Почему новолуние 16 августа называют черным: что это за явление и что запрещено делать

Днем по киевскому времени начнется последний лунный цикл этого лета. Новая Луна родится в созвездии Льва в 12:38 по киевскому времени.

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OBOZREVATEL рассказывает, почему это новолуние называют черным. И как лучше себя вести в это время, чтобы уменьшить негативное влияние на себя.

Почему новолуние 16 августа – черное

Рождение новой Луны в этот раз состоится вблизи воображаемой точки орбиты небесного тела, наиболее удаленной от Земли. Эту точку называют Черной Луной или Лилит. Она способна пропускать через себя энергию других планет. Как следствие, Черное новолуние оказывается энергетически мощнее обычного и оказывает заметное влияние еще в течение нескольких дней.

Поскольку Лилит находится ближе всего к Солнцу, она дает невиданную мудрость, полное самопожертвование, мобилизацию интеллекта, удаленность от собственных чувств и самодостаточность. Человек под ее влиянием способен отбросить собственное воспитание и даже наследственность, полностью очиститься и начать действительно радикальные изменения.

Что стоит сделать во время Черного новолуния

Главная задача этого дня – это планирование. Сформулируйте и запишите дела, которые вы хотите сделать, цели, которых хотите достичь, и желания. Энергии Вселенной сегодня способствуют выполнению этих планов, поэтому нужно закладывать основы будущего успеха.

Старайтесь завершить какие-либо финансовые дела. Возвращайте долги, закрывайте кредиты, выплачивайте покупки.

Начните заниматься спортом. Привычка хорошо укорениться и быстро принесет результаты.

Сделайте уборку в доме и начните расхламление. Освобождение пространства поможет наполнить его новой, более благоприятной энергией.

Чего нельзя делать во время Черного новолуния

Лучше воздержаться от больших и важных покупок. И вообще каких-либо значительных затрат. В этот день эффективнее будет лишний раз все обдумать.

Не стоит отправляться в дальние поездки. Энергетика дня нарушит все планы и максимально усложнит пребывание в пути.

Употреблять жирную пищу и экспериментировать с диетой. Во время новолуния лучше не менять диету и выбирать только полезные и легкие для усвоения блюда. Излишняя нагрузка на организм в это время ни к чему.

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