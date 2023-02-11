Перезагрузка или много хлопот: гороскоп на выходные 11-12 февраля для всех знаков зодиака

Раков ждет полная перезагрузка, они смогут отдохнуть. У Стрельцов будет много хлопот.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 11-12 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Растет ваш авторитет среди сотрудников и руководства, так что можно забыть об отдыхе, ведь вам нужно сейчас показать все, на что вы способны. В общем, вы полностью игнорируете свои права на законные выходные и полностью отдаетесь работе.

Телец

У вас будет желание максимально сосредоточиться на своих увлечениях, которые вы откладывали в долгий ящик уже длительное время. И вот наконец есть время и вдохновение полностью отдаться любимому хобби.

Близнецы

Настроение сейчас у вас приподнятое, позитивных людей вокруг себя всегда соберете, поэтому почему бы что-то не отпраздновать, тем более что повод либо сам найдется, либо вы его сами себе создадите, лишь бы побыть в этом прекрасном состоянии праздника и единения.

Рак

Потребность в перезагрузке будет чрезвычайно большой, и не столько для того, чтобы отдохнуть физически, сколько для того, чтобы перезагрузились мозги, поэтому на эти выходные вам лучше заняться чем-то абсолютно необычным.

Лев

В самом начале субботы у вас может и не быть намерения что-то делать и куда-то уходить, но ваши добрые друзья, любимые или родственники создадут вам подходящее настроение и у вас появится желание более продуктивно провести выходные, чем сидеть на одном месте.

Дева

Смените наконец-то обстановку, позвольте себе немного попутешествовать, хоть в соседний городок, хоть к родственникам в село, но отважьтесь на поездку для того, чтобы и окружающий пейзаж изменить, и с разными людьми встретиться, и новых впечатлений набраться.

Весы

Кажется, у вас уже начинается дачный сезон, по крайней мере, пора что-то сделать для создания маленького рая на собственном кусочке земли. И вы будете заниматься, если не планированием этого рая, так мечтами, а может и вполне реальными шагами по воплощению мечты в жизнь.

Скорпион

Любовь на днях заявит о своих правах, потому что сколько можно жить в напряжении, не позволяя себе никаких сантиментов. Поэтому пришло время активизации романтических тенденций, когда ум в помутнении, а сердце бьется интенсивнее.

Стрелец

Сейчас совсем не до отдыха, ведь нельзя приостановить какие-то процессы, и вы находитесь как раз посередине цикла, так что об отдыхе приходится забывать и полностью переходить на производственные рельсы.

Козерог

Очень много времени уйдет на ожидание, все время случаются какие-то паузы, несмотря на то, что эти выходные должны быть чрезвычайно продуктивными. Но вы забыли, что некоторые люди и организации все же в эти дни отдыхают, в отличие от вас, трудоголиков.

Водолей

У вас начинается активная пора, когда нужно больше двигаться и как-то более содержательно проводить время, выходить в люди, встречаться с друзьями, может, даже просто гулять. А лучше всего – поставить себе какую-то цель и идти к ней, даже в заслуженные выходные.

Рыбы

Будет желание закутаться во что-то теплое и провести все выходные чуть ли не в позе эмбриона, только на время выползая из этого кокона, чтобы поесть. Максимум деятельности, на которую вы способны – это читать или смотреть сериалы.

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