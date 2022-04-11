Полнолуние 16 апреля подарит сказочную удачу шести знакам зодиака: их мечты сбудутся

Полнолуние 16 апреля 2022 года станет судьбоносным для шести знаков зодиака – звезды сулят им большие перемены и сказочную удачу. Они наконец-то смогут узнать, что такое счастье, ведь заветные мечты сбудутся.

Об этом заявили астрологи издания Proiezioni di Borsa. По их словам, уроженцев этих знаков ждут хорошие новости во всех сферах жизни. Они получат повышение на работе, крупную прибыль, а в личной жизни будут царить взаимопонимание и гармония.

Розовое полнолуние 16 апреля пройдет под знаком Весов и подарит всем без исключения шанс изменить свою жизнь и оставить негатив в прошлом, однако к некоторым судьба будет более благосклонной.

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Главными счастливчиками станут Весы, которые получат поддержку от Сатурна и Плутона. Их ждет удача в любом деле, за которое они бы не взялись. Уроженцы этого знака получит поддержку, в которой давно нуждались, что позволит осуществить заветное желание.

Хорошие новости судьба готовит для Водолеев и Близнецов – они получат выгодные предложения, которые могут изменить всю их жизнь. Представителям данных знаков нужно воспользоваться моментом, чтобы потом не жалеть – такая удача может быть только раз.

Полнолуние 16 апреля также принесет удачу двум огненным знакам. Овны могут принять решение, которое буквально "перевернет" с ног на голову их жизнь. Представители этого знака решатся избавиться от токсических людей в своем окружении и завести новые знакомства, которые дадут толчок их карьерному росту.

Не меньше повезет и Стрельцам – их ждут приятные сюрпризы от близких. Также они получат возможность осуществить давнюю мечту, которую не смогли реализовать из-за внезапных событий.

Замыкают список счастливчиков, которым полнолуние 16 апреля 2022 подарит удачу, Козероги – они проведут переоценку ценностей в жизни и поймут, что для них важнее всего. Уроженцы знака могут решиться на смелый шаг, который откладывали на потом, и даже сменить место жительства – удача будет сопутствовать им.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.