Перемены или сложная работа: гороскоп на 28 марта для всех знаков зодиака

Близнецов ждут большие перемены, способные "перевернуть" их жизнь. У Дев будет много сложной работы.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 28 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Отнеситесь сегодня к себе очень бережно, это не тот день, когда нужно нестись со всех ног, сбивая столбы на своем пути, и не то состояние вашего организма, чтобы позволить себе разные излишества, в чем бы они ни проявлялись.

Телец

Имеете неожиданную обратную связь – до вас доходят слова, что о вас говорят другие, вы услышите, как оценивают ваши качества, опыт и даже внешний вид. И это станет для вас поводом, чтобы подкорректировать гардероб, прическу, макияж и то, как вы себя преподносите.

Близнецы

Происходят определенные трансформационные процессы, которые удивят даже вас, хотя вы и привыкли к внезапным изменениям. Не стойте у себя на пути и не пытайтесь замедлить или отменить то, что уже неизбежно.

Рак

День может быть очень удачным, сегодня фортуна играет на вашей стороне, даже несмотря на множество различных сложных моментов, которые способны вам испортить нервы. Впрочем, все складывается именно так, как вам хочется, и даже гораздо лучше.

Лев

Пора решить вопрос крыши над головой и всего того, что связано с жильем, недвижимостью, интерьером, ремонтами. Вы можете заняться приобретением или строительством дачи, обустройством квартиры, созданием уютной и удобной среды.

Дева

Будьте готовы к тому, что в ближайшее время у вас будет очень много работы, потому что больше никто, кроме вас, не в состоянии справиться со сложными задачами, которые нужно срочно выполнить. Поэтому есть смысл договариваться о дополнительной оплате труда.

Весы

Подсознание сегодня очень пригодится, ведь благодаря его подсказкам вы можете избежать очень серьезных проблем. К примеру, не пойти на какую-то встречу, не связать себя обязанностями с определенным человеком или структурой, которые окажутся нечестными.

Скорпион

Обучение сегодня будет очень кстати и даже необходимым для дальнейшего развития. Потому что бы вам ни говорили, помните, что учиться никогда не поздно, ищите книги, курсы или учителя-наставника для ваших нужд.

Стрелец

Настроение и общий тонус организма может несколько снизиться, не хочется ничего делать, ни с кем встречаться, так что и не насилуйте себя, ведь с таким настроением сегодня даже телефонные переговоры не желательно проводить.

Козерог

Обращайте внимание на то, что вас сегодня будут пытаться ввести в заблуждение. Это могут быть телефонные мошенники, недобросовестные работодатели или клиенты, даже сдачу в магазине следует пересчитывать, даже если вы раньше на это не обращали внимания.

Водолей

Хотя нагрузка сегодня будет немалой, но вы даже получите удовольствие от того, что смогли справиться с таким количеством сложной работы. Тем более, что вас сегодня будут хвалить и ставить в пример.

Рыбы

Открываются глаза на некоторых людей, причем это может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Кто-то вас поражает щедростью души и скрывающимися незаурядными талантами, а кто-то – подлостью и коварством.

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