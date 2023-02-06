Перемены или интересные предложения: гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

Девы захотят перемен и могут отправиться в дальнюю дорогу. Весы получат интересное предложение по работе.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 6 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вокруг вас все ходит ходуном, и вы – главное лицо в этом движе, вы начинаете какую-то деятельность, затягивая в этот вихрь все свое окружение, пытаясь привлечь как можно больше сторонников и последователей.

Телец

Будет немного скучно, ведь вам уже надоело заниматься одними и теми же делами, выполнять одни и те же движения, а каких-то больших успехов или хотя бы ярких впечатлений вы не получаете. Поэтому разберитесь, почему так происходит.

Близнецы

Приходит что-то новое, какая-то информация или новые люди, так складываются обстоятельства, которые вселяют в вас надежду на улучшение ситуации. Так что можно уже составлять новые планы и надеяться на лучшее.

Рак

Время сегодня проходит незаметно, ведь вы увлеченно занимаетесь каким-то очень интересным для вас делом, буквально наслаждаетесь тем, что делаете, общаетесь с теми людьми, с которыми никак не можете наговориться.

Лев

Будете достаточно активны, особенно в вопросах конкуренции, не давайте соперникам вас опередить, старайтесь чем-то выделиться и запомниться. Словом, будьте особенными и главное – быстрыми.

Дева

Захочется как-то изменить обстановку и увидеть вокруг себя что-то совсем другое, поэтому вы с удовольствием откликнетесь на предложение куда-то поехать, навестить друзей или отправиться в командировку, от которой все отказались.

Весы

Не заставят себя ждать свежие предложения по работе, и их будет несколько, поэтому вы сможете выбрать не только то, чем заниматься, но и компанию, в которой будете что-то делать. Впрочем, на фоне повышенного интереса со всех сторон, вам могут улучшить условия труда.

Скорпион

Придут какие-то средства, может быть не очень большие, но неожиданные, и от этого очень приятные. Тем более что вы уже знаете, куда их пристроить и на что потратить. И сейчас главное – попытаться превратить эту разовую щедрую акцию в постоянный процесс.

Стрелец

У вас был достаточно напряженный период, когда вы очень много работали физически, максимально выкладывались и эмоционально. А сегодня уже пришло время восстановить свое состояние, обрести равновесие, словом, позаботиться о себе, отдохнуть и расслабиться.

Козерог

Есть приятные известия от давних друзей или дальних родственников, которые не только напомнят вам о далеких временах, но и сообщат какие-то свежие приятные новости, еще и способные дать какую-то надежду на будущее, возможно, вы договоритесь о встрече или даже перспективном сотрудничестве.

Водолей

Личная жизнь может претерпеть определенные изменения, а у кого-то – достаточно кардинальные. Кто-то решит окончательно разорвать отношения, для кого-то будет важно начать все сначала, а кому-то захочется создать пару.

Рыбы

Сегодня вы особенно ощутите всю любовь и заботу, на которые только способны ваши близкие и любимые. И вам захочется тут же вернуть все это, обменяться, так сказать, приятными моментами, поделиться любовью.

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