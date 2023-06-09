Овну нужно сделать перерыв, а Стрельцу остыть: гороскоп на лето

Лето 2023 начинается с довольно удачного для всех знаков зодиака июня. Но и дальше больших астрологических потрясений астрологи не предполагают.

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Они составили гороскоп для каждого знака. Узнайте свой прогноз на ближайшие месяцы.

Овен

Сделайте глубокий вдох и отступите на шаг назад. Большая производительность в предыдущие месяцы истощила вас и вам нужно преодолеть переутомление. Вы заслуживаете перерыва, поэтому постарайтесь расслабиться, когда у вас будет такая возможность. С правильной мотивацией можно преодолеть все, что угодно.

Телец

Будьте осторожны. Ваша жизнь начнет нестись безумными темпами и вы можете довольно сильно растеряться. Вряд ли с вами произойдет что-то действительно плохое, а вот неожиданности будут. В частности, вас ждут серьезные изменения, и очень важно, чтобы вы подготовились к ним эмоционально.

Близнецы

Принимайте вещи такими, какие они есть. Жизнь – это путешествие, а не список дел. Цените обычные ежедневные вещи, если хотите наслаждаться. В таком случае вам не придется тратить много денег, чтобы обеспечить себе хорошее настроение. Это также хорошо повлияет на ваше психическое равновесие.

Рак

Жизнь может предложить вам гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Но, чтобы понять это, придется выйти из своей уютной раковины. Разрушайте шаблоны, пробуйте что-нибудь новое и принимайте изменения по мере их возникновения. Отпустите что-то, что отнимает у вас много энергии, и вам станет гораздо лучше.

Лев

Не разрешайте другим набрасывать на вас ярлыки. Вы знаете себя лучше других, но почему-то до сих пор слушаете чужое мнение о себе. Покажите миру, что вы сами отвечаете за свой путь, и если кто-то попытается вмешаться, докажите, что у вас достаточно уверенности, чтобы быть самодостаточным.

Дева

У каждого свое представление об успехе. Для вас это в большинстве своем это решение сложных задач. Но сейчас нужно посмотреть то, что вы считаете "достигнутым". Ваш разум зашел в тупик и действия потеряли эффективность. Маленькие победы в сумме доставляют большее удовольствие, чем движение к большой цели. Подумайте, нужна ли вам такая утомительная борьба.

Весы

Вы заслуживаете лучшего. Но для этого вам тоже нужно стать лучшей версией себя. Если вы продолжите мыслить негативно, вы не сможете этого сделать. Вы часто становитесь жертвой своего окружения, потому что слишком много слушаете других. Ищите любовь и поддержку внутри себя, и все наладится.

Скорпион

Во времена неопределенности трудно предсказать следующий шаг. Но вместо того чтобы плыть по течению и страдать от сомнений, найдите корень проблемы и разберитесь с ним. Вас пугает перспектива совершить ошибку, но не делать ничего – это тоже ошибка, и большая. Просто верьте в свои силы и двигайтесь к цели. Вы сможете со всем разобраться.

Стрелец

Наконец-то вы можете успокоиться и остыть. Вы склонны слишком сильно обдумывать проблемы, иногда зацикливаясь настолько, что уже не можете вспомнить, почему вы вообще что-то начали делать. Отпустите мысли и сосредоточьтесь на чем-то одном. Вы не сможете наслаждаться жизнью, если ваш ум будет перегружен.

Козерог

Ваш потенциал сейчас находится на пике, но если вы позволите другим отрицательно влиять на вас, вы никогда не добьетесь своих 100%. Поощряйте себя ставить свои потребности во главу угла и не отвлекаться. Если вы будете усердно работать над тем, чего хотите, вы добьетесь успеха.

Водолей

Попытайтесь мыслить нестандартно. Покажите, кто в вашей жизни главеный. Сами планируйте свое путешествие и не слушайте всех подряд – только тех, кому вы действительно доверяете. Люди не осуждают вас — они завидуют тому, как легко вы можете быть собой. Поэтому и дальше подчеркивайте свою индивидуальность.

Рыбы

Начните с чистого листа. Вы хорошо понимаете, чего хотите от жизни прямо сейчас, но единственное, что вас останавливает – это вы сами. Эта проблема сопровождает вас в течение жизни. Избавьтесь от нее. Относитесь к изменениям как к положительному процессу. Жизнь требует от вас умения приспособиться и каждый шаг в этом направлении – это не компромисс, а успех.

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