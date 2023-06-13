Овнам пора задуматься о браке, а Тельцов ждет финансовый успех: гороскоп Таро на неделю

Карты Таро считают мистическим ключом к истине. Они могут дать подсказку по любому вопросу и прояснить ответы, которые не кажутся до конца понятными.

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Тарологи составили прогноз на эту неделю для всех знаков зодиака, сделав для каждого расклад из трех карт. Первая подскажет, что делать в сфере карьеры и финансов, вторая даст совет по здоровью, а третья расскажет о личной жизни. Узнайте, что ждет именно вас.

Овен

Перевернутая Девятка пентаклей часто указывает на пренебрежительное отношение к важным рабочим вопросам. Не поступайте так, будьте преданы своему делу. В сфере финансов эта карта означает чрезмерную трату денег или излишнее бремя ответственности.

Повешенный – к здоровью вы тоже относитесь слишком легкомысленно. Позаботьтесь о своем питании, режиме дня и физической активности. Не игнорируйте тревожные сигналы.

Король жезлов – это безопасность и стабильность в ваших отношениях. Постарайтесь дать простор и уважение партнеру. Одиноких Овнов может ждать приятная встреча или и брачное предложение.

Телец

Тройка пентаклей указывает, что на вашем пути появятся интересные проекты и, вероятно, новые выгодные сделки. Это хорошая карта для партнерства и расширения. С вашими финансами все будет хорошо.

Перевернутая Сила – знак слабости в области здоровья. Пока ничего страшного, но с питанием нужно разобраться.

Четверка мечей предсказывает прогресс в отношениях после важного периода. Вам нужно приложить усилия, чтобы сохранить гармонию.

Близнецы

Императрица указывает на обилие и процветание. Вы будете на пике своего творчества, станете источником вдохновения для многих и получите признание. Вас ждет также финансовый успех и прибыль.

Перевернутая Десятка пентаклей предупреждает, что вскоре могут проявиться наследственные или хронические болезни. Прислушивайтесь к себе, а по возможности пройдите профилактическое обследование.

Дурак указывает на увлекательные и легкие отношения. Развивайте вашу связь с партнером и он доставит вам море радости. Одиноким карта советует больше веселиться – так вы скорее встретите любовь.

Рак

Девятка мечей говорит о стрессе и беспокойствах, связанных с вашей карьерой. Преодолейте вызовы стратегическим мышлением и позитивным настроением. Но позаботьтесь о финансах, не тратьте слишком много.

Императрица свидетельствует, что здоровье на этой неделе вас не побеспокоит. Это хорошее время, чтобы начать заниматься спортом или планировать расширение семьи.

Перевернутая Пятерка жезлов предупреждает об определенном стрессе и конфликтах в отношениях. Чтобы избавиться от них, не избегайте общения. Одиноким Ракам совет – принимайте людей такими, какие они есть, и не пытайтесь их изменить.

Лев

Иерофант предсказывает вам финансовый успех. Командная работа принесет наилучший результат. Но избегайте чрезмерных рисков и придерживайтесь общепринятых методов.

Король жезлов на этой неделе указывает на хорошее здоровье. Не пренебрегайте физическими упражнениями и соблюдайте сбалансированное питание.

Звезда сулит вам укрепление отношений. Ваше взаимопонимание и общее видение с партнером улучшатся и вы будете наслаждаться семейным счастьем. Одиноким карта обещает судьбоносную встречу.

Дева

Перевернутая Семерка мечей указывает на рабочее давление и перегрузку. Также она может намекать на обман и закулисные игры. Будьте осторожны в делах и особенно при подписании документов.

Рыцарь жезлов обещает вам стабильное здоровье, большое количество энергии и прилив энтузиазма.

Перевернутое Колесо удачи предупреждает о внезапных разногласиях между партнерами. Вы можете постоянно расходиться во мнениях. Не пытайтесь силой привести все к общему знаменателю. Дайте друг другу простор, уважайте границы партнера.

Весы

Десятка пентаклей несет вам продвижение по службе. Вам будет комфортно на своем рабочем месте. Начальство оценит вашу работу и щедро вознаградит вас. Можно ожидать финансовую выгоду и заметный рост доходов.

Тройка мечей призывает позаботиться о своем ментальном здоровье. Не пренебрегайте чувствами грусти и подавленности. Также обращайте внимание на состояние близких.

Луна несет вам непонимание и незащищенность в отношениях. В некоторых случаях это может означать измену и неверность. Одинокие представители знака будут чувствовать себя неуверенно в романтических ситуациях.

Скорпион

Дьявол указывает на перегрузку работой. Вы взяли на себя слишком много дел и рискуете не довести до конца ни одно из них. Расставьте приоритеты.

Перевернутая карта Семерка пентаклей напоминает, что здоровье – это ваше наибольшее богатство, и вы должны приложить все усилия, чтобы оставаться в форме и быть здоровым.

Перевернутая Верховная жрица сигнализирует о стрессе в отношениях. Ваш плотный график может не позволить вам проводить достаточно времени с партнером и он может чувствовать себя покинутым. Позаботьтесь о хотя бы маленьких знаках внимания, чтобы сохранить романтику между вами.

Стрелец

Пятерка жезлов говорит о высокой конкуренции на работе и противоречиях с коллегами. Вы должны быть осторожны в общении с начальством.

Повешенный намекает, что вы чувствуете физический дискомфорт, но пренебрегаете им. Позаботьтесь о себе и дайте себе время на восстановление.

Перевернутый Паж жезлов свидетельствует, что вам скучно с вашим партнером. Если вы чувствуете за собой вину, искупите ее, это оживит ваши отношения. Во всяком случае, чтобы двигаться дальше, убедитесь, что между вами с партнером все хорошо.

Козерог

Четверка кубков свидетельствует о недовольстве и озабоченности. Ставьте перед собой реалистичные цели и работайте с позитивом. В финансовом плане не все радужно, но это не кризис, просто будьте осторожнее с деньгами.

Маг говорит, что ваше здоровье на подъеме, вы активны и полны энергии – постарайтесь сохранить это состояние.

Перевернутый Король кубков указывает, что ваш партнер либо доминирует, либо как-то иначе вызывает дисбаланс в отношениях. Постарайтесь напомнить ему, что взаимное уважение и поддержка являются подлинной основой гармонии.

Водолей

Колесница – положительная карта, указывающая на реализацию амбиций. Благодаря упорному труду вы сможете добиться почти всего, чего хотите. Но, возможно, вам придется больше работать для финансовой стабильности, которой вы хотите.

Перевернутая Восьмерка жезлов призывает вас более тщательно заботиться о своем здоровье. Физические упражнения и здоровое питание обязательны для вас.

Девятка кубков указывает на хорошие отношения со всеми. Любое общение с партнером доставит вам удовольствие. Также это подходящее время для вступления в брак.

Рыбы

Перевернутый Мир показывает неудовлетворенность работой, невзирая на профессиональные достижения и успехи. Вы можете чувствовать, что ваш потенциал не используется в полной мере и вы не достигли своих карьерных целей.

Перевернутая Четверка пентаклей говорит, что вы в хорошем физическом и психическом состоянии. Вы расслаблены и энергичны, но не воспринимайте это как должное – продолжайте заботиться о себе.

Перевернутая Восьмерка мечей – это знак, что вам нужно отпустить заботы и стрессы, связанные с вашими отношениями. Привнесите лёгкость в общение с близкими.

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