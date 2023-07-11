Овна ждет финансовый кризис, а Девам светит подарок: гороскоп на неделю

В общей сложности эту неделю с точки зрения астрологии называют неделей интересных путешествий, улучшения здоровья и хороших отношений. Но некоторые предостережения от звезд все же есть. Причем для всех знаков зодиака.

Видео дня

Астрологи составили прогноз на ближайшие дни и указали на проблемы, которые могут возникнуть у каждого из них. Узнайте, чего ждать именно вам.

Овен

Эта неделя будет для вас полна взлетов и падений, проблем будет достаточно. В начале недели опасайтесь конкурентов на работе, а ближе к концу – конфликтов с родными. Не забывайте заботиться о своем здоровье и не тратьте деньги впустую, это может привести к более серьезным проблемам в будущем, вплоть до целого личного финансового кризиса.

Телец

У вас будет хорошая неделя, поскольку вы завершите свое планирование, встретите кого-то особенного и используете эту встречу для принятия важного решения в своей жизни. Вы сейчас в хорошей форме, поэтому используйте этот полный сил период, будьте активны. Однако постарайтесь не перенапрягаться и не подвергать себя лишнему стрессу.

Близнецы

Если вы давно хотели попробовать что-нибудь новое в работе, сейчас самое время – звезды обещают вам успех. Вы будете полны энергии и преданы своей работе на этой неделе и, возможно, даже отправитесь в важную командировку, которая будет особенно результативной. Но следите за своей диетой и физической активностью, чтобы не потерять импульс.

Рак

Проблемы в вашей жизни создают большое психологическое напряжение. Возможно, это сроки, подходящие на работе, срыв планов или возрождение старых споров. Приложите максимум усилий, чтобы сохранить равновесие, тогда вы выйдете победителем из этих ситуаций. Ваше психическое здоровье – вот тема номер один для вас. Остальные подстраивайте под нее.

Лев

Вы наконец-то найдете решение проблем, которые беспокоили вас в последнее время. Однако на работе конкуренты могут быть настроены особенно против вас, так что будьте внимательны и проявляйте осторожность. Вы можете отправиться в длительное путешествие – готовьтесь к нему тщательно. И не пренебрегайте тревожными сигналами своего организма.

Дева

На этой неделе ждите подарка или удачной большой покупки, такой как недвижимость или автомобиль, которые повысят ваш статус и уровень комфорта. Вас также могут пригласить стать главным гостем на специальном мероприятии. Сконцентрируйтесь на ощущении наполняющего вас счастья и благополучия. Но не тратьте этот ресурс зря – следите за диетой, сном и физической активностью.

Весы

Ваши рабочие планы наконец-то осуществятся, сопротивление конкурентов будет преодолено, а проекты – завершены. Это доставит вам большую радость и удовольствие. Разделите их с членами семьи, это улучшит ваши отношения и укрепит связь. Даже с экономической точки зрения эта неделя будет для вас благоприятной. Займитесь также улучшением своего здоровья – любые полезные привычки, которые вы начнете внедрять сейчас, легко приживутся.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам придется очень много работать, чтобы добиться успеха в своих начинаниях. Препятствия на пути будут, но благодаря своей настойчивости вы добьетесь успеха в том, что задумали. Это также принесет вам дополнительную прибыль. Но большое напряжение, в том числе из-за определенных проблем в семье, может сказаться на здоровье. Позаботьтесь о себе и попросите друзей о поддержке.

Стрелец

Вы можете столкнуться с очень неблагоприятными обстоятельствами. Ваши оппоненты будут проявлять к вам неуважение и негативно влиять на ваше психологическое состояние. Так что будьте осторожны. Пытайтесь держать эмоции и свое поведение под контролем. Если вы выйдете из себя, это сильно повредит вашей репутации. Не игнорируйте сигналы своего тела – болезнь, начало которой вы пропустите сейчас, может стать серьезной проблемой в будущем и забрать у вас много денег.

Козерог

Ближайшие дни будут для вас исполнены радости. Вы проведете время со своей семьей и, возможно, завершите какую-нибудь большую и приятную работу дома. Встреча с особым человеком также может стать началом нового этапа перемен в вашей жизни. На работе во всем, что вы запланировали на эту неделю, вы добьетесь успеха. Но не забывайте отдыхать – сезонные болезни и инфекции могут поразить вас.

Водолей

Работа, которую вы запланировали и к которой приложили немало усилий, наконец будет завершена, и вы сможете посвятить время семье. Хорошим выбором станет совместная поездка куда-нибудь – в отпуск или просто на экскурсию. Возможно, вам придется принять какое-то важное решение относительно семьи. Не торопитесь с этим, хорошо все обдумайте. И следите за здоровьем своих близких – любое проявление заботы от вас сейчас будет особенно важно.

Рыбы

На работе у вас сейчас сложный период и дома не все хорошо. С коллегами и родными могут возникать значительные разногласия по очень разным вопросам. Вы также можете оказаться в эпицентре конфликта из-за семейного имущества. Проявляйте терпение и дружелюбие, если хотите сохранить отношения с близкими. Вы также можете ощущать физическое истощение и умственный стресс. Не забывайте заботиться о себе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие знаки зодиака столкнутся с самыми большими проблемами в июле.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.