Пасха будет неудачной: три знака зодиака столкнутся с трудностями

На Пасху мы все ждем чуда и надеемся на лучшее, но реальность может преподносить неприятные сюрпризы. Так гороскоп указывает на то, что три знака зодиака будут иметь в этот день не слишком праздничное настроение.

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OBOZREVATEL рассказывает, кому астрологи предсказывают неудачи на Пасху. Узнайте, есть ли вы в списке.

Телец

С начала недели вас преследуют финансовые проблемы, а для их решения понадобится определенное время и усилия. Также можно столкнуться с чувством собственной нереализованности и тревожными мыслями. Постарайтесь не отчаиваться – это всего лишь период в вашей жизни и он должен довольно быстро пройти.

Дева

Ваша семейная жизнь окажется в напряженном положении. Конфликты дома практически неизбежны. К концу рабочей недели к ним могут добавиться проблемы на работе. Вплоть до угрозы разрушения карьеры. Старайтесь сохранить хладнокровие.

Козерог

Вы проходите через период переоценки ценностей. Вас беспокоят ошибки прошлого – приложите все усилия, чтобы отпустить их. Вдобавок неплохо было бы поработать над широтой взглядов, чтобы иметь меньше стресса в будущем. Постарайтесь не перенапрягаться, обратите внимание на то, чтобы отдыха было достаточно. И следите за деньгами. Избегайте ненужных издержек.

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