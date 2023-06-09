Кого ждут проблемы в июне: знаки, которым не повезет

Несмотря на то, что звезды обещают всем знакам зодиака весьма неплохой июнь, некоторым все же следует проявлять дополнительную осторожность. Проблемы могут подстеречь его в достаточно неожиданных сферах.

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Астрологи рассказали об этих знаках. Узнайте, есть ли вы в списке тех, кому не помешает осторожность.

Овен

Обстоятельства для вас будут складываться в целом неплохо, но накопившиеся за предыдущие месяцы усталость и раздражение могут отразиться на ваших отношениях с близкими. Постарайтесь не делать быстрых шагов, не говорить необдуманные слова и направить свою энергию во что-то полезное. Медитируйте, ведите дневник, практикуйте дыхательные упражнения. В этом случае вы сохраните дружбу и любовь в своей жизни.

Рак

Вашим слабым местом в июне станет усталость. Вам не хватит сил даже на рутинные дела, что уж говорить об отдаленных целях. Поэтому сконцентрируйтесь на себе – на том, что доставляет вам удовольствие и пополняет ваш ресурс. Общайтесь с приятными людьми, занимайтесь интересными делами, гуляйте на свежем воздухе. Проводите побольше времени в одиночестве, чтобы хорошо восстановиться.

Дева

Ваша эмоциональность сейчас на подъеме, а это принесет вам не только всплеск харизмы, который может принести пользу, но и большую вероятность взрывов гнева и раздражения. То есть повышенный риск ссор и конфликтов. Помните об этом, когда будете с кем-то общаться. Вам полезно будет найти себе какое-нибудь занятие, которое поможет вам выплеснуть избыток эмоций.

Рыбы

Вы слишком много времени проводили в обществе других людей, теперь вам нужно погрузиться в себя. Но повседневные дела будут мешать вам в этом. И это чувство дисгармонии может вас сильно раздражать. Чтобы избавиться от него, найдите для себя короткие практики самоуглубления – глубокое дыхание, короткие медитации, прослушивание любимой музыки в наушниках. Они будут держать вас в балансе. И не принимайте решений быстро – есть риск сильно просчитаться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака.

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