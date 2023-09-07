Кто разбогатеет, а кому светит нищета: гороскоп на сентябрь

4 сентября Юпитер начал ретроградное движение, повлиявшее на ум, мышление, идеологию и выбор людей. Это планета богатства и процветания, которая находиться в огненном знаке Овна.

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Это положительно повлияет на некоторые знаки зодиака и поможет им улучшить свое финансовое положение. Астрологи составили гороскоп, чтобы вы смогли все спланировать и избежать жизненных проблем.

Овен

Овны получат в этом месяце хорошую прибыль и повышение на работе. Вы должны быть благоразумны в отношении денежных расходов, не принимайте импульсивные решения. Сентябрь – это не благоприятное время для покупки недвижимости или инвестирования.

Телец

У Тельцов был медленный старт, но вы обязательно будете двигаться вперед. Не бойтесь рассказывать о своих идеях, коллеги поддержат вас, а начальство по достоинству оценит работу. В первой половине сентября Тельцы получат высокую прибыль, а во второй – можете смело инвестировать средства.

Близнецы

Близнецы будут преуспевать в своей профессиональной сфере. Звезды будут способствовать вашим начинаниям, появляются хорошие возможности для развития. Если решили сменить работу, то благоприятное время для этого – вторая половина сентября. Удача будет благосклонна к бизнесу. Доход будет высокий, поэтому наслаждайтесь плодами своего труда.

Рак

Сентябрь – это не самый лучший месяц в финансовом плане для Раков. Вы можете столкнуться с некоторыми препятствиями, которые негативно повлияют на ваш доход. Люди, у которых есть собственный бизнес, могут проиграть конкурентам, поэтому будьте осторожны и тщательно все обдумывайте.

Лев

Воздействие звезд значительно улучшит ваше финансовое положение в сентябре. В конце месяца вас ждет денежное вознаграждение за ваши старания на работе. Или возможно, вы получите наследство или ценный подарок от близких. Будьте сосредоточены на своих целях и работайте для достижения желаемого.

Дева

Будьте осторожны в сентябре и ответственно относитесь к своим финансам. С каждой неделей приток денег будет меньше. Не доверяйте никому и тщательно обдумывайте все предложения, потому что вас могут обмануть. Возможно, вам придется потратить деньги на свое здоровье.

Весы

Для Весов этот месяц будет удачным в финансовом плане. Все ваши усилия оценят по достоинству и щедро вознаградят. Инвестиции принесут хорошие доходы. Это удачное время, чтобы реализовать свои планы по покупке или инвестированию. Но избегайте рискованных предложений.

Скорпион

В вашем материальном положении не будет серьезных изменений в этом месяце. Пересмотрите свои инвестиционные планы и тщательно все обдумайте. Люди, занимающиеся бизнесом, получат высокий доход в конце сентября.

Стрелец

Удача будет на вашей стороне в этом месяце. Вас повысят или, возможно, вы смените работу. Стрельцы могут получить предложение, о котором так давно мечтали. Если у вас есть собственный бизнес, то он будет преуспевать и приносить высокий доход.

Козерог

Сентябрь для Козерогов начался неудачно в финансовой сфере, но постепенно ситуация будет улучшаться. Если у вас запланирована рабочая поездка за границу, то это принесет высокое материальное вознаграждение. У бизнесменов дела пойдут вверх и они получат хорошую прибыль.

Водолей

У Водолеев могут возникнуть проблемы на работе из-за недоразумений с коллегами. Расходы будут расти, а доход будет низким. Бизнес терпит убытки. Откровенно поговорите с коллегами или партнерами, чтобы наладить с ними отношения.

Рыбы

Это будет удачный месяц для Рыб. Вы одержите победу над конкурентами, заслужите уважение на работе и получите хорошее вознаграждение за свой труд. Есть возможность получить дополнительный источник дохода. Но соблюдайте осторожность во второй половине сентября и тщательно обдумывайте все решения, касающиеся больших покупок.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп, где рассказывал, кому больше всего повезет в сентябре.

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