Начинается сезон ретроградного Нептуна: чего ждать всем знакам зодиака

Если вам кажется, что вас погрузило с головой в океан эмоций, то это не просто так. С сегодняшнего дня и до 11 июля Меркурий находится в знаке Рака. Это вдохновляет испытывать чувства, но более осторожно сообщать о них другим. А уже в пятницу Нептун начнет ретроградное движение в мечтательных Рыбах. Продлится он до начала декабря, давая нам время глубже погрузиться в духовное и исцелить свои душу и сердце.

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Что значит для каждого конкретного знака зодиака, определили астрологи. И вот что звезды прогнозируют именно вам.

Овен

Вдумчиво выражайте свои эмоции. Ради собственного благополучия. Это может быть непросто такой темпераментной натуре, как вы, но это нужно. Ретроградный Нептун поможет вам подумать о том, как ваши духовные практики дают вам исцеление, которого вы заслуживаете.

Телец

Сосредоточьтесь на чувствах, заложенных в ваши переживания, для их более глубокого понимания. Нептун уже скоро соединит вас с людьми, с которыми у вас была общая история, чтобы вы могли поддерживать друг друга и проявлять глубокое сочувствие.

Близнецы

Вы увидите, как ваши эмоции, связанные с финансами, могут мотивировать вас к достижению большей стабильности и успеха. Ретроградный Нептун побуждает вас пересмотреть свой карьерный прогресс и соотнести его со своими талантами, духовными идеями и творческими увлечениями.

Рак

Меркурий в вашем знаке сделает вас приятнейшим собеседником. Вы будете использовать свои слова осторожно и мощно, чтобы все могли понять, кто вы на самом деле. А с помощью Нептуна в ретрограде вы определите свои ключевые знания и превратите их в полезные действия, которые могут изменить вашу жизнь.

Лев

Подумайте о том, от чего из вашего прошлого вы хотите избавиться, чтобы оно не имело слишком большой власти над вами в настоящем. Это работа непростая, но жизнеутверждающая и вам вполне посильная. Приготовьтесь к всплеску своей сексуальности, который подарит вам ретроградное движение Нептуна.

Дева

Вам пора привести в порядок баланс личной жизни и работы. А под руководством ретроградного Нептуна вы сможете увидеть модели поведения и даже людей из вашего прошлого, которые не дают вам двигаться вперед. Таким образом, вы можете выбрать новое поведение в настоящем, чтобы гарантировать новые результаты в будущем.

Весы

Вкладывайте эмоции и чувства в разговоры, которые помогут вам заводить рабочие связи и продвигаться в карьере. Ретроградный Нептун будет подталкивать вас к маленьким, но регулярным шагам на пути к вашей цели. Вы будете поражены их результатами.

Скорпион

Превратите абстрактные мысли в конкретные действия. Примените мудрость, которую вы приобрели, в сложной ситуации. От ретроградного Нептуна вы получите вдохновение ограничить привычки и отвлекающие факторы, которые не дают вам чувствовать себя достаточно уверенно.

Стрелец

Ваши отношения сейчас переходят в зону большей интимности благодаря тому, что вы открыты для разговоров на действительно чувствительные темы. Ретроградный Нептун поможет вам использовать творческий потенциал и духовность, чтобы найти связь с нужными людьми и местами.

Козерог

Вы получите новые идеи и узнаете новые стратегии от самых неожиданных людей и ситуаций. Оставайтесь открытыми, гибкими и иногда настойчивыми в своих убеждениях. Нептун, двигаясь ретроградно, мотивирует вас практиковать внимательность для более четкого мышления и более эффективного решения проблем.

Водолей

Делайте постепенные небольшие шаги для достижения ваших великих целей личного развития. Но делайте их регулярно. Сейчас это лучше, чем движение большими скачками. Нептун в ретрограде поможет вам использовать вашу интуицию для большего финансового благополучия и безопасности.

Рыбы

Делитесь информацией о себе, чтобы укреплять связи с другими. Не избегайте сложных разговоров. Когда Нептун станет ретроградным в вашем знаке, вы получите возможность сделать паузу, чтобы обработать полученную информацию, интегрировать ее в свою жизнь и двигаться вперед к целостности.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп для всех знаков зодиака до конца этой недели.

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