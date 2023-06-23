Ретроградная Венера подарит Овну радость, а Тельцу проблемы: гороскоп на июль

Основная часть июля проходит под знаком романтического и нежного Рака, побуждая всех смотреть вглубь себя и анализировать свои эмоции. А в конце месяца Солнце переходит в огненного Льва. Также в этом году это время, когда планета любви и денег Венера находится в ретрограде – она будет двигаться так с 23 июля по 4 сентября.

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Астрологи проанализировали, как этот транзит повлияет на представителей всех знаков. Узнайте свой гороскоп на июль.

Овен

Энергия июля поможет вам выбраться из своей скорлупы и направит вас ко всему, что вызывает радость. Соглашайтесь на все приглашения провести вечер с друзьями, посещайте мероприятия, которые потребуют от вас творчества. Новый человек или новая ситуация в вашей жизни станут источником волнения и стресса. Ваш билет на другую сторону этого астрологического транзита — это проницательность, сознательный выбор, куда направить движущую вас энергию.

Телец

В июле перед вами откроется новый взгляд на жизненные проблемы. В период, когда Венера будет в ретрограде, у вас наступит сложный период в родственных отношениях. Вы можете стать причиной дисбаланса в семье. Следите за тем, что вы говорите и делаете. Но в управлении конфликтами в семье, напротив, берите на себя лидерство. Это улучшит вашу семейную динамику.

Близнецы

Июль – пора внести равновесие и осмысленность во все ваши коммуникации. Если вы часто молчите и вам трудно выражать свои мысли, если вы боитесь обидеть кого-то своим несогласием, если вы легко теряете равновесие и неловко игнорируете вклад других, пора найти баланс. Подчеркивайте свои достижения и преимущества. Пусть другие видят, чего вы действительно заслуживаете.

Рак

В июле у вас будет соблазн найти быстрое утешение в импульсивных и ненужных покупках. Но будьте благоразумны во всех финансовых делах. Ретроградная Венера призывает вас вести свой бюджет сбалансированно. Не забывайте: ваша настоящая самооценка коренится в вещах гораздо более глубоких, чем какие-то там приобретения в материальном мире. Поэтому ищите удовольствия и способы весело провести время, которое не будут бить по вашему кошельку.

Лев

Ретроградная Венера даст вам период, когда вы сможете понять, что отодвигати свои мечты и желания на второй план. Вы можете четко почувствовать, что потеряли контакт со своим истинным "я". Этот момент станет идеальным временем для вас, чтобы переориентироваться на свою подлинность и восстановить внутренний баланс. Прислушивайтесь к себе очень внимательно.

Дева

Июль – время сделать шаг назад и взглянуть на те части себя, которые вы скрывали или подавляли в последнее время. Эти недели станут для вас сезоном иррациональности и даже мистицизма. Вы увидите в себе то, что давно не замечали. Когда вы обернетесь к этим внутренним недостаткам, вы почувствуете прямую связь с собственной интуицией. И именно это поможет вам лучше понять, в чем именно вы сейчас нуждаетесь, и как сделать правильный выбор.

Весы

В июле вы обнаружите, что в последнее время вы слишком много внимания уделяли работе и это не очень положительно повлияло на вашу дружбу. Перестаньте пренебрегать близкими – посвятите им свое время, дайте внимание, будьте щедры. Также присмотритесь к тем сообществам, которые не вызывают у вас чувство полного доверия и искренности. Действительно ли есть смысл продолжать такое общение.

Скорпион

Ретроградная Венера побуждает вас еще раз оценить свои отношения и связи, обратить внимание на то, как они вписываются в долгосрочные цели. Убедитесь, что окружающие вас люди желают вам только самого лучшего. Если это не так, не бойтесь прощаться с такими людьми. Также обратите особое внимание на свою карьеру.

Стрелец

Переход в сезон Льва позволит вам по-новому взглянуть на свои проблемы. А ретроградная Венера может заставить чувствовать, что ваши мечты недостижимы. Если такое ощущение появится у вас, подумайте, какое состояние вашего ума сдерживает вас. И исправьте это. Старайтесь в июле больше бывать на природе – это ваш источник энергии. Оттачивайте внимание – оно поможет вам преодолеть какие угодно препятствия и сохранить мотивацию.

Козерог

В июле на первый план выйдут вопросы, связанные с близостью, общением и вашими персональными табу. Ретроградная Венера усилит у вас чувство гордости за себя и это отразится на всех аспектах вашей личности. Причем не всегда положительным образом. Поэтому сделайте июль временем, чтобы снять маску и показать миру, кто вы на самом деле.

Водолей

С приходом июля вы сфокусируетесь на своих отношениях – романтических и рабочих, и начнете оценивать свою жизнь через них как через увеличительное стекло. Но постарайтесь удержаться от любых импульсивных действий. Отступите назад и внимательно присмотритесь к своим ценностям в отношениях. Все, что вы поймете, расскажите важным для вас людям. Закладывание основ откровенного общения очень хорошо окупится в долгосрочной перспективе.

Рыбы

В июле вы, вероятно, будете спрашивать себя, действительно ли ваша работа так важна и имеет значение. Да, ваша эффективность поражает и вы можете гордиться тем, как хорошо выполняете свои обязанности. Но сейчас вам нужна дружеская поддержка. Не скупитесь на заслуженную похвалу коллегам и получите желаемое в ответ. Дайте опереться на себя, и вы тоже получите нужную вам опору.

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