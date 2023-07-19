Овен найдет любовь, а Львы столкнутся с провалом в отношениях: гороскоп на неделю

Марс в Деве, ретроградная Венера и начало сезона Льва, которое вот-вот наступит, несут с собой значительные сдвиги в личной жизни для всех знаков зодиака. Астрологи советуют в это время помнить о нереалистических ожиданиях или фантазиях. Соблюдайте баланс между мечтами и реальностью отношений. Любовь сейчас потребует усилий, компромиссов, понимания и, прежде всего, принятия несовершенства вашего партнера.

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Любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака содержит более подробные советы для каждого. Узнайте, что звезды предвещают вам в ближайшие дни.

Овен

Пары: вы снова почувствуете прилив любви к своему партнеру и сможете отлично провести время вместе. Вы проявите страсть, а ваш партнер будет в восторге от внимания к себе. Наслаждайтесь гармонией и семейным блаженством.

Одинокие: звезды предвещают, что скоро вы сможете найти своего особого человека и почувствовать значительный любовный интерес и эмоциональный подъем. Влюбленные Овны могут быть несколько поспешными в стремлении жениться.

Телец

Пары: взаимопонимание с вашим партнером значительно возрастет и вы будете наслаждаться гармоничными отношениями. Получайте удовольствие и будьте благодарны за счастье.

Одинокие: присмотритесь к человеку, в компании которого вам хорошо. Но не торопитесь начинать отношения. Дайте себе шанс насладиться флиртом и взаимным вниманием. Дайте друг другу больше времени, прежде чем делать какие-либо серьезные шаги.

Близнецы

Пары: постарайтесь быть более заботливыми и любящими к своим партнерам. Устраивайте романтические сюрпризы, говорите нежные слова – так вы проявите преданность, заботу и искреннюю взаимность. Позаботьтесь также о том, чтобы все члены вашей семьи чувствовали от вас любовь.

Одинокие: наслаждайтесь свободой и общением с интересными людьми. Если вы влюблены, но ваш роман не выглядит чем-нибудь серьезным, сейчас самое время для большего сближения.

Рак

Пары: небесные транзиты, которые сейчас происходят, несут вам пользу, так что поработайте над улучшением отношений с партнером. Ваше расположение друг к другу будет расти и становится глубже. Желающим иметь ребенка звезды советуют активно заняться этим вопросом.

Одинокие: вы должны освободиться от багажа прошлого. Вы слишком держитесь за то, что уже отжило свое. Постарайтесь полностью исцелиться, прежде чем вступать в новые отношения.

Лев

Пары: отношения на этой неделе могут испытать определенные потрясения. Ссоры могут нарушать гармонию между партнерами, но физическая страсть поможет поддерживать отношения. Сделайте все, чтобы удержать баланс между вами.

Одинокие: звезды обещают вам множество возможностей познакомиться с новыми и интересными людьми. Если у вас продолжается новый роман, вы можете испытать большой стресс. Постарайтесь дать друг другу простор. Но если разногласия не удастся преодолеть, подумайте, сколь значимы для вас эти отношения.

Дева

Пары: взаимопонимание с партнером будет на высоте. Вы будете ощущать близость и дружеское отношение друг к другу. Работайте над укреплением своей любви.

Одинокие: постарайтесь иметь реалистичные ожидания. Никто не идеален, и никакие отношения не безупречны. Вам нужно двигаться вперед с открытой душой. Если вы влюблены, вам может понадобиться время и пространство, чтобы разобраться в запутанных мыслях и чувствах.

Весы

Пары: вас с партнером могут ждать некоторые недоразумения. И это может быть из-за третьего лица. Помните, что открытость и доверие важнее, чем одна только любовь. Старайтесь быть коммуникабельными и откровенными. Не пытайтесь меряться друг с другом силой эго.

Одинокие: если вы влюблены, позвольте чувству расцветать естественно и в собственном темпе. Не торопитесь начинать отношения официально.

Скорпион

Пары: вы можете рассчитывать на любовь и поддержку своего партнера, а близость между вами возрастет не только эмоционально, но и физически. Даже такие мелочи, как держание друг друга за руку, доставят вам огромную радость и удовольствие.

Одинокие: вы будете находиться в приподнятом настроении и это будет привлекать к вам людей. Это хорошее время для любви и романтики, и вы можете даже задуматься о превращении романа в отношения. Возможно, вы даже начнете мечтать о свадьбе.

Стрелец

Пары: наслаждайтесь комфортом и безопасностью в своих отношениях. Заботьтесь о партнере, он за это отблагодарит вас нежностью и теплом. Не забывайте уделять внимание другим близким людям тоже.

Одинокие: вы очень довольны своей дружбой, но будьте готовы к ответственности, которая может прийти к вам вместе с новыми обязательствами. Влюбленным Стрельцам может захотеться вступить в брак, но прежде чем сделать предложение, убедитесь, что вы действительно к этому готовы.

Козерог

Пары: вы можете чувствовать ревность и желание иметь власть над партнером – это может сильно испортить ваши отношения. Постарайтесь дать друг другу простор, уважать частную жизнь и не навязывать партнеру свои симпатии и антипатии.

Одинокие: страх того, что вы без пары, может беспокоить вас достаточно сильно. Проанализируйте, что вы можете изменить в себе, чтобы преодолеть его. Помните, что в отношениях всегда самое важное уважение к партнеру.

Водолей

Пары: ваши нереалистичные ожидания относительно партнера принесут вам чувство недовольства. Постарайтесь не сравнивать его или вашу пару с другими – это заведет ваши отношения в тупик. И следите за словами – грубость к партнеру может оставить шрамы на всю жизнь.

Одинокие: не ищите совершенства – вы его никогда не найдете. Измените свое отношение к тому, кого вы хотели бы видеть возле себя, и откройте сердце для любви. Всегда думайте, на самом ли деле вы уверены в своих чувствах.

Рыбы

Пары: вам не хватает страсти и близости. Ваше общение сейчас на высоте, но вам сильно не хватает интимности. Секс – это необходимость и очень важный момент в отношениях. Не забывайте о нем.

Одинокие: уделяйте больше времени друзьям. И не заставляйте себя искать любовь, потому что этого хочет кто-то из вашего окружения. Слушайте свое сердце и не торопитесь. Если у вас есть любовный интерес, позаботьтесь о том, чтобы интересно проводить время вместе.

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