Ожидайте драму в День влюбленных: гороскоп Таро для всех знаков на февраль
Февраль будет очень насыщенным периодом. Некоторым знакам придется пройти настоящие испытания. Праздничное настроение будет испорчено, так что нужно проявить терпение и выдержку, чтобы окончательно не испортить отношения.
Астрологи говорят, что негативные транзиты повлияют не на всех. Для Тельцов, Близнецов и Стрельцов праздник влюбленных будет действительно сказочным. Эксперты сочинили гороскоп Таро, чтобы получить важные подсказки на будущее.
Овен
Карта Таро: Колесница
Хватит уже сидеть на месте и ждать перемен. Независимо от вашего текущего статуса, пора взять свою романтическую судьбу в собственные руки. Если вы недавно пережили трудный период, стоит встать на путь исцеления. Кажется, вы готовы преодолеть прошлое разочарование и можете даже пойти на свидание с кем-то очень особенным.
Телец
Карта Таро: Восьмерка пентаклей, перевернутая
Если вы одиноки, эта карта указывает, что вы не прилагаете усилий для того, чтобы изменить ситуацию. Если вы в партнерстве, звезды советуют решиться на немаловажный шаг. Возможно, 14 февраля станет важным днем в вашем календаре совместных праздников.
Близнецы
Карта Таро: Семерка пентаклей
Одинокие представители знака имеют очень высокие шансы встретить человека, который не просто станет романтическим партнером, а будет настоящей родственной душой на жизненном пути. Пора снова довериться Вселенной и начать новую главу в жизни. В любом случае, ваше романтическое будущее выглядит ярким.
Рак
Карта Таро: Повешеный, перевернутый
Пора действовать! Эта карта намекает на то, что период ожидания истек. Возьмите инициативу в свои руки, иначе вы можете ждать прекрасного принца (прекрасную принцессу) всю жизнь. Пора отпраздновать отказ от старых убеждений и начать новый раздел в истории любви.
Лев
Карта Таро: Смерть, перевернутая
Не пугайтесь и не воспринимайте эту карту буквально. Вам просто выпала карта глубинных трансформаций. Независимо от вашего статуса она побуждает вас изменить свои романтические модели и задуматься о новом этапе в жизни.
Дева
Карта Таро: Четверка жезлов
Положительные энергии будут сопровождать вас в день Святого Валентина. Являясь картой праздника, успеха и процветания, Четверка Жезлов предполагает подтверждение ваших связей или переход на новый уровень в отношениях. Если вы одиноки, прошлая любовь может внезапно снова появиться на горизонте, так что придется принимать важные решения.
Весы
Карта Таро: Пятерка кубков, перевернутая
День Святого Валентина несет в себе очень глубокие эмоциональные изменения. Карта указывает на эмоциональное и духовное очищение. Сейчас вы отпускаете старые печали и начинаете видеть все возможности нового жизненного этапа. Семейным Весам звезды советуют устроить настоящий романтический праздник.
Скорпион
Карта Таро: Умеренность
Вам выпала карта легкости и стабильности. Вы будете исполнены сил и захотите делиться любовью со всем миром. Одиноким Скорпионам астрологи советуют не планировать рисковые поступки, вроде свидания вслепую. Лучше провести вечер в кругу друзей.
Стрелец
Карта Таро: Королева мечей
Удача сопровождает вас с начала года и День святого Валентина не станет исключением. Если вы решите пойти на вечеринку, все взгляды будут прикованы к вам и вашему партнеру, поскольку вы действительно являетесь воплощением идеальной пары. Одиноких Стрельцов ждет перспективное знакомство.
Козерог
Карта Таро: Верховная жрица
Вы будете в центре внимания. Независимо от вашего статуса или планов в день Святого Валентина вас словно будет окружать золотая аура, перед которой будет трудно устоять. Если вы ищете романтичного партнера, у вас будет много вариантов на выбор, и все в ваших руках.
Водолей
Карта Таро: Четверка пентаклей
Следует наконец избавиться от всех страхов, не дающих вам двигаться вперед. Карта намекает на то, что вы или ваш партнер, возможно, постоянно возвращаетесь мыслями в прошлое и до сих пор не можете исцелиться от предыдущих отношений. Пора выбирать счастливое будущее и не зацикливаться на ошибках.
Рыбы
Карта Таро: Башня
Вас ждут важные открытия. Эта карта вдохновляет вас быть абсолютно честными по поводу своих желаний и ожиданий. Откровенные разговоры помогут вывести отношения на новый уровень. Одинокие Рыбы могут познакомиться с кем очень интересным, но не стоит безоговорочно доверять незнакомцам.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки в феврале смогут стать на путь исцеления и начать новую главу в жизни.
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