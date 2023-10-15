Овнам и Девам следует обдумать решение: гороскоп на неделю

Астрологи предсказывают достаточно насыщенный период для представителей некоторых знаков зодиака. Небесные транзиты будут побуждать к принятию судьбоносных решений.

Вероятны также перспективные предложения, удачные поездки и неожиданные встречи. По словам астрологов, этот сезон Весов – благоприятное время, чтобы начинать новые дела и решаться на изменения в личной жизни.

Овен

Если вы чувствуете, что вам нужно развеяться с любимым человеком, сделайте это в начале недели. В делах карьеры возможны задержки и разочарования. Вам следует избегать имульсивных поступков и необдуманных решений. Неосмотрительность спровоцирует неприятные последствия.

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Счастливое число: 10

Телец

Вероятно, вам придется отправиться в путь. Новые знакомства будут полезны для продвижения по службе. Если нужно, попросите помощи у влиятельных друзей.

Счастливое число: 3

Близнецы

На этой неделе следует проявить изобретательность. Пора прислушиваться к своим идеям и воплотить самые невероятные планы в жизнь. Кому-то может не понравиться ваша активная жизненная позиция, но сейчас вам нужно просто следовать своим мечтам.

Счастливое число: 12

Рак

Вам захочется одиночества. Почувствовав усталость, проведите время наедине – дома или на природе, как вам удобнее. В конце недели вы восстановите силы и будете готовы к новым победам.

Счастливое число: 5

Лев

Положительное мышление – это главное! Если вам удастся держать голову высоко, удача будет на вашей стороне. Не забудьте следить за своими расходами по выходным.

Счастливое число: 9

Дева

Неделя будет насыщена дедлайнами, и вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Однако избегайте спешных решений. Тщательно обдумывайте каждый шаг, иначе еще долго придется столкнуться с неприятными последствиями.

Счастливое число: 6

Весы

Наберитесь терпения. Если торопиться, вы не получите мгновенных результатов. Сосредотачивайтесь на процессе, цените моменты, уделите время общению с единомышленниками. Ваша целеустремленность будет залогом успеха.

Счастливое число: 2

Скорпион

Сейчас отношения являются для вас главным приоритетом. Запланируйте романтическое свидание, небольшое путешествие или особую прогулку. Искренние извинения сгладят давние проблемы.

Счастливое число: 4

Стрелец

Отношения с любимым человеком будут напряженными из-за отсутствия взаимопонимания. Возможно, партнер просто по-доброму пошутит по поводу какого-то нюанса, а вы воспримете это как откровенную насмешку. Старайтесь не принимать близко к сердцу отсутствие интереса других к проектам, которыми вы увлечены.

Счастливое число: 8

Козерог

Вы любите, когда день распланирован по минутам и вас очень раздражает, когда кто-то пытается нарушить ваши заранее определенные планы. Старайтесь проявить терпение. Не все в жизни идет по вашему плану, некоторые вещи находятся вне вашего контроля. Просто примите ситуацию и плывите по течению.

Счастливое число: 11

Водолей

Обычно вы предпочитаете сохранение статуса-кво, но в данный момент вы чувствуете, будто застряли в какой-то неприятной ситуации. Вы полны решимости действовать и рисковать. Когда близкие люди постараются дать действительно ценные и полезные советы, для разнообразия прислушивайтесь к ним.

Счастливое число: 7

Рыбы

На этой неделе вам придется озвучивать горькую правду. Просто знайте разницу между честностью и жестокостью. Старайтесь сообщать неприятные новости, проявляя такт и сочувствие.

Счастливое число: 1

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