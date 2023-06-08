Подробный гороскоп на лето: какие знаки ждут хорошие новости

Лето будет очень счастливым, обещают астрологи. Завершился сезон затмений, а небесные транзиты будут как никогда благоприятными и положительными.

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По словам астрологов Юпитер, символ расширения и роста, перешел в знак Тельца. Последний символизирует деньги, роскошь и материальные блага. Предлагаем ознакомиться с гороскопом на лето 2023, чтобы узнать, что можно ожидать в течение следующих нескольких месяцев.

Овен

Жизнь

Вам захочется куда-то убежать на выходные, так что ищите короткие однодневные поездки неподалеку или запланируйте уикенд в горах. Летом звезды советуют сосредоточиться на своих увлечениях и погрузиться в творчество.

Любовь

Астрологи прочат новые знакомства. Возможно, вам захочется зарегистрироваться в приложении для знакомств или, если у вас есть партнер, запланировать интересное свидание.

Карьера

В июне общение будет активным, поэтому используйте эту энергию, чтобы завершить рабочие проекты. В календаре может появиться больше встреч, переговоров, собеседований или звонков.

Телец

Жизнь

Попытайтесь следить за своими расходами в течение июня и дважды подумайте перед тем, как делать импульсивные покупки.

Любовь

Вы будете заняты работой, переговорами, деньгами, деловыми поездками, поэтому у вас просто не будет времени на свидания. Не волнуйтесь – сезон Дев начинается в конце августа, и это будет для вас гораздо более романтичное время.

Карьера

Если вы думали о фрилансе или открытии собственного бизнеса для получения дополнительного дохода, попробуйте воплотить эти идеи летом.

Близнецы

Жизнь

В июне вы находитесь в своей стихии, ведь начался сезон Близнецов. Вы станете еще популярнее, чем обычно, благодаря большому количеству приглашений и планам с друзьями.

Любовь

Если вы одиноки – это идеальное время для свиданий, встреч и знакомств.

Карьера

В течение сезона вы будете магнитом для внимания и даже можете получить признание на работе. Будут успешные завершения прибыльных проектов.

Рак

Жизнь

Если вы обычно скрываете свои чувства, сезон Близнецов – прекрасное время, чтобы попытаться поговорить о них с друзьями, семьей или психотерапевтом. Вы будете чувствовать себя гораздо лучше, не пытаясь держать все в себе. В июне вы будете наслаждаться одиночеством и внутренними трансформациями.

Любовь

Для семейных Раков придет прекрасное время для романтических свиданий и тихих семейных вечеров. Одинокие представители знака могут встретить любовь в неожиданном месте.

Карьера

Подумайте, что вы можете сделать, чтобы улучшить свои навыки и получить повышение. Если вы очень беспокоитесь о деньгах, август – хорошее время, чтобы попытаться найти другой источник дохода.

Лев

Жизнь

Сезон Близнецов принесет много возможностей для общения и знакомств с новыми людьми. Вы будете очень магнетичными и привлекательными в течение сезона.

Любовь

Есть высокая вероятность встретить любовь в компании друзей, в тренажерном зале или книжном клубе.

Карьера

Летом будет больше общих проектов, так что придется налаживать общение с коллегами. Вы любите брать на себя ответственность, но старайтесь быть гибкими по поводу предложений коллег.

Дева

Жизнь

В июне вы будете сконцентрированы на работе, но в июле вы получите возможность провести время с друзьями. В августе следует зарядиться энергией и побыть наедине.

Любовь

Вероятно, вы встретите особого человека на работе или в компании друзей. Если у вас уже есть отношения, пора запланировать больше романтических свиданий.

Карьера

Сезон Близнецов для вас связан с карьерой. Вы можете быть более заняты на работе или вас могут попросить возглавить новый проект. Июль может принести больше сотрудничества с коллегами, что не является вашей сильной стороной. Перфекционистам тяжело работать в команде.

Весы

Жизнь

Возможно, вам предстоит большое путешествие или вы планируете его в июне. Ваш график будет особенно насыщенным в сезон Льва.

Любовь

Лето – не самый лучший период в личных отношениях. Вы будете слишком заняты учебой и работой, чтобы думать о свиданиях. Осень – оптимальное время, чтобы попробовать новые отношения.

Карьера

Поскольку у вас будет желание учиться в сезон Близнецов, подумайте о том, чтобы освоить новые навыки, полезные для вашей карьеры.

Скорпион

Жизнь

Старайтесь не быть столь замкнутыми, особенно с близкими вам людьми. Возможно, вы отправитесь в большое путешествие в июле или начнете планировать отпуск.

Любовь

Сезон Близнецов – идеальное время, чтобы провести отпуск со своей второй половинкой. Одинокие Скорпионы могут потерять голову от любви с первого взгляда.

Карьера

Вы можете получить повышение или неожиданные деньги в сезон Близнецов. К концу лета ваша карьера выйдет на первый план, поэтому, к сожалению, в августе у вас может не остаться свободного времени на развлечения.

Стрелец

Жизнь

Вам придется пересмотреть свои финансы и составить бюджет на какое-то важное событие. В августе звезды советуют запланировать поездку.

Любовь

В июне вы будете сосредоточены на второй половинке. Ваши отношения выйдут на новый уровень. Одинокие Стрельцы могут встретить кого-нибудь в конце сезона Близнецов или вообще задуматься над тем, чтобы начать все сначала с бывшим партнером.

Карьера

Ближе к концу лета вам могут поставить задачу научить новых сотрудников, провести собеседование или презентацию на работе.

Козерог

Жизнь

Используйте сезон Близнецов, чтобы обновить распорядок дня. Возьмите регулярное расписание тренировок или попробуйте начать правильно питаться.

Любовь

Во время сезона Раков вы можете начать встречаться с человеком, который вам очень интересен. Вы также можете подойти к новому моменту в ваших отношениях, будь то переезд, брак или помолвка.

Карьера

Июнь – хороший месяц для того, чтобы избавиться от скучных обязанностей. Как Козерог, вы всегда стремитесь делать все наилучшим образом, но старайтесь не погружаться в детали.

Водолей

Жизнь

Вы начнете лето на высокой ноте в сезон Близнецов. Вернитесь к хобби, на которое у вас не было времени, или попробуйте начать что-нибудь новое.

Любовь

Лето – лучшее время года для вашей любовной жизни. Сезон Близнецов идеально подходит для одиноких Водолеев, желающих вернуться к свиданиям и знакомствам.

Карьера

Лето принесет рабочие задачи, которые могут показаться скучными, но помните, что эти обязанности помогут вам в долгосрочной перспективе.

Рыбы

Жизнь

В сезон Близнецов вы будете проводить больше времени дома или с семьей. Отдохните и зарядитесь энергией перед июлем, когда в вашей личной жизни будет больше событий. Сезон Раков также отлично подходит для творческих увлечений.

Любовь

Летом будет много романтических свиданий, ярких моментов и поездок.

Карьера

Работа вас немного вымотает. Не забывайте об отдыхе. Вы будете иметь больше административных обязанностей, чем обычно.

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