-банк? Почему вы боитесь претендовать на место, которого заслуживаете? Не избегайте своих даров и талантов. Это время не для стеснительности, а время для самоутверждения. Не позволяйте страху неудачи или переживаниям о нехватке чего-либо в вашей жизни жить этой самой жизнью. Вы не сможете повторить свой путь, поэтому проявляйте решительность и не откладывайтесь на потом.

Козерог

Полнолуние в июле для вас – это не время прятаться в тени. Смело и гордо заявите о том, кто вы и что делает вас особенным. Хвалите себя, рассказывайте другим, чем в себе гордитесь больше всего. Сделайте себе искренний комплимент, подарите подарок – любое положительное подкрепление пойдет вам на пользу. Делайте это не ради самосовершенствования, а из чистой любви к себе. Вам это может показаться непросто, но когда вы научитесь, ваша жизнь изменится магическим образом.

Водолей

Вы переживаете, стоит ли вам делиться с миром своими мыслями. Не переживайте больше, полнолуние покажет, что стоит. Вы почему-то умаляете свою важность и свою способность давать людям хорошие идеи. Тем временем вас опережают те, у кого нет и половины вашего таланта. Да, вам хочется избегать неудач, отказов и разочарований. Но ведь эта осторожность привела к тому, что вы застряли на одном месте. Вам пора начать движение вперед, поэтому попробуйте другой подход к себе. Сначала будет непросто, а потом вы почувствуете себя гораздо более счастливым человеком.

Рыбы

Когда вас наполняет надежда и вдохновение, вы превращаетесь в луч, освещающий путь всем вокруг и дающий энергию. Ваша задача во время июльского полнолуния напомнить себе, что вы являетесь маяком для других до тех пор, пока сами верите в это. Просто действуйте в соответствии со своими ценностями и будьте хорошим другом для себя и других. Сделайте все, чтобы сохранять внутреннее чувство счастья и не ограничивайте свое воображение.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на июль для всех знаков зодиака.

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