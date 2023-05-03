Овну следует быть осторожным с деньгами, а Скорпиона ждет любовь: гороскоп на май

Первая половина мая пройдет под влиянием ретроградного Меркурия и коридора затмений. Это заставит чувствовать себя несколько неуверенно и дезориентированно.

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Однако неблагоприятный период будет длиться до 14 мая, поэтому вторая половина месяца обещает быть очень успешной. По словам астрологов, еще одно важное событие этого месяца – вход Юпитера в знак Тельца.

Овен

Овнам астрологи советуют быть очень аккуратными с расходами. Дважды подумайте и оцените финансовую ситуацию, прежде чем совершить какую-нибудь импульсивную покупку. Период лунного затмения может вызвать денежные проблемы. Кроме того, вы можете получить неожиданное повышение на работе.

Телец

Юпитер будет находиться в вашем знаке до мая 2024, поэтому обязательно воспользуйтесь экспансивной и оптимистичной энергией планеты. Вы можете ожидать много новых начинаний и прибыльных решений с 19 мая.

Близнецы

Используйте последний месяц весны как время для отдыха. Меркурий был ретроградным с конца апреля, поэтому у вас, вероятно, возникли некоторые трудности в общении, которое обычно является вашей сильной стороной. Возможно, вы испытывали дополнительную усталость или аппатию. Следует наладить привычный распорядок дня.

Рак

Май будет для вас месяцем общения. Скорее всего, будете заняты больше обычного. Будут переговоры, встречи, консультации, обеды и вечеринки. Коммуникация может завершиться выгодным сотрудничеством.

Лев

Ваше внимание будет направлено на карьеру. Вы можете начать новую работу или получить повышение в текущей должности. Решительность, уверенность и настойчивость помогут добиться цели. Ретроградный Меркурий в Тельце в течение последних нескольких недель мог повлечь за собой путаницу или задержки в работе, но теперь все наладится.

Дева

В мае следует ожидать путешествий, обучения и развития. Звезды советуют начать планировать все раньше времени, но попробуйте дождаться завершения ретроградного Меркурия, чтобы начать действовать и отправляться в путь.

Весы

Ваша правящая планета Венера переходит в знак Рака 7 мая. Это придаст позитива в вашу карьеру. Вы можете воспользоваться новыми возможностями или отправить резюме на работу своей мечты. Сезон Тельцов и Юпитер в Тельце принесут вам большие денежные возможности, потому это идеальное время для повышения зарплаты.

Скорпион

Затемнение в вашем знаке принесет определенные переосмысления, трансформации и прозрения. Будут перемены в личной жизни. Вы готовы начать новый этап в отношениях. Вероятны также перспективные знакомства.

Стрелец

В мае будут положительные изменения для вашего здоровья и повседневной жизни. Возможно, вы почувствуете вдохновение заняться спортом. Это отличное время, чтобы попытаться выработать более структурированный распорядок дня.

Козерог

Затемнение в Скорпионе и молодой месяц в Тельце потребуют соблюдения баланса между работой и семьей. Следует уделить внимание друзьям и партнеру. Вы слишком трудолюбивы и готовы без выходных заниматься только карьерными вопросами. Найдите время для отдыха.

Водолей

Приготовьтесь к некоторым важным карьерным событиям этого месяца. Вероятно, вы рассмотрите возможность смены карьерного пути. Также следует уделить внимание семье. Позвоните родителям или забронируйте билеты, чтобы погостить у родственников.

Рыбы

В течение сезона Тельцов состоится много интересного в области обучения и общения. Астрологи советуют уделить внимание творчеству и хобби.

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