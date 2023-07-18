Кто попадет в ловушку, а кому улыбнется удача: гороскоп Таро на неделю

Новолуние и ретроградная Венера – основные астрологические аспекты недели, которые повлияют на все знаки зодиака. Будут новые вызовы, важные предложения и судьбоносные решения.

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Астрологи составили гороскоп Таро, который поможет получить некоторые подсказки. 78 карт колоды трактуют в зависимости от раскладов на ситуации. Их советуют воспринимать как возможность взглянуть на проблему с другой точки зрения и увидеть скрытые возможности.

Овен

Карта Таро: Смерть

Не пугайтесь этой карты, ее никогда не следует толковать буквально. Это не означает физическую смерть – скорее, трансформацию себя и отказ от вещей, которые вам больше не служат. Придется завершить важную главу в жизни и проститься с прошлым. Звезды советуют быть открытыми ко всему новому.

Телец

Карта Таро: Паж кубков

Будьте открытыми и искренними. Наслаждайтесь моментом и красотой мира. Паж кубков призывает вернуться к первоисточникам, к детству, быть более бесстрашными и даже идеалистическими. Жизнь сделала вас циничным и замкнутым – таким образом вы, вероятно, защищаетесь от травм. Не позволяйте отрицательному опыту заполонить все ваши мысли. Снова научитесь доверять.

Близнецы

Карта Таро: Семерка пентаклей

Не сдавайтесь! Не сейчас. Карта напоминает, что не всего можно добиться сразу. Возможно, вы работали над важным проектом и до сих пор не получили материального вознаграждения. Гордитесь усилиями, которые вы уже приложили, упорный труд и терпение точно окупятся.

Рак

Карта Таро: Рыцарь мечей

Рыцарь мечей – это карта, предостерегающая от необдуманных поступков. Конечно, хорошо иметь стойкие амбиции, но только тогда, когда вы сначала учли все трудности и последствия. Дважды подумайте и проверьте риски, прежде чем вкладывать деньги в сомнительные проекты или доверять нечестным людям.

Лев

Карта Таро: Умеренность

Вам выпала карта уравновешенности и умеренности. Нужно проявить терпение и не лезть на рожон. Измените свой подход на этой неделе, не позволяйте стрессовой ситуации одержать верх. Звезды советуют искать внутреннее равновесие.

Дева

Карта Таро: Король жезлов

На этой неделе перед вами откроются новые возможности. Король Жезлов указывает на то, что у вас есть сила и мужество их принять. Пора твердо отстаивать свою точку звезды на работе. Ключ к успеху состоит в том, чтобы четко понять, куда вы хотите идти, и поставить реалистичные цели.

Весы

Карта Таро: Верховная жрица

Верховная Жрица – это, в первую очередь, карта интуиции. Прислушивайтесь ко внутреннему голосу. Вы не уверены, что встали на верный путь в жизни. Вы вышли из равновесия в определенной сфере на работе. Эта карта побуждает проявить терпение и мудрость: ответ, который вы ищете, уже есть внутри вас.

Скорпион

Карта Таро: Императрица

Императрица – положительная карта. Вы получите подарки, важные предложения, перспективные проекты или вознаграждения за труд. Легко попасть в безумный темп повседневной жизни, но сейчас лучше остановиться, замедлить темп и уделить внимание здоровью.

Стрелец

Карта Таро: Туз кубков

Туз кубков – карта счастья, радости и позитивного настроения. Вы почувствуете вдохновение для творчества. Ваши идеи будут необычными и креативными. Вероятно, вы встретите особого человека, который подарит вам незабываемые моменты. Пора открыть свое сердце, чтобы принять любовь и мир.

Козерог

Карта Таро: Правосудие

Придется принимать судьбоносное решение, которое будет иметь долгосрочное влияние. Вы некоторое время были на развилке, не зная, каким путем пойти. Правосудие подсказывает, что лучший выбор приходит благодаря идеальному сочетанию разума и эмоций.

Водолей

Карта Таро: Сила

Обратите внимание на ошибки и будьте готовы к переломному моменту в жизни. Смелость и решительность помогут двигаться вперед. Звезды советуют прислушиваться к своему внутреннему "я" и определить планы на будущее.

Рыбы

Карта Таро: Восьмерка пентаклей

Карта поощряет вас использовать свои творческие таланты и упорно работать над воплощением важной идеи. Чем больше вы создаете и совершенствуете свое мастерство, тем больше вероятность добиться славы и признания.

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