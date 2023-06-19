Кто разбогатеет в период летнего солнцестояния: гороскоп для всех знаков

На этой неделе оптимистичный Юпитер вступает в гармонию с пессимистическим Сатурном. И это помогает нам совмещать хорошее и плохое, проявлять большее терпение. Большим астрологическим событием этой недели станет летнее солнцестояние 21 июня, когда Солнце перейдет в знак Рака.

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Астрологи проанализировали, что все небесные транзиты несут разным знакам зодиака на только что начавшейся неделе. Узнайте больше о своем прогнозе дальше.

Овен

Летнее солнцестояние приносит новую энергию в вашу домашнюю жизнь. Вам нужно позаботиться о том, чтобы сохранить свою энергию, отдохнуть и восстановиться. Еще одна большая тема последнего времени для вас – это самовыражение, демонстрация радости и любви. На этой неделе вам будет легко рассказать о том, что вы чувствуете и чего хотите. Меркурий, планета общения, мягко сочетается с вашим планетарным управителем Марсом, что позволяет легко определить лучший план действий.

Телец

Юпитер, планета надежды, мягко сочетается с дисциплинированным Сатурном, что дает вам терпение, когда нужно пройти через разочарование или неудачу. Это время, чтобы оставить в прошлом и простить все, что вас огорчает. Летнее солнцестояние открывает новый раздел в том, как вы понимаете и выражаете себя. Это может быть время, чтобы получить новые знания и перспективы. Возьмитесь за свое образование. Также подумайте о вложении денег в организацию своего домашнего пространства.

Близнецы

У вас начинается новый раздел финансовой истории – вы сможете хорошо пополнить свой банковский счет и не только. Воспользуйтесь этим временем, чтобы по-новому взглянуть на свое отношение к деньгам, а также свои идеалы и эмоции относительно материального мира. Ваш планетарный управляющий Меркурий мягко соединяется с планетой действий Марсом, что поможет вам выражать свои чувства и отстаивать точку зрения. Вы сейчас очень убедительны.

Рак

Самый длинный день года становится началом вашего сезона. Это день, символизирующий максимум солнечного света и максимум жизненной силы. Используйте свою силу, когда солнце переходит в ваш знак. Рак традиционно является королевским знаком, голосом народа. Подумайте, как можно укрепить свой личный авторитет и автономию? Сезон Рака также период, когда в центре внимания оказываются отношения. Сосредоточьтесь на том, как вы можете дать другим тепло, поддержку и безопасность.

Лев

Вы должны верить, что другие люди играют определенную роль в вашей жизни, даже если это кажется сомнительным. Планета надежды Юпитер мягко сочетается для вас с дисциплинированным Сатурном, даря вам покой и терпение, когда дело доходит до ошибок и недостатков других людей. Летнее солнцестояние открывает новую главу в вашей духовной жизни, позволяя вам уделить время себе, чтобы очистить свой разум. Сочетание Меркурия и Марса позволяет вам хорошо составлять планы на будущее.

Дева

У вас появились новые мечты и планы на будущее и летнее солнцестояние, дает возможность увидеть их в ярком свете. Ваш планетарный управляющий Меркурий мягко соединяется с планетой действий Марсом, что позволяет легко составить лучший план воплощения ваших мечтаний и желаний. А противостояние Меркурия и Нептуна подталкивает вас к импровизации в поиске взаимопонимания с родными. Они могут посылать вам непонятные сигналы, но вы справляетесь с ними хорошо.

Весы

Вам открываются новые возможности в карьере и общественной жизни. Это время, когда вы можете подумать о дарах и влиянии, которые вы оставите после себя. Посмотрите, чего вы уже добились, и почтите свои успехи. Это время, когда вам нужно привыкнуть к вниманию и принять свою славу или популярность. Поскольку ваша планетарная управляющая Венера в настоящее время находится во Льве, вы сейчас популярнее, чем когда-либо. Не теряйтесь в своей социальной жизни. Следите за порядком в своем расписании, ведь конфликт Меркурия с Нептуном может сделать его запутанным.

Скорпион

В вопросах отношений, дружбы и доверия сочетание Юпитера с Сатурном дает вам немало терпения и понимания. Летнее солнцестояние обновляет ваш взгляд на жизнь, открывая новые способы изучить глубину своей личности. Меркурий, планета общения, мягко сочетается с вашим планетарным управителем Марсом, что показывает вам кратчайший путь к успеху. Посмотрите, в кого из своих близких вы бы хотели инвестировать свои деньги, время, знания и внимание. Вложение в правильного человека принесет хорошие результаты вам обоим

Стрелец

Сочетание Юпитера с Сатурном призывает вас обратить больше внимания на свое здоровье и образ жизни. Сейчас вам легко практиковать самодисциплину, сохраняя при этом чувство свободы. Поэтому свой начните путь к переменам к лучшему. Летнее солнцестояние открывает новый раздел в ваших партнерских отношениях, показывая вам, как проявлять большее сочувствие, доверие и заботу. А Меркурий и Марс помогут составить идеальный план обучения и путешествий.

Козерог

Юпитер, планета надежды, мягко сочетается с вашим планетарным управителем Сатурном, вдохновляя вас прислушиваться к своему внутреннему голосу. Вы учитесь, как дать себе простор и свободу, чтобы быть честным с собой. Выражайте свои страхи и грусть через музыку, искусство и даже через приготовление пищи. Летнее солнцестояние принесет новую энергию в ваши партнерские отношения. Отпустите поводья, доверьтесь больше человеку, который рядом с вами. Учитесь быть равноправными партнерами.

Водолей

Юпитер и Сатурн в сочетании призывают вас позаботиться о своем ощущении безопасности и свободы. Посмотрите, что вам нужно сделать, чтобы не потерять связь с реальностью и получить необходимые средства к существованию. Летнее солнцестояние принесет вам свежую струю энергии в вашу работу и образ жизни. А Меркурий с Марсом покажут, как лучше действовать во время разговоров с любимым человеком или другом. Вы можете найти плавный, многомерный и утонченный способ сказать им, чего вы хотите или что планируете.

Рыбы

Ваш планетарный управитель Юпитер в сочетании с Сатурном проливают новый свет на ваши собственные ограничения и границы. Вы можете ощутить надежду и преодолеть старые страхи. А летнее солнцестояние вдохновит вас на творчество. Между тем, Меркурий, планета общения, плавно сочетается с планетой действий Марсом, что позволяет легко определить лучший план действий для вашего здоровья и хорошего самочувствия. В противостоянии Меркурия с Нептуном вы увидите неожиданный выход из положения, в котором вы застряли.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на летнее солнцестояние 2023 года.

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