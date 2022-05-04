Полнолуние 16 мая перевернет жизнь трех знаков зодиака: будут большие перемены

Полнолуние 16 мая 2022 года окажет большое влияние на жизнь трех знаков зодиака – их ждет "белая полоса". Звезды сулят им удачу во всех делах и финансовое благополучие.

По словам специалистов, судьба подарит уникальный шанс осуществить мечты трем знакам зодиака. Главными счастливчиками станут Овен, Водолей и Скорпион.

Овен

Овны будут полны энергии для достижения карьерных высот – они могут рискнуть ради цели, ведь удача будет на их стороне. Талант переговорщика поможет им получить повышение на работе, что повлечет за собой увеличение дохода. Уроженцы знака преодолеют все препятствия на пути к своей мечте и заведут новые знакомства, которые очень понадобятся в будущем.

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Водолей

Водолеи, которые любят мыслить нестандартно и привносить нотку оригинальности во все, что они делают, в полнолуние покажут свой талант, что не остается незамеченным на работе. Уроженцы знака смогут сделать карьерный рывок и показать отличные результаты на новой должности. У них все будет получаться – коллеги признают успех Водолеев, а начальство даст премию.

Скорпион

Амбициозные и решительные Скорпионы не боятся никаких препятствий, если точно знают, что им нужно. Удача будет сопутствовать уроженцам знака в течение всего месяца, благодаря чему они заключат выгодную сделку и заметно улучшат свое финансовое положение. Одинокие уроженцы знака в последний месяц весны могут встретить человека, с которым захотят провести всю жизнь, а те, кто в паре, – решатся на пополнение в семье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости будут им очень дорого стоить.

Кроме того, астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.