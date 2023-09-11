Период трансформации: что принесет всем знакам сентябрьское новолуние. Гороскоп

В астрологии новолуние – это период трансформации, творчества и реализации самых смелых планов. Новолуние в Деве состоится 15 сентября, – этот практический, трудолюбивый и сосредоточенный знак принесет много возможностей для личностного роста.

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Земная Дева побуждает нас навести порядок, изменить ежедневные привычки и усовершенствовать рабочий график. Астрологи напоминают : жизнь – это марафон, а не спринт, и всему свое время.

Овен

Пора убрать беспорядок как в своем пространстве, так и в своих мыслях. Новолуние в Деве принесет много возможностей. Вы будете работать над воплощением планов и переоценивать приоритеты, понимая ценность здорового и сбалансированного образа жизни. Пора установить границы и не позволять токсичным людям влиять на вашу самооценку и эмоциональное состояние.

Телец

Новолуние в Деве принесет вдохновение для творчества. Не зарывайте свой талант в землю и не игнорируйте желание творить. Кроме того, в вашу жизнь придет много романтики. Отношения с партнером наладятся. Погружайтесь в деятельность, которая питает вашу душу и готовьтесь стать на путь успеха и процветания

Близнецы

Новолуние в Деве принесет покой и переосмысление. Для вас наступит довольно рациональная фаза. Нужно отдохнуть и набраться сил, чтобы двигаться дальше. Впереди вас ждут отличные новые начинания, но пока астрологи советуют провести время в одиночестве или в узком семейном кругу. Окунитесь в тишину и задумайся о том, что действительно согревает ваше сердце.

Рак

Предшествующий период ретроградного Меркурия бросил вам много вызовов. Сейчас следует замедлиться, прислушиваться к своим желаниям и интуиции. С новолунием в Деве вам захочется покоя, уюта и отдыха. Будьте наблюдательны и не воспринимайте каждое негативное слово слишком близко к сердцу.

Лев

Для вас сентябрь будет финансовым месяцем. Вы пересмотрите свои сбережения и, возможно, найдете новый источник доходов. Это позволит рискнуть и решиться на большую покупку. Примите эту лунную фазу, чтобы сформировать финансовые планы и установить четкие границы. Есть много возможностей заработать деньги. Будьте благодарны миру, потому что это ключ к подлинному признанию ваших талантов и возможностей.

Дева

Эта лунная фаза обещает вам вихрь эмоций. Не бойтесь рискнуть и стремиться к большему. Теперь вы готовы не только генерировать идеи, но и реализовывать их. Однако среди этого шквала вы можете не заметить определенных сдерживающих вас закономерностей. Если вы видите, что ваши мысли вертятся по спирали или слишком усложняют вещи, переведите дыхание.

Весы

Настало время для самоанализа. Обычно вы любите быть в центре внимания, однако в период новолуния вам нужно побыть в одиночестве. Без внутренней гармонии вы не можете чувствовать себя уверенно. Отмечайте достигнутые успехи и выигранные сражения.

Скорпион

Вы будете уязвимы. Новолуние откроет ваши сокровенные эмоции. Вам захочется получить поддержку от близких и услышать советы. Расставляйте свои приоритеты, чтобы больше времени проводить с родными.

Стрелец

Вы очень смелы и авантюрны, поэтому новолуние вызовет у вас желание прыгнуть в неизвестное, и, возможно, кардинально изменить карьеру. Но позвольте рациональной энергии Девы заземлить вас. Не ныряйте слишком глубоко. Необходимо определить свою профессиональную траекторию.

Козерог

Дева, ваш родственный земной знак, побуждает принять неизвестное и выйти за пределы зоны комфорта. Вы будете искать справедливость и правду. Пора пересмотреть некоторые карьерные аспекты. Новолуние будет способствовать расширению мировоззрения путем принятия новых философий или мировоззрений.

Водолей

Вы часто ставите на первое место в жизни партнера, детей, семью, друзей – кого угодно, только не себя. Новолуние в Деве побуждает питать самоценность и воплощать собственные желания. Вас ждет глубокий урок: вы погрузитесь в искусство балансировать бескорыстные поступки с эгоцентрическими устремлениями.

Рыбы

Придется принимать важные решения в личной жизни. Вероятно, вы давно носите розовые очки и не замечаете очевидного. Вы часто видите других через идеалистическую призму, и ставите партнера пьедесталы, возможно, слишком высокие. Сейчас пора избавиться от таких нереалистичных ожиданий и честно обо всем поговорить.

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