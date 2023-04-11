Три знака получат уникальную возможность на этой неделе: кому повезет

Эта неделя несет всем представителям зодиака чувство осознанности, вдохновения и мудрости. Но трем знакам повезет больше всего – они смогут принять себя, выставить границы и начать что-то совершенно новое.

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Астрологи рассказали, что ждет самых больших счастливчиков благодаря удачному сочетанию Солнца с Юпитером. Узнайте, есть ли ваш знак в этой троице.

Овен

Для вас начинается путь только вперед вверх. Сейчас вы способны подняться над своими обидами и негативными эмоциями и признать свою силу. Идите на здоровый риск, занимайтесь самопознанием, доверяйте своим инстинктам и будьте лидером, которым вы должны быть. Солнце вот-вот соединится с Юпитером в вашем знаке и сделает вас еще более благословенным и привилегированным. Не упустите этот период.

Лев

Подумайте о своих целях и проявлениях. Ваше сердце – ваш компас, и вы точно знаете, куда следуете. Любые социальные взаимодействия на этой неделе доставят вам удовольствие и новый опыт, так что будьте среди людей. Ваша судьба зовет вас учиться, причем даже за границу – идите на этот зов. Сейчас вы красноречивы, как никогда, производите на людей этим хорошее впечатление. Сочетание вашего покровителя – Солнца с Юпитером принесет вам в ближайшее время процветание.

Стрелец

Вы испытываете огромную радость, ваши эмоции сильные, яркие и искренние – наслаждайтесь ими. Внутри вас бушует огромная творческая энергия, обязательно найдите для нее правильный способ выражения. Сочетание Солнца с Юпитером доставит вам немало наслаждения и веселых событий. На этой неделе ваша харизма вышла на новый уровень, но это вряд ли поверхностно. Вы настроены создавать серьезные связи и укреплять существующие.

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