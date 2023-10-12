Очень мощный транзит: что принесет в октябре и ноябре всем знакам воинственный Марс. Гороскоп

Если ваша жизнь в последнее время казалась вам скучной, приготовьтесь к тому, что уже скоро она начнет устраивать вам такие сюрпризы, что вы и не ожидали. Виной тому будет Марс, который с 12 октября по 24 ноября будет находиться в созвездии Скорпиона. Энергия этой планеты управляет мотивацией и сексуальностью, так что уровень жизненных сил у всех нас заметно возрастет. Но не все смогут с этим справиться. Нам станет трудно противиться искушениям и бороться с гневом. Впрочем, при этом заряд энергии, направленный в правильное русло может принести огромные положительные результаты.

Что именно ждать от этого транзита Марса всем знакам зодиака, проанализировали астрологи. Узнайте, что они предсказывают и рекомендуют именно вам.

Овен

Вас невозможно будет остановить, пока Марс будет находиться в Скорпионе. Хотя марсианская энергия будет действовать на вас как подсознательная движущая сила, она поможет вам более комфортно относиться к своим желаниям и подарит возможности достичь всего желаемого. Работайте над собственными финансовыми стратегиями и вы улучшите свое финансовое положение. Ваша личная жизнь может улучшиться, поскольку ваши интимные отношения могут стать глубже. Марс в Скорпионе может помочь даже в расширении своих возможностей. Однако вам, возможно, придется провести интенсивную саморефлексию, чтобы получить преимущества от этого транзита.

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Телец

Ваш врожденный внутренний покой будет нарушен, а ваши жизненные принципы подвергаются большим испытаниям. С одной стороны, это может быть идеальным транзитом для четкой установки ваших границ и ожиданий, чтобы не нарушать правила. Но с другой стороны, эта космическая энергия может усилить любые разногласия между вами и вашими партнерами. Если вы чувствуете, что ваше разочарование усиливается, постарайтесь найти какое-то решение, чтобы не потерять важные для себя отношения.

Близнецы

Не трать этот транзит Марса зря, ведь он активизирует вашу карьеру. Энергия Красной планеты может помочь вам определить основные задачи и цели в вашей повседневной жизни. Вы почувствуете небывалую сфокусированность на своих задачах и увидите пути достижения желаемых вершин в отношениях, личных мечтах и работе. Также это будет хорошее время, чтобы заняться своим здоровьем и ввести новые полезные привычки.

Рак

Марс в Скорпионе несет вам массу удовольствий и романтики. Экспериментируйте в творческом поле – вы можете найти новое хобби на всю жизнь. Но не удивляйтесь, если оно поглотит вас с головой. Марс не любит размениваться на мелочи. Ожидайте ускорения событий в любовной сфере. Но постарайтесь не терять голову от любви к первому попавшемуся симпатичному вам человеку – вы можете сильно ошибиться и горько разочароваться. Старайтесь сделать все возможное, чтобы не торопиться.

Лев

Сохраняйте хладнокровие, ведь Марс в Скорпионе несет вам трудности в семейных отношениях и общении с ближайшим окружением. Любая совместная работа может стать для вас источником раздражения. Поэтому, если можете отложить что-нибудь такое на потом, лучше отложите. Однако все проекты, которые вы можете завершить самостоятельно, будут продвигаться достаточно интенсивно благодаря вашему рвению. Наиболее удачной сферой приложения усилий будет организация домашнего уюта – декорирование дома или ремонт.

Дева

Ваше проницательность и внимание к деталям усилятся во время этого марсианского транзита. Общайтесь с людьми, вы узнаете много нового и сможете благодаря этому наладить эффективное и взаимовыгодное общение. Вообще Марс в Скорпионе сделает вас машиной по поиску и упорядочению информации. Воспользуйтесь этим периодом как можно лучше – упорядочьте документы, составьте планы, узнайте необходимые вам сведения.

Весы

Зарабатывать деньги нелегко, но переход Марса в знак Скорпиона поможет вам извлечь выгоду из всех точек приложения усилий. Ищите новые возможности для заработка, и вы получите их. Это хорошее время, чтобы поставить перед собой новую финансовую цель и повысить собственную финансовую безопасность. Но прежде чем хвататься за предложение, подумайте о том, соответствует ли оно вашим ценностям и не станет ли разочарованием, когда этот транзит завершится.

Скорпион

Едва попав в ваш знак, Марс сразу подсветит вашу силу, настойчивость и уверенность в себе. Но будьте осторожны, этот блеск может ослеплять людей, поэтому думайте о том, какое впечатление производите на других. Следите за своими словами, за тоном, языком тела, выражением лица и т.д., если хотите привлекать людей, а не отпугивать их своей кипящей энергией. Вы сейчас как стихия, которая может быть как источником созидания, так и разрушительной силой. Чем станете именно вы зависит только от вас.

Стрелец

Ваша огненная энергия, помноженная на энергию Марса в Скорпионе, принесет вам повышенную раздражительность. Вам следует поработать над своей чувствительностью, ведь вы можете слишком бурно реагировать на слова и действия других. С помощью самоанализа можно отпустить внутренние обиды. Обращайте внимание на свои сны – они подскажут вам, какие болевые точки нужно проработать. Слушайте свою интуицию. Немало полезной информации вы будете получать именно изнутри.

Козерог

У вас наступает период пересмотра ваших отношений. Некоторые ваши связи стали для вас опорой и эти люди заслуживают вашей особой благодарности и дружбы. Но те, кто приносят вам проблемы и разочарования, – их пора отпустить. Сейчас для вас более важно качество общения, а не количество. Кроме того, вам захочется окружить себя влиятельными людьми. Именно они смогут поддержать вас на пути к мечте, который вы недавно начали.

Водолей

Никто и ничто не сможет стать на вашем пути – вот столько энергии несет вам Марс. Вы можете наконец добиться результатов, на которые давно рассчитывать, а также прославиться благодаря своим достижениям. Руководствуйтесь своими решимостью, упорством и амбициями. Но при этом не забывайте, что обратной стороной медали здесь являются воинственность и агрессия – не забывайте держать их под контролем. Это не ваше оружие, вы можете о него и раниться.

Рыбы

Приключения зовут вас. Воспользуйтесь этим призывом, чтобы получить лучшее образование. Запишитесь на курсы, поступите в университет, получите давно желаемый профессиональный сертификат. Возможно, у вас появится шанс отправиться в путешествие в загадочное место, которое давно вас манило. Причем это путешествие может быть не только физическим, но и духовным. Во всяком случае, путь принесет вам самопознание. Куда вы не отправились сейчас, это приведет к большому личному росту.

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