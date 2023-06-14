Овна ждет страсть, а Близнецам обещают мощную неделю: гороскоп Таро

Впереди напряженная и активная неделя. Будут неожиданные новости, важные встречи и договоренности. Овны должны сосредоточиться на достижении целей, а Львы будут сомневаться в чувствах.

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Астрологи составили гороскоп Таро для каждого знака зодиака. Главная карта недели, шестерка мечей, символизирует активное движение. Карта говорит, что пора двигаться дальше, потому что вы приближаетесь к естественному, неизбежному завершению важного жизненного этапа.

Овен – Колесница

Карта целей, сил и амбиций. На этой неделе Колесница подарит вам прилив страсти и драйва, так что вы должны сосредоточить на своей самой важной цели. Звезды советуют сосредоточиться и отвлекаться на неважные детали. Вскоре вы увидите судьбоносные изменения.

Телец – Смерть

Не пугайтесь, эту карту никогда не следует воспринимать в буквальном смысле. Смерть на самом деле означает изменение и трансформацию, рост и прогресс. Это означает, что что-то в вашей жизни, скорее всего, исчезнет или метафорически "умрет". Это нормально, ведь все проходит естественные жизненные циклы. Отпустите весь негатив и будьте готовы к чему-то новому.

Близнецы – Звезда

Загадайте самое заветное желание и сделайте шаг к его осуществлению. Астрологи советуют воспринимать изменения позитивно и попытаться пойти на риск. Это очень благоприятная неделя для вас, поэтому не упустите свой шанс.

Рак – Восьмерка пентаклей

Вы словно находитесь в периоде застоя. Пора наконец взяться за дело и завершить все проекты. Восьмерка пентаклей призывает вас расставить приоритеты, составить график и активно заняться рабочими делами. Этот небольшой толчок будет стоить того, чтобы потом со спокойным сердцем взять отпуск.

Лев – Влюбленные

Влюбленные – карта сомнений. Вы часто разрываетесь между разными романтическими вариантами. Снова возникнут новые искушения и новые перспективы. Вам придется решать судьбу нынешних отношений. Но не стоит лгать и играть на обе стороны.

Дева – Король пентаклей

Сосредоточьтесь на контроле, организации и увеличении своих ресурсов в сфере здоровья, богатства, дома и работы. Ставьте перед собой большие цели, исследуйте разные варианты, составляйте надежные планы, а затем отправляйтесь и воплощайте их в жизнь. Продемонстрируйте свои замечательные таланты на этой неделе. Вы получите то, чего заслуживаете.

Весы – Сила

Отмечайте свой прогресс, признайте свои успехи и вознаграждайте себя за смелость и трудолюбие. Это был тяжелый год, вам пришлось углубиться в проблемы, обрести силу духа и стойкость перед новыми вызовами. Но вы это сделали. Сила – карта роста и развития.

Скорпион – Тройка жезлов

На этой неделе "тройка жезлов" принесет приключения, спонтанность и новые возможности. Ситуация может показаться немного хаотичной и нестабильной. Не пытайтесь контролировать каждый момент или действие. Плывите по течению.

Стрелец – Паж мечей

Паж мечей показывает, что пора взять на себя обязательства. Достаточно сомнений и колебаний, вам нужно наконец-то принять важное решение.

Козерог – Девятка жезлов

Не тратьте много энергии на чрезмерные размышления. Просто проявите решительность и действуйте. Чем быстрее вы решите проблему, тем быстрее вы освободитесь от сомнений и тревог. Девятка жезлов – прекрасное заверение, что все лучше, чем вы думаете, и вы находитесь в сильной позиции.

Водолей – Император

Император просит вас взглянуть на динамику ближайших отношений в вашей жизни. Не пытайтесь слишком контролировать или ограничивать партнера, но и не допускайте проявлений абьюза в вашу сторону.

Рыбы – Шестерка жезлов

Это одна из карт победы. Устройте небольшое празднование после успешного завершения проекта или получения вознаграждения. Расширяйте свои возможности и не бойтесь рисковать. Новые начинания будут успешными.

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