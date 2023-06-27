Овнов ждет прогресс, а Весы улучшат отношения: гороскоп на июль

Начало нового месяца несет с собой новые транзиты между планетами и звездами, которые коснутся каждого зодиака знака отдельно. В июле 2023 года Меркурий и ретроградный Нептун будут оказывать существенное влияние на нашу эмоциональную сферу и на чувства.

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Астрологи составили гороскоп на второй месяц лета. Читайте дальше, что он обещает вам.

Овен

Вы будете поражать производительностью. Ваша энергия будет способствовать вашему прогрессу как в личной, так и в профессиональной сфере. Также вы получите вознаграждение за проделанную непростую работу. Это время, чтобы с энтузиазмом двигаться к своим целям. Тем не менее, вы должны быть осторожны в поддержании баланса между работой и личной жизнью.

Телец

Июль принесет вам большие возможности для создания личных отношений и развития новых связей. Посещайте больше публичных мероприятий, участвуйте в дискуссиях. Если вас беспокоят конфликты с близкими, самое время проявить инициативу. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите сказать, чтобы укрепить связь.

Близнецы

Вы сделаете шаг назад, чтобы оценить свои прошлые действия и решения. Вам необходима переоценка ценностей, пересмотр целей и внесение поправок в планы продвижения вперед. Вы должны заниматься деятельностью, которая поможет вам держать в тонусе ваш дух и разум.

Рак

Июль будет наполнен позитивом и ростом для людей этого знака зодиака. Вы почувствуете прилив сил и уверенность в себе для выполнения новых задач. Работайте над своим эмоциональным благополучием и больше заботьтесь о себе. Устанавливайте личные границы и берите себе творческие задачи.

Лев

Следующий месяц подарит вам много новых возможностей и наполнит положительной энергией. Вы будете харизматичны и привлекательны, поэтому не сторонитесь светских мероприятий. Звезды будут способствовать вам в работе над творческими проектами и построении отношений с партнером.

Дева

Посвящайте время самосовершенствованию и заботе о личном благополучии. Особенно сосредоточьтесь на психическом и физическом здоровье. Вам следует пересмотреть свои привычки и составить планы достижения новых вех в жизни. И не забывайте вознаграждать себя даже за маленькие достижения.

Весы

Ваши отношения расцветут, а ваш ум и ваши эмоции будут в покое. Поэтому это будет подходящее время для разрешения любых конфликтов с вашими близкими. Вы должны попытаться заняться деятельностью, которая доставит вам удовольствие и поможет сохранить гармонию в жизни.

Скорпион

Ваша страсть и интуиция будут побуждать вас к глубоким изменениям в разных аспектах вашей жизни. Позвольте себе дистанцироваться от людей, вещей и идей, мешающих вашему росту. Бесстрашно исследуйте свои желания и превращайте их в цели.

Стрелец

Вы будете искать возможности расширить свой кругозор. Используйте любрй шанс, чтобы узнать что-то новое и заняться интеллектуальными задачами. Если можете, отправляйтесь в путешествие, чтобы познакомиться с новыми культурами или начните получать высшее образование.

Козерог

Вы почувствуете сильное желание близости и эмоциональной связи с вашим партнером. Да и с другими близкими захотите укрепить свою связь. Ведите с ними душевные беседы. Старайтесь создать благоприятную атмосферу дома и на общественных мероприятиях.

Водолей

Вам нужно выделяться из толпы – используйте для этого все возможности. Также это будет хороший месяц для реализации новых идей и творческих задач. Ищите единомышленников и налаживайте с ними связи. Они оценят ваши сильные стороны и помогут в работе и творчестве.

Рыбы

Этот месяц позволит вам духовно просветить себя. Вы почувствуете связь с божественным. Занимайтесь медитацией, самоанализом и духовными практиками. Вам нужно пополнить свою энергию, поэтому обязательно уделяйте этому достаточно времени.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что принесет всем знакам зодиака ретроградный Нептун.

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