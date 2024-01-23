Будет чувство усталости: гороскоп Таро на неделю для всех знаков

Карты Таро издавна использовали как уникальные подсказки, способные показать скрытые возможности. Астрологи с помощью карт конкретизируют прогнозы, чтобы взглянуть на ситуацию с другой стороны.

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Картой недели является пятерка пентаклей. По словам астрологов, это довольно беспокойная карта, указывающая на трудные времена. Придется столкнуться с эмоциональными и финансовыми потрясениями.

Овен

Карта Таро: Повешенный

Не бойтесь, эту карту не стоит воспринимать буквально. Она может указывать, что на этой неделе произойдет серьезное изменение в перспективе. Ситуация может привести вас к крайне необходимому освобождению от прошлых моделей, которые больше вам не служат.

Телец

Карта Таро: Шестерка пентаклей

Возможно, на этой неделе вы почувствуете необходимость пойти больше ради других. Шестерка пентаклей – это карта щедрости, милосердия, дарования и получения. Речь идет не только о финансовой, но и о моральной поддержке. Будьте щедры и открыты, и не игнорируйте просьбы о помощи.

Близнецы

Карта Таро: Рыцарь кубков

Рыцарь кубков – это карта перспективного видения. Вероятно, вы получите неожиданное предложение или приглашение. Конечно, следует все предварительно взвесить, но от вашего решения будет зависеть ваш дальнейший успех. Карта побуждает открыться к новой возможности и воспользоваться ею, но она также хочет, чтобы вы проявляли осторожность, двигаясь вперед. Рыцарь предостерегает от чрезмерного увлечения фантазиями.

Рак

Карта Таро: Семерка кубков

Не пытайтесь брать на себя слишком много ответственности. Карта побуждает определить приоритеты. Пора понять, куда лучше всего тратить свое время и энергию. Вы не сможете добиться успеха, пока не выберете одну дорогу.

Лев

Карта Таро: Паж мечей

Вы долго ждали благоприятной возможности, чтобы начать что-нибудь новое? Принимайте карту как знак Вселенной. Паж мечей указывает на то, что вы полны энергии и волнения по поводу нового проекта. Вопрос в том, сможете ли вы поддерживать этот безграничный энтузиазм, когда начнете? Вне зависимости от того, какое направление жизни вы выберете, всегда будут препятствия, которые вам придется преодолеть, но не позволяйте им останавливать вас.

Дева

Карта Таро: Тройка кубков

Вам выпала очень благоприятная карта. Тройка кубков символизирует праздник, успех, знакомство, дружбу. На этой неделе вы можете оказаться в "режиме вечеринки" с ближайшими. Организуйте вечернюю прогулку по городу с друзьями. Устройте ужин для семьи. Жизнь – это не только обязанности, поэтому расслабьтесь и наслаждайтесь моментом.

Весы

Карта Таро: Семерка пентаклей

Успех приходит не сразу. Главное – не сдавайтесь. Даже если вы долго и упорно работали над важным проектом и до сих пор не получили вознаграждения, сейчас не время опускать руки. Понятно, что задержка могла стать источником разочарования. Напомните себе, что это была непростая задача, и гордитесь усилиями, которые вы уже приложили. В скором времени наступит светлая полоса в жизни.

Скорпион

Карта Таро: Паж кубков

Паж кубков призывает вас вернуться к тому времени в вашей жизни, когда вы были более бесстрашны и идеалистичны. Обстоятельства сделали вас циничными, но это лишь реакция, чтобы защититься от травм. Не позволяйте травматическому прошлому таким образом закрывать дверь перед яркими эмоциями. Пора снова довериться людям и погрузиться в чувства.

Стрелец

Карта Таро: Пятерка кубков

Пятерка кубков указывает на то, что вы застряли в плену сожаления и разочарования. Хотя боль, которую вы чувствуете, очень реальна и ее не следует преуменьшать, нельзя навсегда оставаться в этом режиме. На этой неделе важно переключить внимание на что-то радостное и стать на путь исцеления.

Козерог

Карта Таро: Король мечей

Придется принять важное решение или исследовать неизведанную территорию в определенной сфере своей жизни. Король мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы ориентироваться в этой ситуации. Эмоции сейчас – не лучшие советчики. Вы определите правильный путь, по которому следует двигаться, только если по-настоящему поймете суть дела, а это произойдет только при условии беспристрастности.

Водолей

Карта Таро: Двойка кубков

Карта подсказывает, что следует сосредоточиться на отношениях и семейных делах. Некоторые отношения, все еще находящиеся на ранних стадиях, могут скоро перерасти в серьезные и долгосрочные намерения. Потратьте время на развитие этих отношений сейчас, а также радуйтесь тому факту, что ваши совместные усилия и взаимный восторг приведут вас обоих к счастливому будущему.

Рыбы

Карта Таро: Король жезлов

На этой неделе перед вами может возникнуть долгожданная возможность и карта признает, что у вас есть сила и мужество принять ее. Не уклоняйтесь от предложений или новых обязанностей. Ключ к успеху состоит в том, чтобы четко понять, куда вы хотите идти, и поставить реалистичные цели.

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