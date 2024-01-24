Полнолуние 25 января значительно повлияет на каждый знак зодиака: какие изменения прогнозируют

Первое полнолуние года всегда посвящено чествованию собственного "я". В январе 2024 года оно наступит 25 числа в 19:54 по киевскому времени и будет проходить в огненном знаке Льва.

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Астрологи говорят, что это полнолуние принесет с собой разрушение, трансформацию и перерождение всего, что мы скрываем под поверхностью, столкновение нашего личного с общественным. Что это значит для каждого знака зодиака в отдельности, узнайте дальше.

Овен

Позвольте своему внутреннему ребенку проявиться. Если вы не изучаете новое хобби или форму самовыражения, вы, вероятно, с нетерпением ждете возможности расслабиться и повеселиться. Вы сейчас призваны руководствоваться повелением сердца и оставаться верными себе. Если вы внезапно задаетесь вопросами об основах дружбы или социального взаимодействия, не игнорируйте то, что привлекает ваше внимание. То же касается ваших профессиональных целей и устремлений. Расставьте приоритеты в своих ценностях и доверьтесь интуиции.

Телец

Больше внимания уделяйте своему дому – уже существующему или тому, что вы только создаете. Полнолуние подсветит все – от ваших эмоциональных основ до динамики вашего воспитания в детстве. Если вы не решаетесь взять на себя инициативу в личной жизни и заняться тем, что доставляет вам радость, подумайте, почему вы не можете себе это позволить. Скрытые истины вашей личности могут выйти наружу и повлиять на вашу репутацию.

Близнецы

Невозможно быть слишком любознательным или проницательным. Но в полнолуние вы этого почти добьетесь. В общении вы будете безудержны. И в чем-то даже неосторожны. Вам захочется высказаться. Вы наконец-то поймете тонкости теневой стороны вашей системы убеждений и мировоззрений. И это даст вам пищу для больших размышлений. Обсуждайте это с другими. Но постарайтесь не упускать из виду то, можно ли доверять вашему собеседнику.

Рак

Посмотрите на все, что у вас есть, и достойно почтите свой уникальный набор талантов. Полнолуние сделает акцент на денежной сфере – от ваших финансовых привычек до способности зарабатывать деньги на том, что вы любите. Пора задуматься, имеют ли ваши инвестиции истинную ценность и соответствуют ли они вашим представлениям о будущем. Если вы чрезмерно увлекаетесь онлайн-покупками или бессознательно сравниваете себя с людьми, на которых подписаны в социальных сетях, вам стоит задуматься, не теряете ли вы себя в этом.

Лев

Полнолуние будет происходить в вашем знаке, и это значит так много! Несмотря на то, что в центре внимания вы чувствуете себя по-прежнему комфортно, это астрологическое событие знаменует собой период празднования, завершения и эмоциональной кульминации. Поднимите тост за свою подлинность, смелость и силу воли, потому что ваши личные и профессиональные достижения достойны празднования. Ваша профессиональная жизнь сейчас претерпевает изменения и вы ставите под сомнение свою роль в определенном обществе. Задумайтесь о том, за что вы выступаете, принимая эти перемены.

Дева

Вы часто сдерживаетесь, когда дело касается ваших эмоций, но, чтобы исцелиться, вам нужно отпустить себя. Если вы бессознательно пренебрегали своим внутренним ребенком или, возможно, вкладывали энергию в отношения без взаимности, жертвовали собственным счастьем ради другого, остановитесь и подумайте, в чем вы ошибаетесь. К счастью, вновь обретенная система убеждений и чувство осознанности вам в этом помогут.

Весы

Январское полнолуние заряжает вашу сферу связей, сообщества и личной свободы. Вам предлагается открыть свое сердце и изучить другие способы взаимодействия с вашим кругом общения и остальным обществом. Вы сможете раскрыть скрытые аспекты личности и найти новые способы самовыражения. Вы можете переживать из-за опасений быть отвергнутым. Но не важнее ли время довести до людей свое мнение?

Скорпион

Проявите, наконец, свои таланты. Не то чтобы вам нужен особый повод, чтобы отпраздновать свои недавние достижения, но полнолуние заставит вас признать, как далеко вы продвинулись в движении к своей цели. Вы способны принимать большие решения, особенно в отношении вашей роли в профессиональном сообществе. Если вы много переживаете о своей должности и положении на работе, подумайте о том, как ваш опыт общения с семьей может повлиять на процесс принятия рабочих решений.

Стрелец

Вы никогда не забывали смотреть на мир оптимистично, но это немного нарушает реалистичное видение мира. Полнолуние принесет ясность и подсветит все нюансы вашего личностного роста и нового мировоззрения. Проявите скромность, не пытайтесь откусить больше, чем вы способны проглотить. Честность – ключ к вашему успеху, поэтому примите это новое путешествие с оптимизмом и практичностью. Люди из вашего ближайшего окружения могут проявить несогласие с вами – помните, что это нормально и тоже может приносить пользу.

Козерог

Сейчас вы понемногу осознаете подлинность ваших связей и то, соответствуют ли они тому человеку, какой вы на самом деле есть. Будь то эмоционально или финансово, важно задуматься о том, стоят ли ваши отношения и занятия того, чтобы вкладывать в них ресурсы. Особенно это касается всего, что связано с вашим чувством гордости за себя. Вы можете столкнуться с проблемами в области личных ценностей и стремлений. Не бойтесь, этот кризис принесет вам обновление и более глубокое понимание себя.

Водолей

Несмотря на то, что вы являетесь свободолюбивым воздушным знаком, сейчас для вас в приоритете партнерские отношения. Они потребуют вашего полного внимания или, по крайней мере, второго взгляда на проблемные моменты. Ваша роль в обществе сейчас претерпевает изменения. Это может вызвать определенное напряжение в общении. Но не бойтесь разговаривать с людьми и прислушивайтесь к их мнению. Вы можете получить много ценной информации.

Рыбы

Позади тяжелые дни напряженной работы. Пора поблагодарить себя за все свои лучшие черты – за смелость и последовательность. Не забывайте, что именно вы – архитектор своей жизни. И что расстановка приоритетов имеет решающее значение для вашего успеха и благополучия. Вы можете почувствовать подсознательное влечение доставлять удовольствие и пользу своему сообществу. Но при этом не забывайте следить за балансом личного и общественного.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп Таро на неделю, на которую выпадает январское полнолуние.

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